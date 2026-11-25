큰사진보기 ▲24일 충주시의회 산업건설위원회는 시가 의원발의 형식으로 제출한 '충주시 아침 간편식 지원 조례안'을 부결했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 충주시의회 산업건설위원회는 시가 의원발의 형식으로 제출한 '충주시 아침 간편식 지원 조례안'을 부결했다. (사진 : 충북인뉴스 DB) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

이동석(국민의힘) 충주시장이 공약으로 내건 '충주시 (초중고 학생 아침간편식 지원 조례안'이 의회 문턱을 넘지 못하며 제동 걸렸다.사업추진에 반대했던 전국교직원노동조합충북지부 등 교육단체는 조례안이 부결된 것에 환영입장을 밝혔다.반면, 이동석 충주시장은 "밀고 나갈 것은 밀고 나갈 것"이라며 재추진 의사를 밝혀, 교육단체와 충주시의 갈등은 계속될 것으로 보인다.24일 충주시의회 산업건설위원회는 시가 의원발의 형식으로 제출한 '충주시 아침 간편식 지원 조례안'을 부결했다.충주시는 조례 제정과 예산 편성을 연말까지 완료한 뒤 내년부터 희망 학교를 대상으로 사업을 시작할 예정이었지만, 의회 문턱을 넘지 못하며 내년 시행은 불가능해졌다.초중고 아침 간편식 제공은 이 시장의 대표 공약사업이다. 하지만 교육계는 인력·공간부족, 위생·안전, 교직원 업무부담 등 문제점을 제기하며 반대입장을 분명히 했다.교원단체뿐만 아니라 일선 학교 교장들도 반반했다. 충주교육지원청 교장단 협의회도 지난 20일 "인력·공간 부족과 위생·안전, 교직원 업무 부담 우려가 확인 크다"며 "학교를 거치지 않고 지자체가 가정의 신청을 받아 직접 지원하는 방식으로 시행할 것"을 요구했다.조례안이 부결되자 전교조충북지부는 환영입장을 밝혔다. 전교조충북지부는 "사업의 주무대가 학교이고 교직원이 직·간접적으로 관여할 수밖에 없다"면서 "교원·교직원과 사전 소통 없이 일방적으로 추진된 만큼, 부결된 것에 대해 환영한다"는 입장을 내놨다.교육계와 부결 환영 입장에도 불구하고 이동석 충주시장은 재추진 의지를 분명히 했다.이 시장은 25일 기자들과 만나 "조례 부결은 안타깝지만 시의회의 반대 이유와 부족하다고 판단되는 부분은 채워 나갈 것"이라면서 말했다.이어 "충북도교육청이 실패한 사업을 따라가자는 게 아니고, 160개 학교가 시행 중인 (광주·전남)의 성공사례를 쫓아가는 것"이라고 강조하면서 "학생과 학부모, 교사들의 다양한 의견을 들어 개선할 부분은 개선하겠다"고 밝혔다.특히 이 시장은 "반대한다고 해서 우리가 해야 할 것을 하지 않으면 안 된다"면서 "밀고 나갈 것은 밀고 나갈 것"이라고 목소리를 높였다.