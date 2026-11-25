큰사진보기 ▲경기도가 남양주시와 하남시를 연결하는 신설 한강 다리(교량)의 명칭을 ‘팔당창우대교’로 결정했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기도가 남양주시와 하남시를 연결하는 신설 한강 다리(교량)의 명칭을 '팔당창우대교'로 결정했다.도는 11월 18일부터 20일까지 진행한 경기도 지명위원회 심의에서 이같이 의결했다고 밝혔다.'팔당창우대교'는 남양주시의 '팔당'과 하남시의 '창우'를 결합한 명칭이다. 양 지역의 역사성과 지리적 특성을 함께 반영하면서 기존 팔당대교와도 구분할 수 있도록 했다. '팔당'은 팔당대교·팔당댐·팔당역 등 주요 시설에 사용되는 지역 대표 지명이며, '창우'는 과거 한강을 통한 물자 운송의 거점 역할을 했던 하남시 창우동의 역사성과 지역성을 담고 있다.해당 교량은 국토교통부 서울지방국토관리청이 추진 중인 '팔당대교-와부 도로건설공사'의 주요 시설로, 남양주시 와부읍 팔당리와 하남시 창우동을 잇는 왕복 2차로 교량이다. 기존 팔당대교에서 상류 방향으로 약 200m 떨어진 곳에 건설 중이며, 내년 상반기 개통을 앞두고 있다.그동안 공사 과정에서 '신팔당대교'라는 가칭으로 불려왔으나 공식 명칭을 두고 남양주시와 하남시의 의견이 달랐다. 남양주시는 기존 팔당대교와의 연계성을 고려해 '신팔당대교'를, 하남시는 지역의 역사성과 정체성을 반영한 '창우대교'를 각각 제안했다.이에 경기도는 지난 9월 서울지방국토관리청의 지명 심의 요청을 받은 뒤 관계기관 회의와 현장 확인, 의견수렴 등을 거쳐 지명위원회에 안건을 상정했다. 위원회는 양 시의 의견과 교량의 지리적 특성, 기존 교량과의 명칭 구별성 등을 종합적으로 검토해 '팔당창우대교'를 적합한 명칭으로 판단했다.이번에 결정된 명칭은 관계기관 통보 후 30일간의 재심의 청구기간을 거친다. 재심의 청구가 없으면 관련 절차에 따라 공식 고시하고 지명정보와 지도서비스 등에 반영될 예정이다.박효식 경기도 주소정보팀장은 "이번 지명 결정은 양 지역의 역사성과 지리적 특성을 함께 반영했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 지역의 정체성을 살리고 누구나 쉽게 알아보고 구분할 수 있는 지명이 사용되도록 체계적으로 관리하겠다"고 말했다.