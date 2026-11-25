큰사진보기 ▲광명시, 경기도 5만 석 복합 돔구장 후보지 선정...유치를 위한 홍보 활동을 하는 박승원 광명시장 ⓒ 광명시 관련사진보기

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광명시(시장 박승원)가 5만 석 규모 스포츠·공연 복합형 돔구장 후보지로 선정됐다.광명시는 25일 경기도로부터 후보지로 선정됐다며 "문화체육관광부 최종 공모를 향한 본격적인 도전에 나선다"라고 보도자료를 밝혔다.박승원 광명시장은 "이번 선정은 광명시의 우수한 입지 경쟁력과 시민들의 염원, 그동안의 유치 노력이 함께 만들어 낸 값진 성과"라며 "스포츠·공연 복합형 돔구장을 반드시 유치해 광명시가 대한민국의 문화 중심지로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"라는 포부를 밝혔다.광명시는 지난 13일 경기도에 공모 제안서를 제출했고, 이어 19일 현장실사와 24일 발표 평가를 거치며 돔구장 건립의 타당성과 사업 실현 가능성, 유치 의지를 적극 설명했다. 평가 과정에서 케이(K)-컬쳐 핵심 거점으로 육성하겠다는 비전을 강조했다고 한다.특히 고속철도(KTX) 광명역을 중심으로 전국을 연결하는 광역 교통망과 수도권의 풍부한 배후 수요, 광명·시흥 3기 신도시 개발계획과 연계한 체계적인 개발 가능성을 핵심 강점으로 제시했다. 신도시 조성과 발맞춰 기반 시설을 효율적으로 구축할 수 있어 불필요한 갈등과 추가 비용 부담을 줄이고 사업의 안정성을 높일 수 있다는 점도 강조했다.시는 앞으로 경기도와 긴밀히 협력해 광명시의 입지 경쟁력과 사업 실현 가능성을 구체적으로 담은 제안서에 담아 오는 12월 8일까지 문화체육관광부에 제출할 계획이다. 문체부는 12월 중 최종 입지를 선정·발표할 예정이다.