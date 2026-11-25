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"관리사님, 이제 정말 혼자 할 수 있을까요?

큰사진보기 ▲아기방아기용품이 잘 정리된 아기방 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲산모의 식사시간잠든 아기 곁에서 산모의 온전한 회복을 돕는 돌봄의 일상 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.초보 부모의 첫걸음, 한 발치 뒤에서 믿고 응원해 주기를 바랍니다.

돌봄 마지막 날, 초보 엄마의 떨리는 목소리를 뒤로 하고 현관문을 나설 때마다 나는 잠시 발걸음을 멈추곤 한다. 그 막막함과 두려움이 어린 눈빛을 마주할 때면, 지난 며칠 간 함께 호흡을 맞추던 고요한 일상의 풍경들이 마음속에 차곡차곡 겹쳐진다.수유를 마치고 곤히 잠든 아기의 숨소리를 들을 때면, 세상의 모든 소음이 잦아드는 듯한 평온이 찾아온다. 그 곁에서 밤새 뒤척였을 초보 엄마에게 따뜻한 미역국 한 그릇을 건네며 하루를 여는 일상. 산모·신생아 건강관리사로 일하며 아기와 산모 곁을 지켜온 세월이 어느덧 8년 가까이 되어간다.그 현장의 기록을 차곡차곡 담아내려 시작했던 연재 <돌봄의 시간을 기록하며>를 이제 여기서 갈무리하려 한다.생명의 탄생은 어떤 경우에든 소중하고 귀하다. 그 작고 여린 생명체가 세상에 적응하며 자라나는 모습은 신기하고 경이롭기까지 하다. 어둡고 좁은 엄마의 뱃속에서 열 달을 웅크린 채 보내다 낯설고 넓은 세상에 첫발을 내디딘 아기는, 두려움을 표현할 길이 없어 울음부터 터트린다. 그런 아기들을 품에 안고 다독이며 '세상은 두렵기만 한 곳이 아니란다'라고 온몸으로 전해주던 시간들이 새삼스럽게 다가온다.포근한 아기의 온기와 보드라운 젖 내음에 흠뻑 빠져 지낸 시간 속에서, 나는 돌봄의 진짜 의미를 배웠다. 돌봄은 결국 한 인간이 세상에 첫발을 내디딘 또 다른 인간에게 건네는 가장 다정한 환대일 것이다. 하지만 돌이켜보면 아기를 지키는 그 시간 속에서 오히려 내가 더 단단해지고 위로 받았다.지난 시간 동안 수많은 가정을 만나면서, 아기 만큼이나 조심스럽게 마음을 쓰게 되는 이들이 있었다. 바로 이제 막 부모라는 이름의 길에 들어선 초보 엄마, 아빠들이다. 저출산이 사회의 큰 화두가 된 시대지만, 정작 출산 직후의 산모들이 마주하는 현실은 벅찬 기쁨 만큼 막막한 외로움과 두려움이 크다.이 시기에 주변 어른들의 역할을 조심스레 떠올려 본다. 손주와 자식을 사랑하는 마음에서 건네는 지나친 관심과 조언들이, 때로는 서툰 초보 부모들에게 무거운 부담과 위축감으로 다가가는 모습을 현장에서 종종 보곤 한다. 아기를 아끼는 그 깊은 애정을 어찌 모를까. 다만, 부모 역시 아기와 함께 태어나 서툴게 첫걸음을 떼는 중이기에, 한 발치 뒤에서 '잘하고 있다'는 믿음과 격려로 지켜봐 주시면 어떨까 싶다.아기 한 명을 키워내는 일은 한 가정의 몫을 넘어 우리 사회 전체가 따뜻한 시선으로 마음을 보태야 하는 일임을 현장에서 늘 느낀다. 나아가 우리의 미래가 될 더 많은 아기들이 세상에 태어나 건강하게 자랄 수 있도록, 가족의 따뜻한 격려 뿐 아니라 정부와 사회 차원의 세심한 관심과 실질적인 지원 또한 더욱 넓어지기를 간절히 바라본다.인간은 세상에 태어나 생을 다할 때까지 수많은 위기와 좌절을 겪으며, 희로애락이라는 삶의 조각들을 이어 붙이며 살아간다. 누구에게나 순탄하기만 한 길은 없기에, 사람들은 저마다 알 수 없는 미래를 향해 조심스레 발걸음을 내딛는다. 그 길의 첫 걸음마를 떼는 아기들을 품에 안을 때마다 나는 늘 조용히 기도하게 된다. 부디 건강하게, 바르게 자라주기를. 그 마음이 온전히 닿기를 바라며 아기를 한 번 더 꼬옥 안아본다.지나온 시간 속 수많은 아기와 산모들을 떠올려 보면, 힘겹고 고단했던 순간마저도 어느새 입가에 미소가 번지는 따뜻한 기억으로 남는다. 이제 막 부모의 길에 들어선 이들에게, 그리고 세상에서 가장 고단하고도 눈부신 시간을 건너고 있는 산모들에게 내 작은 기록이 다정한 위로와 응원이 되었기를 바란다. 세상의 모든 아기들이 부디 건강하고, 티없이 맑게 자라기를 빌어본다.연재하는 동안 나 역시 참 행복했고, 생명이 주는 값진 기쁨을 다시 한번 배웠다. 그동안 <돌봄의 시간을 기록하며>를 아껴 읽고 함께 걸어주신 모든 독자분께 깊이 감사드린다.