노산 이은상이 '조시(弔詩) 곡 민세'를 지었다.
민세가 갔다는 말에
머리를 문득 북으로 돌려
눈이 뚫어져라 바라보건만
빈 하늘엔 구름만 떴고
동지들 모인 자리에도
말못할 설움만 복받칩니다.
백성을 구해내고
세상을 건지려고
아호조차 민세(民世)라 짓고
큰 소원 세운이라
한 평생 외치고 부르짖고
민족대의에 살으셨소.
그 포부 그 덕망을
큰 들판에 견주리까
깊은 학문은
강물로 비기리다
빼어나 우뚝한 지조야
태산같이 솟았더이다.
남쪽에선 두견새 같이
조국흥망 피나게 울고,
북에 가선 눈얼음 속에
매화 마냥 피웁디까
입 닫고 눈 감으시니
강산이 다시 적막하외다.
입을 열면 나라 걱정
붓을 들고선 겨레 근심
가슴 속에 민족의 원한
곱곱이 맺혔다가
구트나 3.1절 아침에
마지막 숨을 거뒀구려.
비통한 온갖 사연은
역사에 적어두고
오늘날 욕되게 사느니
차라리 잊고 가시오
땅이사 내 나라 땅이외다
거기 묻힌들 어떠리까.
그래도 기다리던 일
그게 인제 그만이구려
관이라도 붙들고서
어루만져 보았으면
그립고 애닲소이다
혼이나마 돌아오소서. 민세. (주석 1)
주석
1> <선집> (4)
덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.