큰사진보기 ▲리얼미터 조사 결과. ⓒ 리얼미터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲차정인 국가교육위원장이 지난 8월 12일, 초등교장협의회 전국 대회에서 동영상 축사를 하고 있다. ⓒ 초등교장협의회 관련사진보기

국가교육위원회(국교위)가 초등교과서에 한자표기를 추진하는 가운데, 이를 추진하면 "한자 사교육이 늘어날 것"이라고 우려하는 국민이 55.2%에 이르는 것으로 나타났다. 국어·교육·학부모단체 등 83개가 모인 '초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부'는 "무책임하게 한자 사교육을 부추기는 초등교과서 한자표기를 중단하라"고 요구했다.25일 오후 투쟁본부는 "여론조사 기관인 리얼미터에 의뢰해 지난 17일, 18일 전국 성인남녀 1003명을 대상으로 '초등교과서 한자 표기가 한자 사교육에 미치는 영향'을 조사했더니 55.2%가 '늘어날 것'이라고 답했다"라고 밝혔다. '크게 늘어날 것'은 17.8%, '어느 정도 늘어날 것'은 37.4%였다. 반면, '안 늘어날 것'은 40.4%('전혀 늘어나지 않을 것' 11.9%, '별로 늘어나지 않을 것'은 28.4%)였다.단일 질문으로 벌인 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 구조화된 설문지를 이용한 자동응답(ARS) 조사였다.이 조사 결과에 대해 투쟁본부는 "초등교과서는 1970년부터 56년 동안 한자 없이 쓰여 왔다. 아무런 문제도 없었다"라면서 "이를 바꿔야 할 절박한 이유가 무엇인지부터 밝혀야 한다. 학습 효과가 불분명한 정책 때문에 사교육비와 학습 부담이 늘어날 위험을 왜 국민이 떠안아야 하는가?"라고 물었다.이어 투쟁본부는 "초등교과서에 한자가 실리면 학부모는 자녀가 뒤처질까 불안해하고, 한자급수시험과 선행학습을 권하는 사교육 시장은 그 불안을 파고들 것"이라고 우려했다.투쟁본부는 오는 26일 오전 9시 30분, 국교위가 있는 서울 세종로 정부서울청사 후문 앞에서 '초등교과서 한자표기 반대 2차 기자회견'을 열 예정이다. 투쟁본부에는 사교육걱정없는세상, 어린이문화연대, 전국국어교사모임, 전국교직원노동조합, 참교육을위한전국학부모회, 세종국어문화원, 우리말살리는겨레모임, 한글문화연대, 한글학회 등 83개 단체가 모였다.한편, 차정인 국가교육위원장이 제65회 한국초등교장협의회 전국 대회에서 내놓은 동영상 발언 내용 또한 논란이 되고 있다. 당시 참석 교장은 6000여 명이었다.차 위원장은 지난 8월 12일 경기 수원 종합운동장에서 열린 이 대회 축사에서 "앞으로 교과 용어와 학문 용어를 쉽게 이해하고 한자어로 된 국어 위력을 쌓아갈 수 있도록 기초 한자를 익히게 하면 좋겠다"라면서 "국교위는 지금 2028년 1월부터 2037년 12월까지 적용될 국가교육발전계획을 수립하고 있다. 계획서가 확정되면 교육부와 전국의 교육청은 이 계획서에 따라 시행 계획을 수립하여 시행하게 된다"라고 말했다.이에 대해 이건범 한글문화연대 공동대표는 "초등 교장 앞에서 차 위원장이 이렇게 말한 것은 노골적으로 초등 한자교육을 부추긴 것"이라면서 "교장들에게 한자 학습을 권한 차 위원장이 초등교과서 한자표기를 중장기 교육발전계획에 넣으려 하고 있는 것으로 볼 수밖에 없다"라고 짚었다.