오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲채소는 어떻게 보관해야 할까 ⓒ marisolbenitez on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲버리는 식재료를 줄이는 법 ⓒ mordiko on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

레스토랑 주방에서는 하루에도 여러 종류의 채소를 손질한다. 양파와 당근부터 브로콜리, 아스파라거스, 버섯, 샐러드용 야채까지 사용하는 재료도 다양하다. 바쁜 주방에서 식재료를 제때 손질하고 보관하는 일은 요리만큼 중요하다. 보관 상태에 따라 멀쩡했던 채소도 며칠 지나지 않아 상품성을 잃기 때문이다.집에서도 비슷한 일이 벌어진다. 신선하게 먹겠다고 장을 본 채소를 깨끗이 씻어 냉장고에 넣었는데, 며칠 뒤 꺼내 보면 물러 있거나 잎이 축 처져 있다. 잘 보관하려고 한 행동이 오히려 채소의 수명을 줄인 셈이다.채소는 종류마다 보관 방법이 다르다. 씻어서 보관해도 되는 채소가 있는가 하면, 흙만 털어낸 채 보관하는 편이 나은 채소도 있다. 냉장고에 넣어야 하는 것과 서늘한 실온에 두는 것이 나은 것도 있다. 주방에서 여러 식재료를 다루며 익힌 보관 요령을 가정에서도 활용할 수 있도록 정리해 봤다.채소를 씻은 뒤 물기를 제대로 제거하지 않고 비닐봉지나 밀폐 용기에 넣는 것은 피하는 게 좋다. 용기 안에 습기가 차면 잎이 쉽게 물러지고 부패가 빠르게 진행될 수 있다. 당장 사용하지 않을 채소라면 흙이나 이물질을 가볍게 털어 보관하고, 요리하기 직전에 씻는 방법이 낫다. 미리 씻어둔 채소라면 물기를 충분히 제거한 뒤 키친타월을 활용해 남은 습기를 조절하면 된다.과일 중에는 익어가는 과정에서 에틸렌이라는 기체를 내뿜는 것들이 있다. 사과와 바나나가 대표적이다. 에틸렌은 일부 채소의 노화를 촉진해 잎이 누렇게 변하거나 신선도가 떨어지는 원인이 된다. 특히 브로콜리와 상추처럼 에틸렌에 민감한 채소는 이런 과일과 떨어뜨려 보관하는 편이 좋다. 냉장고 안에서도 과일과 채소를 무조건 한 곳에 모아두기보다는 종류에 따라 구분해 두는 것이 낫다.감자와 양파는 주방에서 자주 함께 사용하는 재료지만 보관할 때는 따로 두는 것이 좋다. 양파는 습기가 많으면 쉽게 무르고 곰팡이가 생길 수 있다. 감자 역시 빛과 습도, 온도에 따라 싹이 나거나 상태가 나빠진다. 감자는 빛이 들지 않는 서늘하고 어두운 곳에, 양파는 습기가 적고 공기가 잘 통하는 곳에 보관한다. 두 재료 모두 비닐봉지에 함께 넣거나 밀폐된 공간에 두는 것은 피하자.모든 채소가 냉장고를 좋아하지는 않는다. 채소는 대부분 냉장 보관이 유리하지만, 예외도 있다. 오이와 가지처럼 저온에 민감한 채소는 너무 차가운 환경에 오래 두면 표면이 움푹 파이거나 속이 변색 되는 저온 장해가 생길 수 있다. 파프리카와 호박도 보관 온도와 기간에 따라 품질이 달라진다. 냉장 보관을 하더라도 냉기가 직접 닿는 곳이나 지나치게 차가운 위치는 피하는 것이 좋다.감자 역시 일반적인 냉장 보관은 권하지 않는다. 너무 낮은 온도에서는 전분 일부가 당으로 바뀌어 조리할 때 색과 맛에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 감자는 빛이 들지 않고 통풍이 되는 서늘한 곳에 보관하는 편이 낫다.아스파라거스는 수확한 뒤에도 위쪽으로 계속 자라려는 성질이 있어 눕혀두면 끝부분이 위쪽으로 휘어질 수 있다. 세워 보관하면 줄기가 휘는 것을 줄이고 본래의 모양과 아삭한 식감을 유지하는 데 도움이 된다. 밑동을 살짝 잘라낸 뒤 물을 약간 담은 용기에 세워 냉장 보관하면 수분이 마르는 것도 막을 수 있다. 이때 물은 주기적으로 갈아주어야 한다.당근이나 무, 우엉처럼 흙이 묻어 있는 뿌리채소는 바로 사용할 것이 아니라면 미리 씻지 않는 편이 좋다. 물로 씻은 뒤 표면에 수분이 남으면 보관 중 쉽게 물러질 수 있기 때문이다. 흙을 가볍게 털어내고 신문지나 키친타월로 감싸 냉장 보관하면 수분이 급격히 빠져나가는 것을 줄이는 데 도움이 된다. 다만 흙이 지나치게 젖어 있거나 상처가 난 채소는 그 부분부터 썩기 쉬우므로 먼저 골라내 사용하는 것이 좋다.잎채소를 보관하기 전에는 이미 시들거나 상한 잎부터 골라내는 것이 좋다. 물러진 부분이나 부패가 시작된 잎을 그대로 두면 주변까지 영향을 줄 수 있다. 잎채소는 물기를 충분히 제거한 뒤 키친타월로 감싸 냉장 보관하면 습기를 조절하는 데 도움이 된다. 밀폐용기 바닥에도 키친타월을 한 장 깔아두면 남아 있는 수분을 흡수할 수 있다. 키친타월이 젖으면 새것으로 바꿔주는 것이 좋다.버섯은 물에 오래 담가 씻을 필요가 없다. 물에 담가두거나 씻은 뒤 젖은 상태로 보관하면 표면에 수분이 남아 쉽게 물러지고 변색될 수 있다. 사용하기 전에는 흙이나 이물질을 가볍게 털어내고, 필요한 경우 짧게 씻은 뒤 물기를 제거한다. 보관할 때는 비닐 대신 종이봉투나 키친타월로 감싸두면 습기가 차는 것을 줄일 수 있다.대파는 한 번 사면 한꺼번에 다 사용하기 어려운 채소다. 며칠 안에 쓸 분량은 길이에 맞춰 잘라 밀폐 용기에 세워 보관하고, 오래 두고 먹을 분량은 깨끗이 씻어 물기를 충분히 제거한 뒤 국이나 볶음용 크기로 썰어 냉동해 두면 편리하다.한 번 사용할 분량씩 나눠 지퍼백에 담고 공기를 최대한 빼면 보관하기 쉽다. 얼린 대파는 해동하지 않고 국이나 찌개에 바로 넣어도 된다. 다만 냉동하면 생대파 특유의 아삭한 식감은 줄어들기 때문에 익혀 먹는 요리에 활용하는 것이 좋다.양배추는 보관할 때의 형태에 따라 방법을 달리하는 것이 좋다. 통양배추를 오래 보관할 때는 가운데 단단한 심지 부분을 칼끝으로 도려낸 뒤, 그 빈자리에 물에 적신 키친타월을 채워 넣으면 수분이 빠져나가는 것을 늦출 수 있다. 반면 이미 반으로 잘라 구매했거나 사용하고 남은 양배추는 자른 단면이 공기와 닿아 마르거나 변색 되지 않도록 랩으로 꼼꼼히 감싸 냉장 보관하는 것이 일반적이다.채소는 냉장고에 넣는다고 보관이 끝나는 것이 아니다. 물기를 제대로 제거하고, 함께 두면 좋지 않은 식재료를 구분하며, 재료마다 알맞은 온도를 맞춰주는 것이 중요하다. 대부분의 사람들은 장을 보고 돌아오면 채소부터 냉장고에 넣기 바쁘고, 나 역시 집에서는 주방에서처럼 모든 재료를 꼼꼼하게 손질해 보관하지는 못한다. 그래도 씻을 채소와 씻지 않을 채소를 구분하고 물기를 닦아 넣는 작은 습관만으로도 버리는 식재료를 줄일 수 있다.