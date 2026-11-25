큰사진보기 ▲‘탈북어민 강제북송’ 사건으로 재판에 넘겨진 서훈 전 국가정보원장이 지난 10월 21일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대북특사단 귀환지난 2018년 3월 7일 대통령 특사로 북한을 방문한 정의용 국가안보실장과 서훈 국정원장 등이 6일 오후 서울공항을 통해 입국하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난 2019년 나포한 북한 선원 2명을 북송한 결정 때문에 기소돼 재판을 받고 있는 서훈 전 국가정보원장은 북한에서 16명을 살해한 도주자들을 국내에서 재판해 사회로부터 격리시킬 방안이 없었다는 점을 '북송 판단'의 결정적 이유로 꼽았다.2019년 10월 31일 군은 특수정보망을 통해 동해상에 북한의 어선이 도피중이고 북한 당국이 이 어선을 잡으려고 작전을 진행하고 있는 상황을 파악했다. 같이 배를 타고 오징어잡이를 하던 16명을 살해한 선원 3명이 김책항에 들렀다가 1명이 체포되고 나머지 2명이 어선을 타고 도주중이라는 상황도 파악했다.문재인 정부에서 국정원장과 국가안보실장을 지낸 서 전 원장은 25일자 <한겨레> 인터뷰에서 이 상황에 대해 "그 배는 처음부터 수상한 행적을 보였다. 보통 조난이면 구조 요청을 하고, 아니면 귀순 의사를 표시하는데 아무런 표식 없이 이틀 동안이나 해상분계선을 오르락 내리락 했다. 하는 수 없이 우리 해군이 군사 작전을 벌여 나포했다"면서 "잡기 전부터 이들이 오징어잡이 배에서 선장을 포함한 동료 선원 16명을 하룻밤 사이에 죽이고 바다에 버린 흉악한 범죄자들이라는 첩보를 입수하고 있었다. 애초 목적지가 남한도 아니었다. 북한 내륙 깊숙이 도망하려다가 또 다른 공범 한명이 잡히자 무작정 바다로 도망친 것"이라고 설명했다.그는 이어 "안보 책임자로서 이런 흉악범들을 우리 사회에 받아들여 풀어놓을 수 있겠는가라는 고민을 했다. 일반 탈북자로도 받아들일 수 없는 흉악한 범죄 도주자들을, 그것도 도끼와 망치로 16명을 쳐 죽인 잔혹한 살인마들을 어떻게 우리 국민들 곁에서 살게 할 수 있겠나"라면서 "법적 검토를 해보니 귀순의 진정성이 인정되지 않기 때문에 탈북민 지위를 부여하지 않는 게 가능하다는 결론이 나왔다"고 밝혔다.남하하던 어선은 해군을 마주치자 도주했다. 이틀간 도주하던 어선은 11월 2일 동해 북방한계선 인근 해상에서 해군에 나포됐다. 이들은 11월 7일 판문점을 통해 북한으로 추방됐다. 서 전 원장은 "시간을 끌면 북이 개입할 수 있다고 봤다. 그러면 북이 돌려보내라고 해서 우리가 보내는 형국이 된다. 국내에서 큰 정쟁거리가 됐을 것"이라고 당시 관련 사실을 공개하지 않고 신속하게 북송을 결정한 이유를 설명했다.하지만 북한으로 돌아가지 않으려고 몸부림치는 선원들의 모습, 이에 앞서 정부 조사 과정에서 선원들이 귀순 의사를 밝힌 사실 등이 알려지면서 비판 여론이 형성됐다. 보수 정당에선 '귀순 의사를 밝혔으면 대한민국 국민'이라는 등의 논리로 선원 북송을 강력하게 비판했다.서 전 원장은 "이들이 흉악범인 것은 확실하다. 그런데 우리 법정에서 처벌할 수 있느냐라는 것은 또다른 문제"라면서 "일단 범행 현장은 북한 바다이다. 이들은 북한 항구로 들어가기 전에 배 번호도 새로 페인트를 칠해 위장하고, 핏자국도 다 씻어냈다. 철저히 증거를 인멸한 것이다. 혈흔이 있다 하더라도 대조군이 없다. 우리는 희생자 16명의 신원을 특정할 방법조차 없다"고 밝혔다.이어 "법정에 제시할 증거는 증언뿐인데, 흉악범들이 동의하지 않으면 조사 때 진술을 증거로 내밀 수조차 없다. 이걸 알면서 어떻게 '판단'을 하지 않겠나"라면서 "이들이 얼마나 위험한 존재였는지, 고도로 훈련 받은 국정원 수사관들마저 호송 때 사살할 권한을 달라고 할 정도였다"고 말했다. 선원들을 북송하지 않고 탈북민으로 받아들였다면, 국내에서 이들을 수사하고 재판에 넘겨 사회로부터 격리시킬 수 있을 가능성이 매우 낮았다는 것이다.윤석열 정부가 들어선 직후 대통령이 이 사건이 문제가 있다고 발언한 뒤 국가정보원이 서 전 원장을 대검찰청에 고발했다. 국정원은 2020년 9월 서해 공무원 피살 사건을 월북사건으로 은폐하고 조작했다고 서 전 원장을 또 고발했다. 윤석열이 대통령이던 시절 정부 부처들이 과거 입장을 번복해 전 정부 국가안보 당국자를 고발하고, 감사원이 사건을 조사해 징계 또는 고발하고, 검찰이 형사처벌에 냐서는 일이 반복됐다.북한 어민 북송 사건 2심은 정의용 전 국가안보실장(전 외교부장관)과 서 전 원장에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 김연철 전 통일부장관에게는 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 이들은 상고했으나 검사는 상고하지 않았다. 검사는 무죄를 선고받은 노영민 전 청와대 비서실장에 대해선 상고했고, 대법원 판결이 남았다.서해 공무원 피살 사건으로는 서 전 원장, 박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부장관, 김홍희 전 해양경찰청장, 노은채 전 국정원장 비서실장을 기소했다. 모두 무죄가 확정됐다.사드 배치를 지연시키기 위해 군사기밀을 누설했다고 기소한 사건은 1심이 진행중인데 지난 9일 공판에서 검사는 정의용 전 국가안보실장과 정경두 전 국방부장관에게 각각 징역 10개월, 서주석 전 국가안보실 1차장에게 징역 2년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.서 전 원장은 "처음에는 감사원 조사 결과나 검찰 주장이 내가 아는 진실과 너무 달라서 이해조차 할 수 없었다. 나중에야 당시 우리가 내렸던 일련의 정책 판단 과정을 산산조각 분해해 범죄 프레임에 맞춰 재조립한 것임을 깨달았다"라면서 "대통령실이 지시하고, 해당 부처들이 과거 입장을 번복하고, 감사원이 강압 조사하고, 검찰이 동원돼 일사불란하게 진행한 것"이라고 비판했다.그는 이어 "살아 있는 권력이 수많은 인력과 자원을 동원해 공격하는데 처음에는 싸워 볼 엄두조차 나지 않았다"며 "가장 가슴 아팠던 것은 후배와 동료들이 계속 불려 다니며 압박당하는 것"이라고 말했다.서 전 원장은 "현재 판결을 남겨놓고 있는 정의용 전 장관의 '사드 배치 사건'도, 지역 주민과 시민단체 등 이해 당사자와 소통하고 설득하는 민주적 절차를 수행한 것에 불과하다. 이에 대해 검찰은 지난 9일 기밀누설이라는 범죄 혐의를 씌워 징역 10개월의 실형을 구형했다"며 "이렇게 되면 이제 외교·안보 정책 담당자들은 정치 보복이 두려워 국민과 사회의 안전을 뒷전으로 돌리고 형사 책임을 지지 않는 소극적 결정을 내리게 된다"고 경고했다.