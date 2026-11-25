큰사진보기 ▲용인특례시는 25일 시민의 안전을 지키는 데 기여한 육군 제21사단 천봉여단 정보과 소속 민경현 중사에게 시장 표창을 수여했다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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휴가 중 길거리에서 여성을 공격하고 달아나던 남성을 추격해 붙잡은 육군 부사관이 용인시로부터 표창을 받았다.용인특례시는 25일 시민의 안전을 지키는 데 기여한 육군 제21사단 천봉여단 정보과 소속 민경현 중사에게 시장 표창을 수여했다.민 중사는 지난 10월 5일 오전 1시께 용인시 처인구 역북동 명지대학교 인근 도로에서 20대 여성을 돌로 공격한 뒤 달아나던 50대 남성을 붙잡았다.당시 휴가 중이던 민 중사는 친구들과 모임을 마치고 귀가하던 중 도움을 요청하는 다급한 외침을 듣고 현장에 뛰어들었다.민 중사는 달아나던 남성을 추격해 제압한 뒤 출동한 경찰에 인계했다. 이 과정에서 함께 있던 지인들에게 피해 여성을 보호하도록 하는 등 침착하게 대응했다.이상일 용인시장은 이날 시장실에서 민 중사에게 표창을 수여하고 감사의 뜻을 전했다.이 시장은 "용기는 두려운 순간에도 누군가를 위해 행동하는 것이라고 생각한다"며 "한 여성이 갑작스러운 범죄로 위험에 처했을 때 망설임 없이 달려가 범인을 제압하고, 끝까지 현장을 지키며 피해 여성의 안전까지 세심하게 살핀 모습은 우리 사회에 큰 울림을 줬다"고 말했다.이어 "위급한 상황에서도 침착하게 잘 대처해주신 민경현 중사와 훌륭한 가르침으로 민 중사를 길러주신 부모님께 111만 용인시민을 대표해 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.민 중사는 "이런 일이 다시 발생하더라도 바로 도움을 줄 수 있는 군인이 되겠다"며 "앞으로도 사명감을 갖고 임무를 수행할 수 있는 군인이 되도록 하겠다"고 말했다.