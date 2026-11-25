큰사진보기 ▲25일 서산시 부석면 갈마리 현대건설 서산특구 현장사무소에서 열린 ‘부석 B지구 상습 침수·대산 염해 피해에 따른 현장 간담회’는 이재관 더불어민주당 의원(국회 농림축산식품해양수산위원회)과 민주당 서산·태안 지역위원회(위원장 염주노)가 마련했다. 농어촌공사와 현대건설 관계자, 피해 농민들이 참석했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 열린 현장 간담회에서 농어촌공사는 부남호 수질 개선을 요구했고, 현대건설은 상류 오염원과 관리비 부담을 들었다. 침수 대책으로 제시된 220억원 규모 배수개선사업은 사업 예정지를 제출한 단계였다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25일 서산시 부석면 갈마리 현대건설 서산특구 현장사무소에서 열린 ‘부석 B지구 상습 침수·대산 염해 피해에 따른 현장 간담회’는 이재관 더불어민주당 의원(국회 농림축산식품해양수산위원회)과 민주당 서산·태안 지역위원회(위원장 염주노)가 마련했다. 농어촌공사와 현대건설 관계자, 피해 농민들이 참석했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 부석면 B지구 간척지의 배수장 펌프는 지금도 발전기로 돌아간다. 농민들은 이틀이면 빠질 빗물이 일주일씩 논에 고인다고 호소한다. 정부가 한국농어촌공사에 시설 인수를 지시한 지 23년, 인계·인수 소송에서 공사가 대법원 최종 패소한 지 5년이 지났다. 그러나 관리권은 여전히 현대건설 측에 있다.25일 열린 현장 간담회에서도 이관 날짜는 나오지 않았다. 농어촌공사는 부남호 수질 개선을 요구했고, 현대건설은 상류 오염원과 관리비 부담을 들었다. 침수 대책으로 제시된 220억원 규모 배수개선사업은 사업 예정지를 제출한 단계였다.이날 서산시 부석면 갈마리 현대건설 서산특구 현장사무소에서 열린 '부석 B지구 상습 침수·대산 염해 피해에 따른 현장 간담회'는 이재관 더불어민주당 의원(국회 농림축산식품해양수산위원회)과 민주당 서산·태안 지역위원회(위원장 염주노)가 마련했다. 농어촌공사와 현대건설 관계자, 피해 농민들이 참석했다.이날 발표자료에 따르면 당시 농림부는 2003년 4월 공사에 서산 AB지구 농업생산기반시설 인수를 지시했다. 공사와 현대건설은 이듬해 8월 인계·인수 협약을 맺었고, A지구 인수는 2007년 12월 끝났다.B지구를 둘러싼 인계·인수 소송에서는 2021년 6월 공사가 대법원에서 최종 패소했다. 공사 측도 이날 대법원이 B지구 농업생산기반시설을 인수할 의무가 있다고 판단했다고 설명했다.그러나 판결 이후에도 시설 상태와 수질 개선 책임 등을 둘러싼 협의는 이어지고 있다. 두 기관은 2024년 1월부터 매달 정례회의를 열고 있지만, 관리권 이관 시점은 아직 정하지 못했다.공사 측은 협약상 A지구 인수 이후 B지구 앞바다 가두리양식장 문제가 해결돼야 B지구 인수에 착수하도록 돼 있었다고 설명했다. 인수 대상에는 담수호인 부남호도 포함되는데, 수질이 5~6등급으로 농업용수 기준인 4등급에 못 미친다는 점도 들었다.공사는 준설 관련 환경영향평가 협의 조건에 '2030년까지 4등급, 2035년까지 3등급'이라는 수질 개선 목표가 들어 있다며 현대건설이 이를 이행해야 한다고 주장했다.현대건설은 상류에서 흘러드는 오염수가 근본 원인이라고 맞섰다. 지자체와 함께 해결해야 할 문제를 관리권 이관의 선결 조건으로 삼아서는 안 된다는 입장이다. 그동안 준설과 협의체 참여 등의 노력을 해왔다고 설명하면서도 수질 개선이 미흡한 부분은 있었다고 밝혔다.이관 협의가 길어지는 동안 농민들은 침수 피해를 반복해서 겪고 있다.농민들은 해마다 침수되면서 농작물재해보험의 기준 수확량이 낮아져, 피해를 입어도 충분한 보상을 받기 어렵다고 호소했다. 배수로가 논보다 높아 펌프로 물을 퍼내야 하는 상황인데도 임대료는 계속 오른다는 불만도 나왔다.한 경작자는 "국가가 직무유기를 하고 있다"고 비판했다. 일부 참석자는 염도가 낮으면 농사에 지장이 없다는 입장을 내세우며 수질과 양식장 문제를 이유로 이관이 지연되는 데 반발했다. 간척지 개발 이익은 현대건설이 가져가고 피해는 농민이 떠안는다는 지적도 나왔다.현대건설 측은 국가 지원 없이 해마다 관리비로 50억~60억원을 쓰고 있다고 설명했다. 관리비 상당 부분을 농지 임대료로 충당하고 나머지는 본사에서 지원받는 구조여서, 임대료에 물가상승률을 반영하고 있다는 것이다.농민들은 시설이 낡아 농사를 제대로 짓기 어려운 상황에서 임대료 부담까지 늘고 있다고 호소했다.공사가 제시한 침수 대책은 배수장 2곳을 새로 짓고 배수로 6.67㎞를 정비하는 배수개선사업이다. 발표자료에 적힌 총사업비는 220억 원, 수혜 면적은 205㏊다.공사는 지난해 4월 B지구 재정비사업 시행을 농식품부에 건의한 데 이어, 이달 19일 배수개선사업 예정지를 제출했다고 밝혔다.마룡지구 150㏊에서는 현대건설과 시설물 합동조사를 진행하고 있다. 조사기간은 11월 2일부터 12월 31일까지다. 양수장과 배수장, 방수제, 용수로와 배수로 등의 상태를 살피는 조사로, 시설물별 현장조사가 진행 중이다.그러나 220억 원은 사업계획에 제시된 총사업비다. 이날 간담회에서는 내년도 예산 반영 가능성을 묻는 질의가 이어졌지만, 사업 선정과 예산 확보, 착공 시점에 대한 확정된 일정은 제시되지 않았다.발표자료의 향후 계획에도 공사의 시설개선사업 추진 노력, 현대건설의 부남호 수질 개선, 재원 마련을 위한 공동 노력 등이 담겼다. 관리권을 언제 넘기고 언제 배수시설을 고칠지는 남아 있었다.같은 자리에서 다룬 대산읍 염해 피해에서는 농민들이 지난 7월부터 요구한 원인 규명이 여전히 이뤄지지 않았다는 불만을 쏟아냈다.대산 농민 대표는 지난 7월 말 대호지에서 공급받은 농업용수가 짜다는 사실을 알고 물 시료를 채취해 농업기술센터에 측정을 의뢰했다고 밝혔다. 측정 결과 염도는 0.33%였고, 이후 직원이 직접 현장에서 측정했을 때도 같은 수치가 나왔다는 것이다.염도 0.33%는 정상적인 벼농사용수로 쓰기 어려운 높은 농도다. 농촌진흥청 국립식량과학원 연구진이 2016년 발표한 벼 재배실험에서는 관개수의 안전 염농도를 생육 단계에 따라 0.05~0.08% 이하로 제시했다. 0.33%는 이 연구에서 제시한 안전 수준을 크게 웃돈다. 이런 물을 그대로 계속 논에 대면 정상적인 벼 생육과 수확을 기대하기 어렵다.농민 대표는 측정 결과를 가지고 공사 서산태안지사에 원인 설명과 면담을 여러 차례 요청했지만, 지사장 면담은 받아들여지지 않았다고 주장했다. 집중호우 이후 저수율이 높아졌는데도 물이 짜진 이유를 물었으나 납득할 만한 설명을 듣지 못했다는 것이다.농민들은 올해 수확량이 30~40% 줄었고, 수확한 벼를 도정해 보니 쌀 품질도 떨어져 판매에 어려움을 겪고 있다고 호소했다.이날 처음 답변에 나선 공사 관계자는 자신이 담당하는 업무가 아니라며 구체적인 원인을 설명하지 못했다. 농민들은 지난 7월부터 문제를 제기했는데도 원인을 설명할 담당자가 제대로 답하지 못하는 상황에 항의했다.이후 수문 담당 직원은 7월 21일 집중호우 당시 수문을 여는 과정에서 손상이 발생해 보수공사를 한 기록이 있다고 밝혔다. 공사 측은 시설 노후화와 운영 문제 모두 원인일 가능성이 있다고 설명했다.다만 수문 손상과 염도 상승, 농민들이 호소하는 수확량 감소 사이의 인과관계는 이날 밝혀지지 않았다. 농민들은 수문을 언제 열고 닫았는지, 당시 염도는 어떻게 변했는지 확인할 수 있는 기록을 요구했다.공사 측은 수문 개폐 기록과 염도 측정 자료를 다음 주 중 전달할 수 있도록 하겠다고 답했다. 서산태안지사장은 이날 참석하지 않았다.주최 측은 농식품부·농어촌공사·현대건설이 참여하는 협의체 구성을 추진하겠다고 밝혔다. 염주노 위원장은 간담회 이후 <서산시대>와의 통화에서 최소 분기에 한 번씩 지역 현안 간담회를 이어가겠다고 말했다.그러나 이날 B지구 농민들에게 관리권 이관 날짜와 배수개선사업의 실행 일정은 제시되지 않았다. 대산 농민들이 지난 7월부터 물어온 염해 원인도 공사가 제출하기로 한 기록을 확인하는 과제로 남았다.B지구 인수 지시 이후 23년, 대법원 판결 이후 5년이 지났다. 기관 간 협의가 이어지는 동안에도, 논이 잠길 때마다 그 기다림의 비용은 농민이 치르고 있다.