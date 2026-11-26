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큰사진보기 ▲다음 우리 멤버와 석미화 대표 인터뷰 ⓒ 서준영 관련사진보기

큰사진보기 ▲참전용사 감사의 날에서 기념촬영 ⓒ 서준희 관련사진보기

"6·25 세대가 이제 앞으로 얼마 남지 않았습니다. 지금 평균 나이가 95세입니다."

큰사진보기 ▲민주화운동기념관에서 다음우리 멤버들 ⓒ 서준영 관련사진보기

우리는 무엇을 기억하며, 누구의 이야기를 역사로 남길 것인가.역사적 사건을 기념하는 날, 우리는 희생과 헌신을 기억하며 감사의 마음을 전한다. 그러나 직접 그 시대를 살아온 이들의 이야기를 들을 기회는 드물다. 전쟁을 경험하지 않은 세대는 과거의 역사를 어떻게 기억하고, 다음 세대에 어떻게 전달할 수 있을까. 이 질문을 함께 고민하고자 시민들이 모였다.서울시공익활동지원센터 '당신 옆의 공익활동'을 통해 구성된 시민모임 '다음 우리'는 '국가유공자의 기억을, 시민의 공적 역사로'라는 주제로 기억과 기념의 의미를 탐구했다.우리는 역사와 기념문화, 교육 콘텐츠, 생애기록, 평화와 인권 등 다양한 관심사와 경험을 바탕으로 모였다.국가유공자를 공적 헌신의 상징이 아니라, 각자의 삶을 살아온 한 개인으로 만나고자 했다. 국가가 공식적으로 기억하는 역사와 개인의 경험 사이의 차이, 그리고 시민이 그 기억을 어떻게 듣고 기록할 수 있을지 함께 고민했다.첫 활동은 자료 학습과 토론이었다. 우리는 각자 관심 있는 활동과 경험을 나누었다. 이를 통해 기억은 단순한 과거의 보존이 아니라, 현재의 관점에서 이해하고 타인과 공유하며 의미를 재구성하는 과정임을 알게 되었다.이후 남영동 민주화운동기념관을 방문했다. 일상에서 접하는 기념관과 추모공간은 단순한 과거 전시장이 아니다. 이 공간들은 어떤 사건을 중심으로 누구의 목소리를 전하며, 어떤 가치를 다음 세대에 전달할지 보여준다.답사와 공동 학습을 통해 기념공간의 역사적 의미뿐 아니라, 그 공간이 형성되고 기억이 전달되는 방식을 고민할 수 있었다.11월 17일, 시민참여형 구술활동을 이어온 아카이브평화기억 대표를 만났다.석미화 대표는 베트남전쟁 당시 한국군에 의한 민간인 학살 진상규명 활동 과정에서 평화운동을 하면서도 참전군인들과 직접 대화하지 못한 고민이, 그들의 이야기를 듣고 기록하는 활동으로 이어졌다고 설명했다.이 과정에서 국가가 기억하는 전쟁과 개인이 기억하는 전쟁이 반드시 일치하지 않는다는 점을 발견했다.공식 역사에서는 참전 명분, 국가적 공훈, 경제발전이 강조되지만, 참전군인들의 기억에는 가난, 생계, 전쟁터의 일상, 전쟁 이후의 삶 등 다양한 이야기가 담겨 있었다.같은 전쟁을 겪었더라도 파병 시기, 부대, 개인의 역할에 따라 기억이 달랐다.무엇보다 시민이 직접 참전군인의 이야기를 듣고 기록하는 활동이 인상적이었다. 전문 연구자가 아니더라도 시민은 누군가의 경험을 듣고, 그 기억이 오늘날 우리 사회와 어떤 관계를 맺는지 질문할 수 있다는 점을 알게 되었다. 단순히 기억을 전달받는 사람을 넘어, 기억을 함께 해석하고 기록하는 주체가 될 수 있다는 점에서 시민참여형 구술활동의 의미를 다시 생각하게 되었다.11월 23일, 서울 노원구의 한 식당에서 열린 6·25전쟁 참전유공자 감사 행사에 참석했다.시민과 자원봉사자가 함께 준비한 이날 행사는 한국전쟁 참전 국가유공자에게 감사를 전하기 위해 마련됐다.지회장은 젊은 세대가 한국전쟁의 역사와 참전유공자의 경험을 더 잘 알기를 바란다고 밝혔다. 또한 고령 참전유공자가 남은 생애를 편안하게 보낼 수 있도록 사회적 관심과 예우가 필요하다고 강조했다.전쟁과 평화의 역사를 공부해왔지만, 한국전쟁 참전유공자를 직접 만난 것은 처음이었다.역사책이나 기념관에서 접하던 전쟁의 역사가 실제 그 시대를 살아온 이들의 삶과 깊이 연결되어 있음을 실감했다.특히 참전유공자가 자신의 경험을 다음 세대가 기억해 주길 바란다는 말은 시민이 역사를 기억하고 전달하는 일의 중요성을 다시 생각하게 했다.'다음 우리'의 활동은 짧은 기간 동안 진행된 소규모 실천으로, 거창한 기념사업이나 전문 역사연구는 아니었다. 시민들이 함께 공부하고, 기념공간을 방문하며, 기억을 기록하는 활동가와 전쟁 경험자를 만나는 과정이었다.하지만 그 과정에서 기억과 기념이 국가기관이나 전문 연구자들만의 역할이 아님을 알게 되었다. 이를 통해 국가 중심의 역사 서사에서 충분히 드러나지 않는 개인의 삶을 기록하는 일이 중요함을 깨달았다. 참전유공자 감사 행사에서는 직접 전쟁을 경험한 사람들이 자신의 역사가 잊히지 않기를 바라는 목소리를 들을 수 있었다.두 만남은 서로 다른 방식으로 전쟁의 기억을 다뤘지만, 한 사람의 경험과 목소리를 듣는 일이 중요하다는 공통점이 있었다.물론 짧은 만남만으로 누군가의 삶을 충분히 이해하기는 어렵다. 그러나 감사의 뜻을 전하는 것과 개인의 생애를 깊이 듣고 기록하는 것에는 분명한 차이가 있다. 그럼에도 이번 활동은 역사적 사건과 자신과의 관계를 질문하는 출발점이 되었다.전쟁을 직접 경험하지 않은 세대가 과거의 역사를 기억하는 방법은 다양하다. 함께 공부하고, 기념공간을 방문하며, 당사자의 이야기를 듣고 그 경험을 나누는 것 역시 기억을 이어가는 방법이 될 수 있다.기억은 완성된 과거를 전달받는 데서 끝나지 않고, 서로 다른 목소리를 듣고 질문하며, 현재를 살아가는 시민들이 함께 만들어가는 과정이다.