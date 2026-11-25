국민의힘의 이른바 '조작 징계' 의혹을 둘러싸고 전·현직 윤리위원이 정면으로 충돌했다.
최규동 전 국민의힘 중앙윤리위원은 "친한(동훈)계 및 반장(동혁)계 전체를 대상으로 무차별 징계를 주장하는 윤 위원장과 이에 동조한 장 대표"와 갈등을 겪었다고 했다. 윤민우 현 중앙윤리위원장은 반대로 최 전 위원이 "분당 사태가 오더라도 대량 징계하자"라고 요구했으며 자신은 거절했다고 맞섰다. 양측의 '진실 공방' 양상이다.
특히 최 전 위원은 소위 '10억 원 요구설'을 적극 반박하며 장동혁 대표와의 결별 경위를 설명했다(관련 기사: 반격 나선 장동혁 "한동훈, 소송하라... 내가 직접 변론" https://omn.kr/2knk6)
. 윤 위원장이 자리 요구를 거절당한 최 전 위원이 불만을 품었다고 주장하자, 황경성 윤리위원과 최 전 위원은 추가 입장문과 대화 기록을 내놓으며 재반박했다.
무엇보다 윤 위원장이 낸 입장문은 5~7월 최 전 위원과의 갈등에 집중되어 있었다. 앞서 공개된 한동훈·김종혁·배현진 징계 결정문 전달과 수정 협의 등 핵심적인 의혹에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않으면서, 물음표만 커지는 양상이다(관련 기사: "이제 대표님의 시간"... 장동혁, 윤리위 외부 인사와 소통했다 https://omn.kr/2kn4p)
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최규동 '10억 요구설' 반박… "선거를 준비하기 위한 공식 업무비"
최 전 위원은 25일, 보도자료를 통해 장 대표에게 요구했다는 5억~10억 원이 지방선거 전략기획단의 전체 소요 예산이었다고 해명했다. 앞서 <문화일보>는 지난 24일 국민의힘 지도부 관계자들을 인용해 최 전 위원이 5~7명 규모 자문단의 컨설팅 비용을 요구했다가 거절당하자 보복성 폭로에 나섰다는 의혹을 보도했다. 장 대표는 "보도 내용 그대로 봐줬으면 좋겠다"라고 답했다.
최 전 위원은 장 대표가 먼저 지방선거 실무를 총괄해 달라고 요청했다고 주장했다. 공천관리위원회 부위원장 등 인선이 무산되자 전략기획단 구성을 제안했고, 자신이 본부장급 인사들을 섭외했다는 것이다. <문화일보>가 거론한 '데일리 보고서'를 작성해 주겠다고 제안한 적도 없다고 반박했다.
그는 해당 금액이 기획단 "27명이 4개월 동안 일할 인건비, 여론조사비, 디자인비" 등을 포함한 "선거를 준비하기 위한 공식 업무비"라고 밝혔다. 정희용 사무총장의 소개로 총무국장과 비용을 협의했으며, 참여자 이력서도 장 대표에게 보냈다고 주장했다.
공개한 조직안에는 최 전 위원을 단장으로 전략총괄·수도권특별전략·후보자 검증 등 8개 본부, 총 27명을 두는 구상이 담겼다. 사무 공간과 재정 지원이 필요하다고 적었지만, 구체적인 금액이나 당의 예산 승인 내역은 없다.
최 전 위원은 이후 장 대표, 정 사무총장과 함께 식사하며 논의했으나 정 사무총장이 급여 200만~300만 원으로 2~3명만 당대표실에서 일하는 방안을 제시해 팀이 해산했다고 설명했다. 보복성 폭로설에는 사업이 무산된 3월 이후에도 8월까지 장 대표를 도왔다고 반박했다. 8월 24일 만찬에서 결별을 통보했으며, 10월 27일 황 위원에 대한 사퇴 종용을 계기로 징계 철회를 요구하기로 했다는 주장이다.
최 전 위원은 자신도 장 대표의 대표직 유지를 위해 윤리위 징계 활용을 조언했다고 밝혔다. 다만 "반발 없는 소수 선별 징계"를 추진하려 했는데 윤 위원장이 무차별 징계를 주장하고 장 대표가 동조해 갈라섰다고 했다. 금전·자리 요구설에는 관련 보도의 취재원과 기자에 대한 고소, 손해배상 청구, 언론중재위원회 제소 등을 예고했다.
윤민우 "정치할 생각 없다" - 황경성·최규동 "비례 의원 희망했다"
윤 위원장은 이날 입장문에서 최 전 위원이 5월부터 요구한 자리를 받지 못해 괘씸하다며 장 대표를 끌어내리겠다는 취지로 말했다고 주장했다. 자신에게도 당대표 도전을 권유했고, 동의 없이 부산 북갑 출마 관련 내용을 일간지에 제보했다고 밝혔다. 자신은 정치할 생각이 없다며 정정 보도를 요구했다는 설명이다.
이어 최 전 위원이 현역 의원들을 무더기 제명하라고 요구하며 이를 당대표의 의사라고 강조했다고 주장했다. 윤 위원장은 "의원 다수의 제명을 하는 것은 국민의힘에게 아무런 도움이 되지 않는다는 생각에 최규동의 요구를 거절했다"라며 "강하게 반대하고 최규동의 요구를 묵살했다"라고 했다.
그러자 최 전 위원이 당대표의 의지라며 사퇴를 종용했고, 자신은 6월 말~7월 초 위원장 해임이나 사퇴에는 당대표의 직접 지시가 있어야 한다고 맞섰다고 설명했다. 이후 우종환·황경성 위원이 회의에 불참하며 자신의 사퇴를 요구한 것도 최 전 위원의 사주에 따른 것으로 판단했다고 밝혔다.
황 위원과 최 전 위원은 추가 입장문에서 당대표·대통령 도전 권유는 3월 중순 모임에서 나온 농담이었다고 반박했다. 부산 출마에 관해서도 "재미 삼아 한 이야기"라고 주장했다.
오히려 윤 위원장이 상반기 징계까지만 맡고 사퇴한 뒤 장 대표의 당대표 선거를 돕고, 2028년 총선에서 비례대표 의원을 하고 싶다고 말했다는 주장도 내놨다. 최 전 위원이 이 뜻을 장 대표에게 전달했다며 대화 갈무리를 공개했다.
3월 12일로 표시된 대화에는 최 전 위원이 장 대표에게 "위원장은 이번 지선까지 하고 사퇴 후 당대표 선거 때 역할을 할 계획이다"라고 전하는 내용이 담겼다. 같은 메시지에서 만날 시간과 장소도 물었고, 상대방은 "네"라고 답했다. 황 위원과 최 전 위원은 하반기 징계와 윤리위 갈등에 관한 추가 증거도 공개하겠다고 예고했다.
한편, 윤 위원장은 이미 사퇴한 외부 인사에게 결정문을 보낸 경위나 수정 의견을 반영한 이유, 징계 수위 문자에 답한 의미에 대해 여전히 침묵하고 있다.