큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에 수험생들이 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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"너는 뭐 하고 놀 때 제일 재미있어?"

덧붙이는 글 | 필자는 40년간 미국과 한국에서 교사와 교장으로 일한 재미교포 교육자로, 현재 인하대학교 교육대학원 초빙교수입니다.

11월 19일 아침, 집 근처 고등학교에 가 보았다. 그 학교가 올해 수능 시험장이었다. 교문 앞에는 경찰관 몇 명이 서 있었고, 부모들은 교문 안으로 들어가는 아이들의 뒷모습을 한참 동안 바라보고 있었다. 그중 한 어머니가 아이를 두 팔로 꼭 끌어안았다. 무슨 말을 했는지는 들리지 않았다. 그런데 나도 모르게 목이 메었다. 나도 두 아이를 키운 아버지다. 그 자리에 서서 이런 생각이 들었다. 열여덟 살 아이의 앞날을 왜 우리는 이렇게까지 하루짜리 시험에 걸어 두고 있을까.수능을 앞두고 나는 수험생들에게 '수능은 당신의 가치를 매기지 않는다'고 썼다. 시험은 끝났다. 이번에는 어른들에게 쓴다.이번 수능은 시작 전부터 어수선했다. 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라로 문제를 찍어 AI로 답을 받았다고 털어놓은 뒤, 시험장 보안은 하루가 다르게 강화됐다. 시험 당일에는 전국에 위급재난문자 경보음이 세 번 울렸다. 내 휴대전화 화면에는 영어로 'Wartime Alert'라는 제목이 떠 있었다. 순간 가슴이 철렁했다. 전쟁도, 지진도 아니었다. 시험장에서 제출하지 않은 휴대전화를 찾아내려는 문자였다. 교육부는 전자기기와 관련된 부정행위를 100건 넘게 적발했다고 밝혔다. 그중에는 시험 도중 실제로 기기를 쓰다 적발된 경우도 있었다.부정행위는 막아야 한다. 몇 년을 성실하게 준비한 아이들이 손해를 봐서는 안 된다. 그런데 마음 한쪽이 계속 불편했다. 시험 하루를 지키려고 온 나라에 재난 경보까지 울렸다. 그 시험을 준비하느라 몇 년을 보내는 아이들의 잠과 호기심은 누가 지켜 주고 있을까. 정답을 지키는 일에는 이렇게 능숙한 우리가, 아이들이 질문하는 교육을 만드는 일에는 왜 이리 더딘가.제주의 한 국제학교에서 초등부 교장으로 일할 때 만난 일곱 살 여자아이가 생각난다. 학원 없이도 충분한 교육을 해 보겠다며 문을 연 학교였다. 그렇지만 그날 아이는 내 사무실 의자에 앉아 피곤하다고 했다. 뛰어놀다 지친 아이의 피곤함이 아니었다. 눈빛이 한 번 꺼진 뒤 다시 켜지지 않는, 그런 피곤함이었다. 수업이 끝나면 영어 학원, 수학 학원, 피아노 학원을 차례로 돌고, 저녁 여덟 시에 집에 와서 다시 숙제를 한다고 했다. 내가 물었다.아이는 그런 질문을 처음 받아 본다는 얼굴로 나를 쳐다봤다. 하루 가운데 자기가 좋아하는 일을 스스로 고를 수 있는 시간이 그 아이에게 몇 분이나 있었을까. 그 생각이 오래 떠나지 않았다.나는 1970년대 초 서울 용산에서 자랐다. 여름이면 한강에 가서 물놀이를 하고, 겨울이면 꽁꽁 언 강 위에서 스케이트를 탔다. 강에 가지 않는 날에는 해가 질 때까지 골목에서 놀았다. 하루가 끝났다는 신호는 알람도 시간표도 아닌, 저녁 먹으라고 부르는 어머니 목소리였다. 그 시절, 오후에 집 안에 있는 아이는 어디가 아프거나 무슨 일이 있는 아이였다.수능은 시험 당일에 시작되지 않는다. 그 시험을 향한 기대는 훨씬 어릴 때부터 아이의 하루를 채우고, 집안의 돈이 어디로 갈지를 정하고, 심지어 무엇을 꿈꿔도 되는지까지 정해 버린다. 일곱 살 아이의 오후는 언제부터 다음 시험을 준비하는 시간이 되었을까.모순은 여기에 있다. 2022 개정 교육과정은 '자기주도성'을 강조한다. 학생이 자기 배움과 삶을 스스로 이끌어 가야 한다는 뜻이다. 방향은 이미 문서에 분명히 적혀 있다. 그런데 현실은 다르게 움직인다. 얼마 전 경기도의 한 고등학교 이야기를 읽었다. 고교학점제로 학생들이 듣고 싶은 과목을 직접 고를 수 있게 됐다고 교장이 들떠서 발표했는데, 일주일도 안 돼 동네 학원이 과목마다 수능에 얼마나 유리한지 순위를 매긴 안내문을 돌렸다고 한다. 학생들은 "무엇이 궁금한가"가 아니라 "무엇이 안전한가"를 물었다. 교육과정은 자기주도성을 내밀었고, 입시 문화는 그것을 통째로 삼켜 버렸다.AI는 이 문제를 더는 미룰 수 없게 만들었다. 세무사 시험 수석 합격자는 시험지를 찍어 기계에 물었을 뿐이다. 그렇게 해서 수석을 할 수 있는 시험이라면, 그 시험은 그동안 무엇을 재고 있었던 걸까. 학교가 오랫동안 중요하게 채점해 온 문제들의 답을, 이제 기계가 몇 초 만에 내놓는다. 감독을 늘리는 일도 필요하다. 하지만 감시만 늘려서는 교육의 앞날을 그릴 수 없다. 기계가 대신 내놓을 수 없는 것, 이를테면 스스로 질문을 만들고 끝까지 붙들고 늘어지는 힘을 학교가 어떻게 기르고 어떻게 알아볼 것인가. 올해 수능 감독관을 8400명 더 세우는 일보다 훨씬 어려운 일이다. 그래도 피해 갈 수는 없다.다행히 한국 교실에서 다른 장면도 보았다. 지난 6년 동안 나는 대학에서 200명이 넘는 현직 선생님들과 배움을 나누었다. 대구에서 만난 경력 20년의 한 선생님은 학생이 낸 과제를 함께 들여다보다가 고개를 들고 이렇게 말했다. "수업을 이렇게 생각해도 된다는 걸, 제가 잊고 있었네요." 그 한마디가 내가 읽은 어떤 연구 논문보다 오래 남았다. 이런 수업은 특정 교육과정이나 몇몇 학교에서만 가능한 일이 아니다. 다만 교사에게 시간이 있어야 하고, 교사의 판단을 믿어 주는 학교가 있어야 한다.수능을 없애고 면접이나 학생부 위주로 뽑으면 공정해질까. 나는 그렇게 단순한 문제라고 보지 않는다. 수능은 잔인하지만 눈을 가리고 있다. 아이의 성도, 부모의 직업도 보지 않는다. 연줄 없는 집에 그 눈가림은 마지막 남은 공정처럼 느껴진다. 수능을 지키자는 부모들이 틀렸다고 나는 생각하지 않는다. 면접과 서류 위주로만 바꾸면 돈과 정보가 많은 집이 더 유리해지는, 또 다른 불평등이 생길 수 있다. 그런데 그 눈가림도 생각만큼 완전하지 않다.수능은 아이의 성을 보지 못하지만, 그 시험을 위해 쏟아붓는 몇 년의 준비는 집안 형편을 아주 잘 본다. 평일 밤 10시 반, 학원 앞에 아이를 기다리며 줄지어 선 대치동의 차들을 나는 직접 보았다. 게다가 공정한 절차가 곧 공정한 결과는 아니다. 심판이 아무리 공정해도 트랙이 엉뚱한 곳에 놓였다면 소용이 없다. 기계가 이미 사람보다 잘하는 것을 겨루는 경주라면 더욱 그렇다.수능은 끝났지만 고3의 학교생활은 아직 남아 있다. 면접을 준비하는 아이도, 결과를 기다리는 아이도, 이제 뭘 해야 할지 모르겠다는 아이도 있을 것이다. 졸업 전에 학교가 먼저 물어봐 주면 좋겠다. 제주의 일곱 살 아이에게 했던 그 질문이면 충분하다. "요즘 뭘 할 때 제일 재미있니?" 그냥 좀 쉬면서 지난 시간을 돌아보고 싶다는 대답이 나와도 괜찮다.시험장 앞에서 아이를 꼭 안아 주던 그 어머니의 모습이 자꾸 떠오른다. 좋은 점수를 바랐을 것이다. 좋은 대학에 가길 바랐을 수도 있다. 자기가 만들지도 않은 제도 안에서, 그 어머니도 몇 년 동안 날마다 어려운 선택을 해 왔을 것이다. 그래도 그보다 더 깊은 바람은, 아이가 자기 삶을 스스로 고르며 의미 있게 살아가는 것 아니었을까.제주에서 만난 그 일곱 살 아이도 이제 스무 살 언저리가 되었을 것이다. 누군가 그 아이에게 강가에서 아무것도 하지 않아도 되는 오후를 한 번이라도 내어 준 적이 있을까.수능은 끝났다. 온 나라가 그 하루를 지켜 냈다. 이제 우리 어른들이 아이들의 오후를 지킬 차례다.