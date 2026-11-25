큰사진보기 ▲허태정 대전시장은 25일 동구 자양동 트램 13공구 공사현장을 방문해 차로 축소에 따른 교통혼잡과 보행자 안전 대책을 점검했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 도시철도 2호선 트램 공사현장을 찾아 차로 축소에 따른 교통혼잡과 보행자 안전 대책을 점검하고, 시민 불편에 선제적으로 대응할 것을 주문했다.허 시장은 25일 오전 동구 자양동 트램 13공구 공사현장을 방문해 주요 구조물의 공사 진행 상황과 교통처리대책, 현장 안전관리 실태를 살폈다. 이번 점검은 대전역 지하차도와 대동교, 동대전로 일대의 기반시설 공사가 본격화하면서 통행 불편을 줄이고 안전한 이동 환경을 확보하기 위해 마련됐다.13공구는 중구 문창동 보문교에서 동구 자양동 우송대학교 인근까지 이어지는 4.06㎞ 구간이다. 인동역과 대전역 중앙시장·혁신도시 정거장, 대동역, 자양역 등 정거장 5곳이 들어설 예정이다.현재 이 구간에서는 대전역 지하차도 신설과 노후 대동교 개축, 동대전로 하수박스 개량공사가 진행되고 있다. 신설하는 지하차도는 0.29㎞, 하수박스 개량 구간은 1.01㎞다. 대전역과 대동오거리 일대는 평소에도 차량과 보행자 통행이 많아 공사에 따른 차로 축소 과정에서 교통혼잡과 안전사고에 대비해야 하는 곳이다.허 시장은 이날 보행자와 차량의 통행 안전, 교통혼잡 완화 방안, 공사·교통통제 정보의 사전 안내 여부 등을 점검하고 시민의 입장에서 현장을 관리해 달라고 당부했다.대전시는 공사구간 내 차량 통행을 최대한 유지하면서 단계별로 공사를 진행하고 있다고 설명했다. 교통상황을 상시 모니터링하고 교통신호수 배치와 안전시설 보강, 우회도로 안내 등을 통해 혼잡을 줄이겠다는 방침이다. 시 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 등을 활용한 공사 진행 상황과 교통통제 정보 안내도 강화하기로 했다.허 시장은 "트램 건설 과정에서 발생하는 시민 불편을 최소화하는 것은 공사의 원활한 추진만큼이나 중요한 과제"라며 "관계 공무원과 현장 관계자 모두가 책임감을 갖고 시민의 작은 목소리에도 세심하게 귀 기울여 달라"라고 당부했다.이어 "시민의 안전을 최우선으로 공사를 차질 없이 추진해 트램이 대전의 새로운 교통수단이자 시민의 일상을 더욱 편리하게 만드는 기반이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.대전시는 2024년 12월 3개 공구를 시작으로 지난해 9월까지 14개 전 공구의 착공을 마쳤으며, 2030년 개통을 목표로 사업을 추진하고 있다.