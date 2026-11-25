큰사진보기 ▲인천시는 11월 25일 홀리데이인 인천 송도에서 '2026년 인천광역시 치매관리사업 힐링 워크숍'을 열었다. 종사자들이 현장 경험을 나누고 재충전해 다시 업무에 힘을 낼 수 있도록 마련한 자리다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)가 치매관리 현장에서 일하는 종사자 130여 명을 한자리에 모아 한 해 노고를 격려했다.인천시는 25일 홀리데이인 인천 송도에서 '2026년 인천광역시 치매관리사업 힐링 워크숍'을 열었다. 종사자들이 현장 경험을 나누고 재충전해 다시 업무에 힘을 낼 수 있도록 마련한 자리다.행사에는 군·구 치매안심센터, 치매전담형 주·야간보호센터(치매안심돌봄터), 인천시립노인치매요양병원·제2시립노인치매요양병원 종사자 등이 참석했다.인천시는 이날 치매관리사업 발전에 기여한 우수 종사자 5명과 우수기관 2곳에 인천광역시장상과 인천광역치매센터장상을 수여했다. 이어진 우수기관 사례 발표에서는 현장의 경험과 성과를 공유했다.행사 후반에는 특강과 힐링 프로그램이 진행됐다. 참석자들은 '후각 행복-향기로운 스트레스와 치매 관리' 특강에서 후각이 감정·기억·인지기능과 어떻게 연결되는지 배우고, 에센셜 오일로 '나만의 행복 룸스프레이'를 직접 만들었다.'소통과 협력을 통한 팀빌딩' 레크리에이션에서는 여러 미션과 게임을 함께하며 다른 기관 동료들과 유대감을 다졌다. 참석한 종사자들은 "재충전의 기회가 되었으며, 치매관리 현장에서 더욱 힘을 낼 수 있게 되었다"고 소감을 전했다.박찬대 시장은 영상 축사에서 "이번 워크숍이 서로의 노고를 격려하고 재충전하는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 종사자들이 자부심을 갖고 역량을 발휘할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.