큰사진보기 ▲가게를 운영한 5년 동안은 가족사진을 찍을 수 없었다(ai생성이미지). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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"요즘 사람들 주머니에 여유가 있는지, 주말이면 동네에 머물기보다 다들 나들이를 가는 것 같아요."

"평일에는 혼자 일하고 주말쯤 돼야 형님하고 같이 일하는데, 피곤하긴 해도 이러니 남긴 남아요."

"가게를 접고 나서 어느 날, 스마트폰 사진이 자동으로 저장되는 클라우드에 들어가 예전 가족 사진을 무심코 넘겨 보다가 좀 놀랐어요. 해마다 가족 사진이 꾸준히 있었는데, 한 5년 여의 기간동안 함께 찍은 사진이 거의 없는 거예요. 그 시기를 따져 보니 내가 가게를 하던 시기더군요. 가게에서 하루도 쉬지 못하고 일해야 했던 결과였죠."

"아니, 무슨 할인 이벤트를 1년 365일 내내, 그것도 몇 년째 합니까? 그럼 할인된 가격이 정가라는 건데, 이걸 할인 이벤트라고 하면 잘못된 거 아닌가요?"

"질문하신 데이터는 2000년 중반 한국 자영업 시장의 실질적인 표준 공식(Rule of Thumb)이었습니다."

"이 공식이 완전히 붕괴되어, 평균 순수익률은 10~20% 초반대로 주저앉았고 투자금 회수 기간 역시 3~5년 이상으로 길어지거나 아예 회수하지 못하고 폐업하는 구조로 바뀌었습니다."

일하는 시간보다 쉬는 시간이 점점 늘어 가던 어느 늦여름의 주말."요즘 확실히 주문이 줄었네요"라는 내 말에 점주는 "그러게요"라고 머쓱하게 답했다.이 가게에서 주말에 '투잡러'로 일한 지 어느덧 10년이다. '본업을 찾기 전 잠시'라는 명분으로 시작한 이 일은 그 사이 쓸만한 돈벌이 보조 수단이 되어 주었다.이곳은 유명한 글로벌 외식 브랜드인 만큼, 일을 시작한 그 해만 해도 수익성이 좋아 정직원부터 아르바이트생까지 직원만 십여 명에 이르렀다. 그랬던 가맹점에 10년이 지난 지금, 점주와 나만 남은 것이다.짧은 대화 뒤 찾아온 침묵이 버거웠는지, 점주와 나는 이런저런 이야기를 꺼내며 다시 대화를 이어 갔다.나는 이런 말로 그의 불안을 슬쩍 달래려 했다. 별 효과가 없으리란 걸 알면서도 말이다. 그렇게 시작된 대화는 좀 더 깊어지며 그는 속내를 털어놓았다.그는 멋쩍게 웃었다.그의 말에, 한때 같은 업종에서 가게를 꾸려 봤던 사람으로서 내 이야기를 들려주었다.미소를 띠고 이야기를 듣던 그의 표정이 급히 어두워졌다. 그에게도 자녀가 있었다. 그것은 점주가 자신이 내 전철을 그대로 밟고 있음을 처음으로 인정한 순간이었다. 서로 입 밖에 내지는 않았지만, 우리는 이미 결말을 알고 있었다.사실 해당 브랜드는 오래전부터 활력을 잃은 상태였다. 외식 트렌드의 변화, 저가를 무기로 한 경쟁 브랜드의 잇따른 등장, 여기에 각종 경비와 인건비, 임대료 상승까지 더해지며 추락의 곡선은 점점 가팔라지고 있었다.떨어지는 매출을 막기 위해 본사는 강력한 할인 정책을 꺼내 들었다. 그러나 이는 악수였다. 월세가 싼 이면 도로의 작은 공간에서 한두 명이 운영하며 저가를 무기로 등장한 브랜드들을 상대로, 대로변 수십 평 매장의 비싼 월세를 감당해야 하는 이른바 '일류 브랜드'가 할인으로 맞서는 것은 최악의 선택이었다.오죽하면 어느 날 한 고객이 이런 말을 했을 정도다.반박할 수 없는 뼈아픈 지적이었다. 상시 할인 전략은 결국 심각한 부작용만 낳았다.우선 메뉴 질이 뒷걸음질 칠 수밖에 없다. 제값을 받을 때 1000원짜리 재료를 썼다면, 할인할 때는 700~800원짜리 재료를 쓸 수밖에 없다.더욱이 끝없는 할인 경쟁은 점주의 의욕마저 꺾는다. 이 가게의 이전 점주가 가게를 넘긴 시기도 할인 이벤트가 본격화한 바로 그 무렵이었다. 할인 전 하루 50여 건이던 주문은 할인 첫해 평일에도 100건 가까이로 늘었다. 문제는 이처럼 매출은 올랐지만 수익은 그대로이거나 오히려 줄었다는 것이다. 점주들은 '재주는 곰이 넘고 돈은 주인이 가져간다'는 속담을 떠올릴 수밖에 없었다.지금 외식 자영업자들이 이구동성으로 꼽는 가장 큰 고충 가운데 하나가 바로 이 '할인 경쟁'이다. 음식 종류를 막론하고 코로나 시기 접객 전문 음식점까지 모두 배달을 병행하자 외식 업계는 무한 경쟁 지옥에 뛰어든 것이다.점주들은 이 사태의 가장 큰 원흉으로 '배달 앱'을 지목한다. 물론 외식업계의 과열 자체가 원인인 것도 맞다. 문제는 '배달 음식 플랫폼'이 이 경쟁에 부채질을 했고, '코로나 팬데믹'이 상황을 점입가경으로 몰아갔다는 점이다.이처럼 '할인 효과'로 하루 수백 건에 이르던 주문은 2~3년 뒤부터 급격히 줄어 수십 건으로 내려앉았다. 간헐적으로 울리는 빌지 인쇄기의 기계음만이 시간의 여백을 메우던 그날, 점주와 나는 처음으로 허심탄회한 이야기를 나눴다. 두어 달 뒤, 점주는 폐업했다.그동안 필자는 자영업 출신 기자로서 자영업계, 특히 프랜차이즈 업계의 어려움을 전해 왔다. 때로는 '파멸의 경고등이 켜졌다'거나 '몰락의 서막이 올랐다' 같은 자극적인 문구를 쓰기도 했다. 그러나 2026년 현재, 이제는 냉정하게 말할 수 있다. 자영업은 분명 구조조정 단계에 접어들었다.필자가 처음 창업했던 2006년, 자영업계에서 통용되던 '모범적 자영업' 기준은 이러했다."모범적 수익률 30%, 모범적 투자금 회수 기간 2년"20년 전 기억인 만큼 기억의 왜곡될 수 있어 검색 AI로 확인해 보니 이런 답이 나왔다.그렇다면 2026년 현재는 어떨까. 같은 검색 AI는 인터넷상의 수많은 자료를 근거로, 이 공식이 완전히 무너졌다고 답했다.참고로 외식 자영업자의 수익률은 2015년 25.4%에서 2024년 8%대로 떨어졌다.베이비부머 세대의 은퇴가 본격화된 요즘, 거리에는 여전히 새 간판이 걸리고 있다. 일견 풍요롭게 보이는 이 이면에서 자영업자들은 더 일하고도 더 적게 남기는 구조에 갇혀 가족과 함께할 시간마저 빼앗기고 있다.수익률 8%란, 하루도 쉬지 않고 일해도 남는 것이 거의 없다는 뜻이다. "그래도 남긴 남아요"라던 점주의 말은, 어쩌면 스스로에게 건네는 마지막 위로였는지 모른다. 풍요 속의 불안, 그것이 지금 자영업이 처한 현실이다.