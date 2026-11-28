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큰사진보기 ▲네이버 웹툰에 올라온 이우정 작가의 <갈기 없는 검은사자> ⓒ 네이버웹툰 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5학년 5반 3총사는 어떻게 헤어졌을까.단행본이 나온 것도 모르고 있었다. ⓒ 바다출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲97권에서 드디어 끝날 것 같다는 작가의 전언환갑 전에는 끝나는구나 ⓒ 대원씨아이출판사 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 페이스북 에도 실립니다.

46년 전 초등학생 시절의 나를 매혹시켰던 <갈기 없는 검은 사자>의 이우정 선생은 상당히 자료를 잘 정리해 놓으셨던 모양이다. 무려 반세기를 뛰어넘어 네이버 웹툰에, 그것도 컬러로 보완된 작품으로 다시 펼쳐지고 있기 때문이다.웹툰을 한 편 한 편 클릭하면서 새삼 반세기전의 감동을 되새기고 있다. 그림체는 많이 투박한 것 같고 예전같은 현실감은 없지만 그래도 재미있다. 옛 만화를 기억하는 분 중에 재연재 사실을 몰랐던 분들은 당장 네이버 가셔서 '갈기 없는 검은사자'를 검색해 보시기 바란다.<갈기 없는 검은 사자>의 주인공은 아프리카판 정글북이다. 무대는 마사이족이 지배하는 초원. 아프리카 마사이 족의 대추장 쿠아나에게는 두 아들 바로오와 스와라가 있었는데 바로오는 서양 선교사들과 친하게 지내며 마사이족을 '문명'으로 이끌고 싶어하는 사람이었고 스와라는 마사이족의 전통을 유지하자는 쪽이었다. 그리고 후자가 빌런이다.스와라는 외국으로 떠난 형을 배신자로 몰고 갓난 조카를 초원에 팽개친 후 사자에게 잡아먹혔다고 거짓말을 한다. 분노한 대추장 쿠아나는 사자 사냥에 나서지만 그 와중에 상처를 입고 죽게 되고 바오로의 핏덩이 아들은 사자들 사이에서 키워지게 된다. 그래서 '검은 사자'다.마사이족의 대추장이 된 스와라. 하지만 형 바오로가 돌아오면서 마사이족은 내분에 휩싸이게 된다. 권력욕에 불타고 권력을 위해서는 못할 것이 없는 동생 스와라와 장자로서의 명분과 지도자로서의 덕성과 근대적 오픈 마인드를 지닌 장남 바오로는 일대 전쟁을 벌이게 된다. 거기서 바오로는 죽고, 그 아들 자칼, 즉 사자에 의해 키워진 갈기 없는 검은 사자 자칼이 후계자로 나서 스와라를 무찌르고 '정의는 승리한다.'그런데 마지막회가 좀 황당했었다. 주인공 자칼이 어머니와 함께 영국으로 떠나나 했더니 갑자기 초원에서 자신과 함께 컸던 형제 사자 삼손과 만나는 식으로 마무리됐었으니(내 기억이 맞는지는 조만간 웹툰에서 확인될 것이다). <갈기 없는 검은 사자>는 어린 시절의 나로서는 대하드라마에 맞먹는 연재만화였고, 손꼽아 기다리고 뚫어져라 들여다보고 두고두고 기억했던 작품이다. 이렇듯 관심있게 보던 '연재만화'의 마지막회는 더욱 뇌리에 아로새겨지게 마련이다.윤승운 선생의 <굼봉이>에서 초능력 소년 굼봉이가 갑자기 어딘가로 떠나 버린 후 굼봉이의 친구 좁쌀이가 통곡을 하면서 노래 '서편에 달이 호숫가에 질 때에~~'로 시작하는 <석별>을 부르는 걸 보고, 나도 지레 그 노래를 따라 부르며 눈물이 그렁그렁했고 길창덕 선생의 <꺼벙이>가 아버지를 따라 쿠웨이트로 떠나는 장면에서 길창덕 선생이 독자들에게 남긴 꽤 긴 편지를 몇 번이고 읽으며 아쉬워했었다.이현세 선생의 <아마겟돈> 마지막회는 "뭐야 다 꿈이었단 말인가?" 하며 책을 집어던지며 분노했고(연재판의 결말과 단행본의 결말이 다르다는 이야기를 들었다), 박수동 선생의 <번데기 야구단> 마지막 회를 보고는 가슴 벅차서 학교 근처 번데기를 사 먹었다가 온몸에 두드러기가 나는 (번데기 알레르기가 있었다) 참사도 있었다.그래서일까 마지막을 못 본 만화들은 그래서 더욱 아쉬워진다. 박수동 선생의 <5학년 5반 3총사>는 어떻게 헤어졌는지, <강가딘>의 가축 나라는 근처 사자왕의 맹수나라와 어떤 결말을 맞았는지, <선달이 여행기>의 선달이는 재벌집 아들과 그 여행을 어떻게 맺었는지 가끔 머리를 당기듯 궁금해지는 것이다.그럴싸하게 시작했지만 좀 황당무계해질 것 같던 이현세의 <야수의 전설>은 끝이 나긴 했는지, <쇠퉁소>에서 일본인이지만 조선인을 위해 싸웠던 친구의 죽음을 목격한 이강토, '리에스찌'는 어떻게 됐는지, <주먹대장>은 또 어떤 종말을 맞았고, 제목조차 기억나지 않는 백성민의 흥미로운 작품, 독립군 한 명이 4차원 구멍에 빠져 엉뚱한 외계에 떨어져 팔이 네 개인 외계인들과 생활하게 된 뒤 그는 지구로 돌아왔을지 등등 '결말'을 못 본 만화들은 항상 소화 안 되는 음식물처럼 머리 속 어딘가에 걸려 있다가 불쑥불쑥 기억의 발길을 잡아챈다.만화방이라는 좋은(?) 시설이 있었고, 단행본으로 재섭렵하는 경우도 있었지만 내게 '끝나지 않은 만화'들은 그렇게 많다. 그런데 거의 30년 동안 봐 온 만화가, 이거 언제 끝나나 이러다가는 끝을 기다리기 지겨워서 애써 잊어버릴 수 있겠다 싶던 만화 하나가 막을 내린다는 반가운 소식이 전해져 왔다. <열혈강호>다.이 <열혈강호>를 처음 보기 시작한 건 회사에 막 입사했던 때였다. 그때는 여의도 한복판에도 꽤 큰 만화방이 있었고, 직장인들이 점심 시간에 즐겨 찾았다. 조심해서 가야 했다. 회사 부장님도 가끔 출입하셔서. 그때로부터 31년간 단행본으로도 계속 나왔던 만화를 그 전 스토리를 까먹으면서도 꾸역꾸역 봐 왔다. 마침내 대단원의 막이 내려진다는 소식을 들으니 다시 주인공 한비광의 파란만장한 이야기를 31년 전 봤던 1권부터 다시 들여다봐야 할 의무감(?)을 느낀다.이 만화 최대의 강점 중 하나는 무협지의 정석대로 정파와 사파가 있되 그 개념은 이분법적으로 적용되지 않는다는 것이겠다. (뭐 이것도 이 만화만의 특징은 아니지만) 주인공 한비광조차 사파의 최대지존 천마신군의 제자이지만 그의 사파 동료들이 사악하게 그려지지 않는다. 되레 정파의 인물들이 더 비겁하고 저열한 경우도 많다.만화를 보면서 핸드폰 메모장에 명대사를 적은 적은 별로 없는데, 언젠가 열혈강호를 보면서 적었던 대사가 이것이었다. "세상에 악한 자란 없단다! 단지 서로 생각이 다른 사람들이 살아가고 있을 뿐이야." 가슴을 울리는 말이었지만 결국 세상엔 생각이 다른 것을 인정하지 못하는 사람들이 많기에 악한 사람들이 많은 건 아닐까.90 몇 권까지는 본 것 같은데 97권에서 끝낸다는 작가의 SNS가 뉴스를 탔다. 솔직히 끝내겠다는 말을 몇 번씩 공수표를 날렸는지라 정말 끝낼지는 알 수 없지만, 그 뉴스를 본 기념(?)으로 날을 잡아서 <열혈강호> 1권부터 다시 들춰 보는 나름의 대장정을 전개하고자 한다. 아마도 완전히 새로운 느낌으로 보게 되지 않을까 싶다. 나의 만화 인생에서 30년 동안 보아 온 만화는 이것이 유일하지 않을까. 그래도 그 끝을 보게 된다 생각하니 감회가 새롭다. 열혈강호의 마지막을 나의 내공을 모아 기다린다.한비광은 담화린과 맺어지기는 하는 걸까. 천마신군은 어떻게 될까. 지금 벌어지고 있는 신지의 대전에서 살아남을 자는. 무림팔대기보의 주인은 누가 되며, 한비광의 그 수많은 여인들은 바람둥이 한비광을 몰매로 두들겨 주고 총총히 떠날 것인가 아니면 하렘을 구성할 것인가.하여간 궁금한 것이 많다. 아울러 30년 동안 <열혈강호> 그려온 작가에게 경의를 표한다.