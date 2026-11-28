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덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

노산 이은상이 '조시(弔詩) 곡 민세'를 지었다.민세가 갔다는 말에머리를 문득 북으로 돌려눈이 뚫어져라 바라보건만빈 하늘엔 구름만 떴고동지들 모인 자리에도말못할 설움만 복받칩니다.백성을 구해내고세상을 건지려고아호조차 민세(民世)라 짓고큰 소원 세운이라한 평생 외치고 부르짖고민족대의에 살으셨소.그 포부 그 덕망을큰 들판에 견주리까깊은 학문은강물로 비기리다빼어나 우뚝한 지조야태산같이 솟았더이다.남쪽에선 두견새 같이조국흥망 피나게 울고,북에 가선 눈얼음 속에매화 마냥 피웁디까입 닫고 눈 감으시니강산이 다시 적막하외다.입을 열면 나라 걱정붓을 들고선 겨레 근심가슴 속에 민족의 원한곱곱이 맺혔다가구트나 3.1절 아침에마지막 숨을 거뒀구려.비통한 온갖 사연은역사에 적어두고오늘날 욕되게 사느니차라리 잊고 가시오땅이사 내 나라 땅이외다거기 묻힌들 어떠리까.그래도 기다리던 일그게 인제 그만이구려관이라도 붙들고서어루만져 보았으면그립고 애닲소이다혼이나마 돌아오소서. 민세. (주석 1)주석1> <선집> (4)