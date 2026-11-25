큰사진보기 ▲그래픽=중소기업중앙회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

정부와 여당이 법정 정년을 60세에서 65세로 늘리는 방안을 적극 검토중인 가운데 중소기업 10곳 중 8곳이 고령 근로자의 계속고용 방식으로 법정 정년 연장보다 퇴직 후 재고용을 선호하는 것으로 나타났다. 재고용을 통해 임금과 고용조건 재조정해 인건비 부담을 줄이겠다는 의도로 보인다.중소기업중앙회가 25일 발표한 '고령자 계속고용 관련 중소기업 의견조사' 결과에 따르면 전체 응답기업 501곳 중 83.2%가 선호하는 고령자 계속고용 방식으로 '재고용'을 꼽았다. '정년연장'을 선호한다는 기업은 16.8%에 그쳤다.이번 조사는 지난 9월 15일부터 30일까지 정년제를 운영하는 상시근로자 30인 이상 중소기업 501곳을 대상으로 진행됐다.실제 고령자 계속고용 경험이 있는 기업에서도 재고용 방식이 압도적으로 많았다. 최근 3년간 정년에 도달한 근로자를 계속고용한 경험이 있는 기업은 63.1%(316곳)였다. 이들 기업의 계속고용 방식은 '퇴직 후 재고용'이 83.9%로 가장 많았고, '정년연장'은 16.1%였다. 재고용 대상자 역시 78.8%의 기업이 직무와 성과, 건강상태 등을 고려해 선별하는 것으로 조사됐다.기업들이 재고용을 선호하는 가장 큰 이유는 인력 운영의 유연성 때문이다. 재고용 선호 기업의 48.9%가 '인력 운영의 유연성 확보'를 이유로 들었다. 이어 '직무·생산성에 맞는 인력배치'(25.7%), '임금·근로조건 재조정을 통한 인건비 부담 완화'(22.1%) 순이었다.법정 정년을 65세로 연장하는 데 대해서는 부정적인 전망이 더 많았다. 정년연장이 기업 경영에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 응답은 38.5%로 긍정적인 영향을 예상한 기업(18.2%)의 두 배를 웃돌았다. 부정적 영향을 예상한 기업들은 '청년 등 신규채용 기회 감소'(47.2%)와 '인건비 부담 증가'(41.5%)를 주요 원인으로 꼽았다.다만 중소기업들이 고령인력의 계속고용 자체에 부정적인 것은 아니다. 정년 이후 고령자 계속고용이 필요하다는 응답은 45.5%로 필요하지 않다는 응답(14.6%)보다 세 배 이상 높았다.계속고용이 필요한 직무로는 생산·기능직이 67.5%로 가장 많았다. 특히 제조업에서는 생산·기능직 계속고용 필요성이 87.8%에 달해 숙련인력의 경험과 기술을 유지하려는 산업 현장의 수요가 확인됐다.