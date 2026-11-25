큰사진보기 ▲한국가스공사 당진 lng기지. 한국가스공사 홈페이지 갈무리한국가스공사 당진 lng기지. 한국가스공사 홈페이지 갈무리 ⓒ 한국가스공사 관련사진보기

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한국가스공사 당진LNG생산기지 본격 운영을 앞둔 인력 채용 과정에서 어업 피해를 입은 석문면 주민과 어민들에 대한 실질적 우대 방안이 빠졌다며 지역사회가 반발하고 있다. 피해 어민들은 주민설명회를 거부하는 등 집단행동 움직임을 보인다.25일 지역 주민과 어촌계, 석문면 개발위원회 등에 따르면, 가스공사 자회사인 코가스서비스얼라이언스(미화·시설관리·소방·전산·행정지원·일반경비 등 수행)는 지난 9일 20여 명 규모의 신규 인력 채용 공고를 냈다. 그러나 지역사회가 요구해 온 피해 어민 채용 가산점 부여, 지역 할당(TO) 배정, 단순 노무 직군 우선 채용 등의 조치는 반영되지 않았다.갈등의 핵심은 협약 이행 논란과 절차다. 당진시와 한국가스공사가 맺은 '당진LNG기지 건설사업 상생협약서' 제2조에는 지역경제 활성화를 위해 인력·장비·자재 등 지역 업체를 우선 활용하도록 협력한다는 원칙이 명시돼 있다.2024년 2월 7일 공사와 석문수역 어촌계가 체결한 '석문수역 어촌계 지원 협약서' 제2조 3항에도 당진기지 운영 시 석문면 피해어민 활용에 적극 노력하고, 채용 전 기준과 규모 등에 대해 자회사가 피해어민 대상 설명회 개최 및 협의를 할 수 있도록 한다는 내용이 담겼다.하지만 지역 대표들에 따르면, 당초 11월 2일로 거론되던 채용 공고는 실질적인 사전 협의 없이 일주일 뒤인 9일 게시됐다. 앞서 진행된 1차 채용에서도 지역민 합격자가 없었다는 지적이 나오는 가운데, 2차 채용마저 일반 경쟁으로 진행되면서 지역 내 박탈감이 커지고 있다.사태가 불거지자 가스공사 측은 주민설명회를 열어 채용 계획을 안내하고 이력서 작성 및 면접 교육을 지원하겠다고 나섰다. 어민과 주민들은 "지자체에서도 상시 운영하는 수준의 면접 교육을 상생 대책이라고 내미는 것은 지역민을 기만하는 처사"라며 설명회를 보이콧했다. 이후 당진기지건설단장이 석문면 이장단과 개발위원, 어촌계장 등을 대상으로 별도 설명회를 추진했지만, 강정의 개발위원장 등이 반대 의사를 밝히면서 자리 자체가 무산됐다.최근 관계자 간담회에서도 양측의 시각차는 좁혀지지 않았다. 지역 단체 대표들은 "6년 가까이 기다려온 피해 어민들에게 돌아온 것은 일방적인 공고와 요식적인 설명회뿐"이라고 비판했다.반면, 자회사 측은 "모회사와 달리 자회사는 별도의 사규와 블라인드 채용 원칙이 적용돼 근거 규정 없이 임의로 가점이나 할당제를 시행할 수 없다"며 "규정 신설에는 이사회 승인 등 시간이 걸려 당장 진행 중인 채용에 반영하기 어렵다"고 밝혔다.석문면 사회단체와 주민들은 내년 기지 본격 가동에 따른 추가 인력 충원과 특수경비 등 후속 채용이 이어지는 만큼, 당진시 미래에너지과 등 행정당국에 협약 이행 점검과 준공 관련 인허가 과정에서의 적극적인 중재를 요구하며 공동 행동에 나서겠다고 경고했다.