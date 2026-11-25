큰사진보기 ▲경기 이천시가 겨울철 대설과 한파, 강풍 등 자연재난으로 인한 시민 피해를 최소화하기 위해 재난 대응체계 강화에 나섰다. 특히 택지개발지구와 신규 주택단지의 상습 결빙구간을 추가로 발굴하는 등 제설 사각지대 해소에 나설 방침이다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 겨울철 대설과 한파, 강풍 등 자연재난으로 인한 시민 피해를 최소화하기 위해 재난 대응체계 강화에 나섰다. 특히 택지개발지구와 신규 주택단지의 상습 결빙구간을 추가로 발굴하는 등 제설 사각지대 해소에 나설 방침이다.이천시는 지난 24일 성수석 시장 주재로 '2026~2027년 겨울철 자연재난 대비 대책회의'를 개최했다고 밝혔다.시는 지난 15일부터 내년 3월 15일까지를 겨울철 자연재난 대책기간으로 정하고 재난 예방과 신속한 대응을 위한 상황관리체계를 운영하고 있다.이날 회의에는 이천시 협업부서장과 이천경찰서, 이천소방서, 7군단, 항공사령부, 3공수여단, 171여단, 3901부대 1대대, 이천시 자원봉사센터, 이천시 자율방재단 관계자 등이 참석했다.참석자들은 겨울철 기상 전망을 공유하고 부서별 자연재난 안전관리 대책과 유관기관 간 협력 방안을 논의했다.특히 대설에 대비한 제설 취약구간 관리와 신속한 제설 대응체계 구축, 재해우려지역 사전점검, 한파 취약계층 보호 등 재난 유형별 대응 방안을 중점적으로 점검했다.시는 적설 취약구조물과 노후주택, 노후축사 등 재해우려시설에 대한 사전점검을 실시하고 주요 도로와 제설 취약구간에 대한 제설대책도 마련하고 있다.성수석 시장은 이날 회의에 앞서 서희테마파크 주차장에 마련된 제설 전진기지를 방문했다.이어 대책회의에서 택지개발지구와 신규 주택단지의 상습 결빙구간을 추가로 발굴하고 대설과 강풍에 철저히 대비할 것을 주문했다. 도로 결빙에 신속하게 대응할 수 있도록 제설함의 위치와 관리 현황도 파악할 것을 당부했다.이천시는 겨울철 자연재난 대책기간 동안 상시 상황관리체계를 유지하고 경찰·소방·군부대 등 유관기관과 긴밀한 협력체계를 구축해 대설과 한파로 인한 시민 피해 예방에 나설 계획이다.