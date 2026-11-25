큰사진보기 ▲대전시는 1937년 건립된 옛 대전공회당의 앞마당을 내년 3월 시민에게 개방한다고 25일 밝혔다. 사진은 복원 예상도. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전시는 1937년 건립된 옛 대전공회당의 앞마당을 내년 3월 시민에게 개방한다고 25일 밝혔다. 사진은 1937 년 당시 대전공회당. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시는 1937년 건립된 옛 대전공회당의 앞마당을 내년 3월 시민에게 개방한다고 25일 밝혔다. 사진은 이날 오전 현장에서 브리핑을 하고 있는 허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전시는 1937년 건립된 옛 대전공회당의 앞마당을 내년 3월 시민에게 개방한다고 25일 밝혔다. 사진은 이날 오전 현장에서 브리핑을 하고 있는 허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

1937년 건립된 옛 대전공회당의 앞마당이 내년 3월 시민에게 개방된다. 건물 복원·보수사업은 당초보다 사업비를 124억 원 늘리고 완료 시점을 2030년 하반기로 늦춰 추진한다. 내부에서 새롭게 확인된 건축 요소를 보존하고 구조 안전성을 확보하는 한편, 복원 이후 활용 방향도 상업적 이용보다 시민 문화공간에 무게를 두겠다는 계획이다.대전시는 25일 중구 은행동 옛 대전공회당의 복원·보수사업 조정안과 앞마당 사전 활용계획을 발표했다. 대전시는 재정 여건으로 사업 재검토나 중단을 검토했으나, 건물의 역사적·건축적 가치와 원도심 입지 등을 고려해 사업을 계속 추진하기로 했다고 설명했다.대전공회당은 중구 중앙로 148에 있는 지하 1층·지상 3층, 연면적 2323.15㎡ 규모의 철근콘크리트 건축물이다. 공회당으로 건립된 뒤 대전부청사와 대전청소년회관, 대전상공회의소 등으로 사용됐다.대전시는 본격적인 복원공사에 앞서 공사용 가림막을 철거하고 앞마당 271㎡를 휴식·문화공간으로 정비한다. 내년 2월까지 바닥 정비와 데크 설치, 벤치와 화분 등을 활용한 포켓공원 조성을 마치고 3월 문을 열 계획이다.앞마당은 평상시 시민 휴식공간으로 사용하고, 주말 등에는 지역 예술인의 버스킹과 팝업 전시, 플리마켓, 가족 체험 프로그램 등을 운영한다. 건물 1층 내부는 용도변경 절차와 비용 등을 검토한 뒤 추가 개방 여부를 결정하기로 했다.복원·보수사업의 총사업비는 기존 440억 원에서 564억 원으로 늘어난다. 이 가운데 건물 매입비가 342억 원이며, 이를 제외한 복원·보수와 활용기반 조성 등에 222억 원을 투입한다.대전시는 내부 마감재를 철거한 뒤 확인된 건축 요소의 보존처리와 내진보강, 공공적 활용을 위한 리모델링 비용 등을 반영했다고 밝혔다. 내부에서는 3층 대강당 천장의 우물형 반자와 2층 목재 바닥 타일, 천장 몰딩 장식 등의 원형과 흔적이 확인됐다.사업 완료 시점은 당초 2028년 말에서 2030년 하반기로 조정했다. 대전시는 원형 조사와 고증, 전문가 검토뿐 아니라 국가유산 등록에 따른 현상변경허가와 설계 승인 등 추가 절차에 필요한 기간을 반영했다고 설명했다.옛 대전공회당은 지난 10월 12일부터 11월 11일까지 국가등록문화유산 등록 예고를 마쳤으며, 연내 최종 등록 여부가 결정될 예정이다. 등록 예고 사유에는 현존하는 유일한 일제강점기 지방 공회당 건물이라는 점과 1930년대 철근콘크리트 시공기술, 모더니즘 양식의 수용을 보여주는 건축사적 가치 등이 제시됐다.복원 이후 공간 활용계획도 다시 마련한다. 민간기업 유치와 로컬 브랜드숍 조성 등 경제적 활용에 비중을 둔 기존 안을 재검토하고, 공연장 등 시민 문화공간으로서 공공성을 강화할 방침이다. 문화유산 전문가와 시민 의견을 수렴해 내년 3~4월 구체적인 활용안을 발표할 예정이다.허태정 대전시장은 "대전공회당 복원은 우리 도시의 역사적 공간을 되찾아 시민의 삶으로 돌려드리는 일인 만큼, 충분한 고증과 신중한 시공, 시민의 공감 속에서 추진하겠다"라며 "준공까지의 시간을 단순히 기다리는 시간으로 두지 않고, 시민들이 먼저 공간을 누리고 그 가치를 함께 발견하는 시간으로 만들어 가겠다"라고 밝혔다.