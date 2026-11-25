큰사진보기 ▲김종훈 대표가 23일 국회 본청 진보당 회의실?에서 열린 제18차 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 25일 김민석 더불어민주당 대표의 조희대 탄핵 연대 제안을 환영하고 나섰다.김종훈 대표는 이날 자신의 쇼셜미디어(SNS)에 '조희대 탄핵, 함께 빠르게 추진하겠습니다'란 제목의 글을 올리고 "김민석 대표의 조희대 탄핵 연대 제안을 환영한다"라고 밝혔다.이날 김민석 더불어민주당 대표는 국회에서 열린 당 최고위원회의 모두발언에서 "조희대 대법원장 탄핵 신속 추진을 위한 5당 연대를 공식 제안한다"라고 범진보 원내 4당에 제안했다.이에 김종훈 대표는 "국민 위에 사법부가 있지 않다"라며 "사법부도 국민이 견제할 수 있어야 한다"고 강조했다. 그러면서 "조희대 탄핵, 빠르게 추진하겠다"며 김민석 대표 제안을 환영했다.앞서 김종훈 대표는 지난 22일 저녁 전국법관대표회의 강동원 의장이 법원 내부게시판에 '사법부 독립 침해에 대한 유감'이라는 글을 올린 데 대해 "법관들이 정말 행동으로 나서야 했을 때가 언제였나"라며 "윤석열의 내란으로 헌정 질서가 무너지고 있을 때, 계엄군이 국회에 들이닥칠 때 행동했어야 했다"라고 지적했다.김종훈 대표는 특히 "'조희대를 지켜내자'라는 국민의힘에도 경고한다"라며 "내란을 옹호하고, 내란 범죄자들을 비호하지 말라. 본인들이 내란 가담 세력이라는 것을 이렇게 누차 강조하지 말라"라고 경고한 바 있다.이어 "이제 곧 국민이 내란을 막아냈던 12.3 2주년이 다가온다"라며 "국민들은 내란의 밤에 무슨 일이 있었고, 누가 무엇을 했으며, 누가 침묵했는지 정확히 기억하고 있다.사법부도, 국민의힘도 국민 무서운줄 알아야 한다"고 했다.