큰사진보기 ▲회의실 나서는 김민석 대표김민석 더불어민주당 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 회의실을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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조희대 대법원장 탄핵을 추진 중인 더불어민주당이 민주·진보 4당과의 연대에 나섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의를 일부 무죄 취지로 파기환송한 대법원 판결에도 탄핵 반대가 우세한 여론이 좀처럼 바뀌지 않자, 범여권 공동 전선을 구축해 추진 동력을 키우려는 것으로 보인다.김민석 대표는 25일 당 최고위원회의에서 조 대법원장 탄핵 신속 추진을 위한 5당 연대를 공식 제안했다.그는 "민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당은 국민과 함께 윤석열의 12.3 비상계엄 내란을 막아내고 빛의 혁명을 이뤄왔다"며 "주역들이 한데 모여 조희대 사법부로 무너진 사법정의를 바로 세우고 사법부 독립을 이루기 위한 공동행동에 함께 나설 수 있기를 희망한다"라고 말했다.이어 "조 대법원장 탄핵과 내란 완전 종식을 위한 5당 연대를 필두로 시민사회와도 연대의 지평을 지속적으로 넓혀 가겠다"고 덧붙였다.그러자 신장식 조국혁신당 대표는 페이스북 글을 통해 "환영한다"며 "지난 월요일(23일) 제가 제안했던 5개 정당 공동 탄핵추진단을 조속히 구성해 탄핵의 프로세스와 일정, 탄핵소추안 내용을 함께 만들어갈 수 있기를 바란다"라고 했다.기본소득당 주요 관계자도 이날 <오마이뉴스>에 "제 정당 논의가 열리면 참여하겠다"라고 밝혔다.앞서 혁신당이 공동 추진단 구성을 요구한 다음 날인 24일, 민주당의 제안으로 5개 정당 관계자들이 모여 실무협의를 진행하기도 했다. 이 자리에서 민주당은 빠른 시일 내에 당대표끼리 만나 선언하는 방식을 제안한 것으로 알려졌다. 반면 혁신당은 탄핵소추안 발의·처리 일정을 확정하는 게 우선이라는 입장이다.한편, 민주당은 5당 연대 추진과 동시에 자체적인 탄핵소추안 작업도 계속 진행 중이다. 박성준 수석대변인은 이날 당 최고위원회의 후 기자들과 만나 "이번 주 안에 (소추안) 내용이 나오지 않을까 싶다"고 말했다.공동 탄핵추진단과 관련해서는 "5당 실무협의에서 조 대법원장 탄핵을 신속하게 추진하고 공동대응하자는 부분에 의견 일치를 이뤘다"라며 "일이 하나하나 진행되고 있으니 곧 그림이 그려지지 않겠나"라고 했다.