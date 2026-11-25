큰사진보기 ▲꿈의 오케스트라 금천의 첫 정기연주회 공연모습 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 저녁 꿈의 오케스트라 금천의 첫 정기연주회가 금천뮤지컬센터에서 열렸다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲꿈의 오케스트라 금천의 활동을 기록한 영상을 관객들이 시청하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

24일 저녁 서울 금천뮤지컬센터 금천예술극장에서 '에델바이스'의 잔잔한 선율이 울려 퍼지며 성큼 다가온 초겨울 밤 분위기를 연출했다. '꿈의 오케스트라 금천'이 <우리들의 첫 번째 선물>이라는 주제로 개최한 첫 정기연주회 모습이다. 이어서 아이들의 발랄하고 깜찍한 목소리가 들어간 아름다운 '아티큘레이션'이 연주됐다.'꿈의 오케스트라 금천'(아래 꿈오금)은 금천구 초중고 학생 52명 단원으로 플루트, 클라리넷, 트럼펫, 타악기, 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 등 다양한 악기 파트로 구성된 어린이청소년 오케스트라다. 지난해 선발된 단원들은 올 3월부터 약 8개월간 매주 2회, 총 60회 180시간 동안 호흡을 맞춰왔다. 연습에는 악기 파트별 전문 강사들이 참여해 학생들을 지도했다.'꿈오금'은 문화체육관광부가 주최하고 금천문화재단이 주관하는 '꿈의 예술단' 사업으로 음악을 통해 또래들이 소통하고 협력하면서 내적 성장을 돕는 아동청소년 오케스트라이다. 꿈오금은 이번 첫 정기연주회 전 지난 7월에는 향상음악회, 10월에는 지역축제인 '금천하모니축제'에 참가해 이름을 알렸다.특히 금천문화재단은 꿈의 예술단 지원 거점기관으로 2026년부터 6년간 국비를 지원받아 오케스트라 악기교육과 다양한 문화예술교육 프로그램을 운영하고 있다. 이날 연주회에는 꿈오금 단원 학생들과 이들을 지도한 강사, 관내 초등학교장, 학부모 등 1백여 명이 참석했다.이날 연주회는 파트별 연주와 합주의 '파트 메들리'를 시작으로 모차르트의 '작은 별 변주곡', 피아졸라의 '리베르탱고' 등 다양한 선곡들이 선보였다. 프로그램 중 성인들에게도 친숙한 팝송인 Can't take my eyes off you(너에게서 눈을 뗄 수가 없어)가 연주할 때는 객석도 흥에 겨워 박수로 격려했다.꿈오금은 아동청소년 오케스트라로 세계적으로 유명한 '엘 시스테마'를 지향하고 있다. 엘 시스테마는 베네수엘라에서 시작된 아동청소년 오케스트라 비영리재단으로 학생들이 일상 속에서 음악을 통해 문화적 경험을 누릴 수 있는 기회를 제공하고 있다. 실제 지난 7월에는 엘 시스테마의 대표 음악가인 '구스타보 두다멜 재단'의 프로그램 디렉터가 꿈오금을 방문해 국제협력을 논의했다.꿈오금이 주목받는 또 다른 요인은 전국에 66개 꿈의 예술단 사업이 있지만 특히 교육청과 자치구, 지역 문화기관이 역량을 한 데 모아 학생들에게 문화예술 경험과 소통기회를 제공하는 공공협력 모델이기 때문이다. 이런 취지에 아이들도 부응했다. 그간 꿈오금의 활동을 기록한 영상을 보면 아이들은 시종 언니, 동생, 오빠 등 서로 호칭을 부르며 음악을 통해 하나가 되어 있었다.꿈오금 단원들은 파트별 연주와 합주를 통해 자기 악기만 연주하는 것이 아니라 다른 연주를 기다리며 소통과 협력을 통해 자존감과 사회성을 몸에 익혔다. 단원 대부분 연주회를 준비하는 시간이 매우 빨리 지나가 섭섭하다고 말할 정도로 집중도가 높았다.단원 학부모들도 아이들의 긍정적 변화에 반색했다. 한 부모는 "바이올린을 선택한 아이가 다른 악기에도 관심을 보이며 대학 가서도 음악을 배우겠다는 것을 보고 놀랐다"라고 말했다. 또 다른 부모는 "수줍음이 많고 친구가 없어 걱정했는데 음악을 통해 칭찬하는 법을 배우면서 아이 표정도 발아졌다"라고 말했다.이날 연주회를 지휘한 장한솔 음악감독은 "처음 악기를 접하는 아이들이 과연 연주할 수 있을까 고민했는데 이렇게 무대까지 오른 것을 보고 아이들의 무한한 가능성을 발견했다"면서 "특히 지역사회 관련 기관 모두가 합심해 아동과 청소년들의 꿈을 키우는 모델은 국내에서도 보기 드문 성공사례"라고 평가했다.이번 정기연주회를 대비해 아이들이 땀 흘리고 쏟은 시간과 노력을 떠올리면 기특하고 대견하다. 연주 중 가끔 실수가 있어도 관객들은 아이들에게 무한한 신뢰와 뜨거운 응원을 보냈다. 꿈오금 연주회를 축하하고 성원하는 1만 원 '감동 기부'도 눈길을 끌었다. 무료 관람이지만 응원하는 사람들의 기부가 이어졌다. 기부에 동참한 한 학부모는 "우리 지역사회에 엘 시스테마가 생긴 것 자체만으로도 자긍심을 느낀다"며 꿈오금 공연을 반겼다.이날 연주회에는 서울특별시 교육감, 남부교육지원청 교육장, 금천문화재단 이사장 등 사회 지도자들이 참석해 단원들을 격려했다. 그만큼 꿈오금 단원들에 대한 기대가 크다는 것이다. 최기찬 금천구청장은 "우리 청소년들이 꿈의 오케스트라를 통해 음악을 향유하고 문화 감수성을 키우는 데 모든 지원을 아끼지 않겠다"며 격려했다.동네 아이들의 꿈오금 첫 연주회를 지켜보면서 아이들의 특별한 추억과 경험이 일상으로 연결되고 그것이 성장하는 발판과 기회가 될 수 있음을 새삼 확인했다. 한마디로 혼자일 때 보다 함께 할 때 더 빛나는 눈부신 자리였다. 이날 첫 정기연주회는 연말 클래식 공연계에서 자주 연주하는 베토벤 교황곡 9번 <합창>의 '환희의 송가'를 끝으로 공연을 마무리했다.