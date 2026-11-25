큰사진보기 ▲노동건강연대 등 시민노동사회단체는 25일 오전 서울 영등포구 근로복지공단 남부지사에서 삼성전자 반도체 하청노동자 고 김태진씨 산재신청 기자회견을 열었다. ⓒ 반올림 관련사진보기

"형의 죽음에 대하여 유가족은 회사로부터 사과 한 번 받지 못했습니다."

AD

큰사진보기 ▲노동건강연대 등 시민노동사회단체는 25일 오전 서울 영등포구 근로복지공단 남부지사에서 삼성전자 반도체 하청노동자 고 김태진씨 산재신청 기자회견을 열었다. ⓒ 반올림 관련사진보기

"반도체 초광역 특구 특별법을 추진 중으로 알고 있습니다. 단언컨대 반도체 호황 생산 중요하지만 사람을 먼저 생각해 주십시오. 모든 노동자들이 안전하게 일을 할 수 있도록 추가적인 안전대책 방안과 책임을 요구하며 모든 상황들을 개선하길 바랍니다."

삼성전자 화성사업장에서 15년간 반도체 설비를 정비하다 혈액암으로 숨진 고 김태진씨. 그의 동생 김태용씨는 형을 잃은 유족이면서, 형과 같은 일을 해온 현장 동료였다. 형의 죽음을 둘러싼 질문은 자신과 동료들이 지금도 일하는 공장의 안전에 관한 질문이기도 했다.25일 오전 서울 영등포구 근로복지공단 서울남부지사 앞. 김씨는 이날 노동건강연대 등 10여개 시민사회노동단체가 주최한 산재 인정 촉구 회견에 나서 "항상 건강하며 지병조차 없었던 형이었기에 더욱더 죽음에 의문만 쌓여간다"고 말했다.김씨가 전한 가족의 일상은 지난 8월 16일 이후 멈춰 있었다. 김씨의 어머니는 끼니를 제대로 챙기지 못하고 밤잠 또한 이루지 못하고 있다고 한다. 초등학생인 형의 아들은 아빠가 보고 싶다며 운다고도 했다. 그는 "가족을 위해 밤낮을 바꿔가며 일했던 형은 정작 가족과 작별인사조차 하지 못한 채 세상을 떠났다"고 했다.유족 등에 따르면 고인은 지난 2011년 6월 삼성전자 화성사업장 사내 하청업체에 입사했다. 처음 5년은 15라인에서, 이후 10년은 17라인에서 화학적·기계적 연마를 뜻하는 씨엠피(CMP) 설비의 유지보수 업무를 맡았다. 고인은 주야간 3교대 근무를 하며 설비 소모품을 교체하고 내부를 청소를 맡았다고 한다.올해 6월에 들어서면서 고열과 함께 급격한 체중 감소, 안면마비 증상이 나타났다. 지난 7월 20일께 NK/T 세포 림프종을 진단받았고, 항암치료 과정에서 상태가 악화돼 8월 16일 숨을 거뒀다. 만 46세였다. 고인에게는 배우자와 초등학교 2학년 아들, 어머니와 동생이 남았다.동생 김씨는 "같이 일하며 직접 느낀 건 현장은 정말 환경과 물질에서 안전한가? 의문점투성이였다"고 했다. 그는 "(화성 반도체공장의) 설비 유지보수 업무가 하청업체로 넘어가는 동안 노동자들은 설비 안에서 사용하는 혼합 화학물질이 무엇인지도 모른 채 잔류물을 닦아내며 일했다"고 증언했다. 생산에 필요한 작업을 수행하면서도 정작 자신의 몸에 닿는 물질과 위험을 충분히 알지 못했다는 것이다.그는 이어 "반도체 생산을 통한 이윤을 위해, 노동자들은 밤낮 안 가리며 그 흐름에 맞춰 일은 하지만 몸은 매우 취약한 상태"라고 말했다.노무사인 이종란 반도체노동자의건강과인권지킴이(이하 반올림) 상임활동가는 "CMP는 웨이퍼 표면을 화학물질과 물리적 힘으로 갈아 평평하게 만드는 공정"이라며 "생산이 끝난 장비 안에는 연마액인 슬러리와 웨이퍼에서 떨어져 나온 물질 등이 남는데, 이를 치우고 소모품을 교체하는 작업은 사람이 한다"고 설명했다.이 노무사에 따르면 고인은 폐액이 스며든 연마 패드를 하루에도 수십 장씩 떼어내고, 필터와 브러시를 교체했다. 장비 벽과 바닥의 잔류물도 직접 닦았다. 잘 떨어지지 않는 패드를 힘줘 뜯는 과정에서 폐액이 얼굴에 튀거나 방진복을 거쳐 피부에 닿았다는 게 반올림의 설명이다.반올림은 고인이 불산 세정액을 사용하는 등의 일부 작업에서는 방독마스크를 썼지만, 다른 유지보수 작업에서는 일반 마스크를 착용했다고 밝혔다. 방독마스크를 착용한 상태에서도 냄새가 들어오고 피부가 따끔거렸다는 내용도 재해경위서에 담겼다. 사용한 패드와 필터를 수레에 실어 폐기장으로 옮기는 과정에서도 잔류물에 노출될 수 있었다고 주장했다.이 노무사는 "고인의 경우 위험의 외주화로 인해 하청노동자에게 나타난 직업병 사망재해"라고 말했다. 그는 특히 "더 자동화되고 첨단을 달린다는 화성단지 라인에서 피해가 다수 발생했다"라며 "미세화, 고효용화 추구로 인해 노동자의 몸에는 더 해로운 환경이 되었다"고 지적했다.반올림이 공개한 자료를 보면, 고인이 일한 화성 15·17라인의 백혈병·림프종 등 혈액암 피해자는 9명이며 이 가운데 7명이 사망했다. 화성사업장 전체로는 혈액암 피해자 최소 12명 가운데 9명이 숨졌다고 밝혔다. 반올림 쪽은 "작년 12월 1명의 백혈병 사망 피해가 발생한 것에 이어 올 8월에 김태진 님이 사망했다"면서 "1년도 안 되어 2명의 노동자가 같은 혈액암으로 사망한 사실은 무엇을 의미하나. 이는 명백한 중대재해이고 노동부는 즉시 중대재해 조사에 착수해야 한다"고 주장했다.이날 회견에 참석한 김미숙 김용균재단 이사장은 황유미씨 등 과거 반도체 직업병 피해자들을 떠올리며 재발방지 대책이 현장에서 제대로 작동했는지 물었다. 그는 "가족 구성원의 부재와 숨진 당사자의 끝난 삶은 무엇으로도 채울 수 없다"고 했다. 이어 근로복지공단은 신속한 산재 인정을, 노동부는 최신 생산라인에서도 피해가 반복되는 원인을 하루빨리 조사해야 한다고 했다.차헌호 '비정규직 이제그만' 공동소집권자도 "기업의 생산성과 이윤을 위해 노동자의 생명과 안전이 밀려나고 있다"면서 "우리가 원하는 것은 일하다 죽지 않는 일터, 차별받지 않는 일자리, 인간답게 일할 수 있는 노동환경"이라고 강조했다.고인의 동생 김태용씨는 이날 회견 자리에서 "생명은 존엄하며 그 무엇과도 바꿀 수 없다"면서 국민으로서 삼성과 정부에 당부의 말을 전했다.