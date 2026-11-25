큰사진보기 ▲김상욱 울산시장과 김태선 더불어민주당 국회의원(울산 동구)이 25일 국회를 방문해 박홍근 기획예산처 장관에게 울산시 예산을 설명하고 있다 ⓒ 김대연 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 25일 국회를 방문해 박홍근 기획예산처 장관과 이광재 국회 예산결산특별위원장을 차례로 면담하고, 울산의 주요 현안사업을 2027년도 국가예산에 반영해 줄 것을 요청했다.이처럼 김 시장이 울산의 2027년도 국가예산 확보를 위해 국회를 직접 찾아 정부 예산 총괄 부처와 국회 예산결산특별위원회 수장을 연이어 만나며 국비 확보 총력전에 나서는 모양새다.김상욱 시장은 "이날 면담에서 울산의 제조업 경쟁력을 높이기 위해 현장에서 축적한 기술과 경험에 인공지능을 접목하는 것이 중요하다고 강조했다"라며 "특히 새로운 기술을 생산현장에서 적용하고 검증할 수 있도록 정부와 국회가 힘을 보태 줄 것을 당부했다"라고 밝혔다.이어 "인공지능이 제조 현장을 빠르게 바꾸고 있다"라며 "울산이 앞으로도 제조업을 이끌려면 지금부터 변화에 투자해야 한다"라고 강조했다. 그러면서 "내년도 국가예산이 울산의 새로운 도약을 위한 마중물이 될 수 있도록 핵심사업 예산을 끝까지 챙기겠다"라고 말했다.이에 대해 울산시 관계자는 "김 시장은 국회 예산 심의가 마무리될 때까지 지역 정치권과 협력해 사업별 필요성과 추진 당위성을 설명하고, 주요 현안사업의 국비 반영 여부를 지속적으로 챙길 계획이다"라고 전했다.한편 울산시는 2027년도 국가예산 국회 심사에서 1029억 원 규모의 국비 추가 확보전을 벌이고 있다.이를 위해 김상욱 시장은 지난 16일에도 국회를 방문해 예산결산특별위원회 위원들과 여당 지도부, 기획예산처 관계자들을 잇달아 만나 울산시 주요 현안 사업의 예산 반영을 요청했다.또 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 만나 울산의 산업 전환과 지역 현안 해결에 필요한 사업을 설명하고, 국회 증액을 위한 당 차원의 지원을 요청했다.울산시의 주요 증액 건의 사업은 ▲극한환경 피지컬 인공지능(Heavy-Duty AI) 선도모델 실증사업 ▲조선 인공지능 전환(AX) 특화 인공지능 시범 실증 공간(AI모델하우스) 구축 및 실증사업 ▲반구천 세계암각화센터 건립 ▲인공지능(AI) 활용 미래이동수단(모빌리티) 엔지니어링센터 구축 ▲인공지능(AI)·5G 기반 울산 국가산단 복합재난 대응 인프라 구축 ▲케이(K)-조선 시범 무인 자동화 공장(데모 다크팩토리)(DDF) 구축사업 등이다.