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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

일제강점기부터 해방 후까지 언론인이었던 유광열은 당시의 저명 인사들과 교유하면서 더러는 인터뷰를 하는 등 많은 자료를 남겼다. 1969년에 펴낸 <기자 반세기>에는 민세와 관련, '곧은 필봉 빛나던 절개'가 실렸다. 글의 후반이다.일제 때에 백두산에 올라서 두루 답사하고 '백두산 등척기'를 간행하였는데 프로문인의 글 같이 곱지않은 대신 폭넓은 고증과 자유로운 상상으로 옹호한 표현은 명문이라 할 수 있다.특히 유사 이전 인류가 아직도 지구에 나타나기 전 천지가 창조된 후의 아득한 옛날을 상상하여 "시베리아벌판에는 공룡(인류 나기 전에 지구를 지배하던 동물)이 울고..." 하는 서사시 비슷한 장편의 시는 그의 득의의 필법이요 표현이었다.그가 쓴 대표적인 글이 지금 필자의 손에 없는 수필 중의 한 토막으로 그가 일제 때에 정인보 씨와 송시열 선생의 유적이 있는 화양동을 찾았던 때의 기행문 중에 술병을 들고 가던 소년이 바위사이에 넘어지면서도 제몸의 안위보다 술병이 안전한데 더 맘을 쓰는 것을 정인보씨가 보고 "술병 하나에 저렇게 책임을 느끼는데, 나라의 부탁을 받고도 책임을 잊어버리니..."하자 그는 구한국 말년의 무책임한 정치인들을 한탄하면서 "인류사회의 성립은 책임감에 있다. 나라를 위한 순국도 책임감에서 나오는 것이다. 그것은 비단 중대한 때만 그런 것이 아니라 일상생활의 크고 작은 직장에서도 책임을 다하는 것이 문화인의 도의감이라"고 썼다.그의 이 책임감은 좌익들이 인민공화국을 만들고 그에게 국무총리가 돼라할 때에 절대 불응, 고개를 가로 저으면서 "나라일을 그렇게 하여서 되나요!" 한 것이다. 그는 인생의 허무를 느끼고 '만고수(萬古愁)'를 한탄하면서 달밤에 끝없는 이야기를 필자와 나누던 때도 있었다. (주석 1)주석1> <선집>(3)