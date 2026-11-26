김홍연 한전KPS 사장이 임기 만료된 자리를 보전하기 위해 브로커를 통해 현직 국회의원과 접촉했다는 주장이 제기됐다.
이 과정에서 김 사장은 자신이 임명권을 가진, 억대 연봉의 한전KPS 상임이사(부사장) 한 자리를 브로커에게 약속했다는 의혹도 받는다.
26일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 지역 사업가인 A씨는 김 사장의 부탁을 받고 지난 9월께 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국회의원 측과 만났다.
A씨는 이들 국회의원 측에 '이미 임기가 끝난 한전KPS 상임이사 3명의 후임 인선을 추진할 수 있도록 국정감사 기간 도와달라'고 부탁했다. 상임이사 3명은 각각 지난해 2월(2명)과 올해 4월(1명) 임기가 만료됐지만 당시까지 후임 인선을 하지 못하고 있었다.
후임자는 주주총회 의결을 거쳐 기관장인 김 사장이 임명할 수 있는데, 김 사장도 2024년 6월 24일 공식 임기가 끝났기 때문. 일반적으로 후임 상임이사는 차기 사장이 임명해왔다.
이같은 상황에서 차기 사장 선임 절차까지 막혀 있다. 한전KPS는 지난 2024년 공모를 거쳐 후임 사장을 정하고 이사회와 임시주주총회 의결까지 마쳤지만, '12.3 윤석열 내란 사태'와 탄핵 정국이 이어지면서 후임자가 최종 임명을 받지 못했다.(관련 기사 : [단독] 한전KPS 신임 사장이 '윤석열 내란' 공범 동문?
)
또한 올해 5월 사장 재공모에 돌입했으나, 기존 후임 사장 후보자가 법적 대응에 나서면서 절차가 중단됐다.
이에 대해 A씨는 "상임이사를 임명할 때 주무부처(기후에너지환경부)와의 사전 협의가 필요한데 임기가 만료된 김 사장이 목소리를 낼 상황이 아니었다"며 "직원 인사가 장기간 미뤄지며 눌러앉아 있는 김 사장과 상임이사들에 대한 비판이 안팎으로 거셌다"고 설명했다.
이어 "국회의원들이 국정감사 기간 주무부처를 상대로 목소리를 내면, 상임이사 후속 인사 등이 풀릴 수 있다고 생각한 것 같다"고 말했다.
국회의원들 국정감사 기간 "상임이사 후속 인사 조속히 해야" 한목소리
A씨의 부탁은 국정감사 기간 실현됐다.
한 의원은 국정감사를 앞두고 언론에 '신임 사장 선임을 둘러싼 법적 분쟁과 나머지 상임이사 3명의 후임 인선은 별개의 문제'라며 '한전KPS는 더 이상 인선을 미루지 말고 상임이사 3명의 후임 인선을 조속히 추진해야 한다'는 자료를 냈다. 다수 언론이 자료를 받아 기사를 썼다.
다른 의원은 국정감사에서 김성환 기후에너지환경부 장관을 상대로 '다른 임원(상임이사)들의 후임 선임 절차부터 진행해야 한다'고 촉구했다. 이에 김 장관은 '가급적 빨리 조치할 수 있도록 하겠다'고 답했다. 또 다른 의원도 국정감사 당시 여러 차례 한전KPS 상임이사 후속 인사에 대한 발언을 했다.
이후 한전KPS는 10월 30일부터 11월 6일까지 모집 공고를 내고 후임 상임이사 인선 절차에 나섰다.
브로커 "후임 상임이사 한 자리 약속받아"... 김 사장 측 "전혀 사실 아니다" 반박
브로커 A씨는 상임이사 후속 인사를 위해 국회의원을 찾아가 부탁한 이유에 대해 "상임이사 선임 절차가 풀리면 자연스럽게 직원 인사 문제가 해결돼 후임 사장 인선을 둘러싼 반발 여론이 잦아들게 된다"며 "자신이 원하는 상임이사들을 앉히고, 본인의 임기는 계속 연장되는 것"이라고 <오마이뉴스> 측에 밝혔다.
또한 "후임 상임이사 한 자리를 비롯해 제가 하는 사업을 지원하겠다는 약속 등을 받았지만 김 사장이 지키지 않았다"고 했다.
<오마이뉴스>는 김 사장의 입장을 듣기 위해 연락을 취했지만 닿지 않았다.
김 사장은 대신 한전KPS 측을 통해 "상임이사 자리와 사업 도움 대가로 국정감사시 질의하도록 부탁한 사실이 전혀 없다"고 전해왔다. 이어 "일반적으로 피감기관은 국정감사 때 가능한 질문이 나오지 않도록 최대한 사전 설명을 하는 노력을 기울인다"면서 "질문이 일부러 나오도록 요청했다는 것은 사실이 아니다"고 반박했다.
그러면서 "특정인을 상임이사로 선임하겠다고 약속했다는 주장도 전혀 사실이 아니다"며 "상임이사는 관련 절차에 따라 진행되고 있다"고 덧붙였다.