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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 신종환 인권연대 칼럼니스트는 현재 공무원으로 재직 중입니다.

처음 임용 후 신규자 연수를 갔을 때 어느 강사가 우리에게 서울시 공무원에 대한 농담 반 진담 반의 얘기를 해준 적이 있다. 서울시는 민원과 소송이 너무 많아서 오후 6시까지는 각자의 앞에 달린 민원과 소송 건을 처리하는 데 시간을 할애하고 그 이후 시간이 되어서야 밀려있는 각자의 일을 처리한다는 것이다. 공직에 대해 거의 백지나 다름없고 서울과 경기도에 대해서는 더더욱 모르는 우리는 망태 할아범 괴담을 듣고 떠는 어린 아이들의 기분으로 그 얘기를 들었다.이번 11월에는 전국 공무원노조 선거 유세를 위해 2주간 서울과 경기도의 여러 지자체 본청과 사업소를 순회하며 다양한 부서를 마주할 기회가 있었다. 첫 방문지는 강서구청이었는데 구 소속 공무원이 1700여 명이라는 말에 사람 많아서 좋겠다는 생각이 순간 들다가 강서구 인구가 54만여 명이라는 걸 알고는 아담한 나의 지자체가 갑자기 아름답게 보였다. 사람이 있다는 것, 그것은 일이 있다는 것이라는 걸 순간 잊었다.제한된 시간에 정해진 구청을 돌아야 하기에 유세 일정은 모던타임즈 속 공장 풍경처럼 빠르게 진행되며 여러 부서를 순식간에 거쳤다. 그 과정에서 익숙한 이름의 부서부터 우리 지자체에서는 한 명이 전담하는 업무를 하나의 부서가 하는 상황을 마주하기도 하고, 한 사람의 십여 가지 업무 중 하나를 전담하는 인원을 보기도 하다가 이런 일도 지자체가 하나? 싶은 업무를 목격하기도 했다. 역시 서울이야, 이런 것도 행정에서 담당하는 부서가 있구나 하는 생각에 감탄하면서도, 근데 저 일은 저 사람 한 명이 하는 게 가능한가? 싶기도 했다.서울에서 경기권으로 가며 기억나는 또 다른 것은 많은 서울 소재 구청이나 사업소 홈페이지, 조직도와 각자의 자리 파티션 명패에 주무관의 이름을 명시하지 않는다는 것이다. 이에 반해 경기권의 지자체를 순회할 때는 내 지자체처럼 파티션 명패, 조직도나 때로는 홈페이지에서도 직원들의 이름을 목격할 수 있었다. 서울시도 처음에는 같았을 테고 구청장 등의 인물들은 청렴 차원이든 투명성의 차원이든 직원들의 이름을 굳이 없애고자 하지 않았을 텐데 거의 대부분의 자치구에서 이름이 하나도 보이지 않기까지 얼마나 많은 크고 작은 사건들이 있었을지 상상하니 아찔했다. 망자는 이름을 저승차사에게 세 번 불리면 저승으로 가지만 현장의 공무원들에게는 한 번만 이름이 노출되어도 충분하다.인스타그램을 위시한 sns에서도 이런 상황의 원인이 되는 일들을 종종 보게 된다. 통상 안타까운 야생동물이나 유기 동물에 대한 게시물이나 릴스 게시자는 지자체의 야생동물이나 유기 동물 보호 담당자에게 조치를 요청하지만, 적지 않은 경우에 그 조치는 시간과 예산의 제한이나 법적인 문제로 상황을 작게 개선하거나 근본적인 문제를 해결하지 못했다는 내용의 게시물로 마무리된다.그런 상황을 보며 마음이 아픈 사람들은 동물 보호 직원을 힐난하는 댓글을 달고는 하는데 그럴 때마다 그 업무를 맡고 있는 직원이 안타까운 한편 내가 그 업무를 맡고 나서 내 공직 업무 관련 신상이 좌표처럼 퍼지고 댓글과 전화가 폭격처럼 몰아쳐 공황·불안약을 세 배로 늘리다 병가 휴직을 들어갔을 모습이 상상돼서 아찔했다.유기 동물이나 야생동물 업무에 배치받은 공무원은 통상적으로 그 업무에 전문적인 지식이 없을뿐더러 아주 좁은 법적 허용 범위 내에서 업무를 진행하고 재량권을 행사하지만, 이제 새롭게 나타나는 업무를 지자체가 어느 정도까지 처리하는지에 대한 상호개념도 정착되지 않고 합의도 진행되는 과정이기에 이에 대한 시민의 바람은 강하고 포괄적인 경우가 많고, 요구가 충족되지 않았을 시에 담당자가 비난받는 경우가 잦다.지자체나 기관에서 무슨 일이 생기면 그 일에 대해 대응해야 하는 대표자는 종종 전담 부서를 신설하고 인력을 배치하겠다고 발표한다. 기존 업무로는 해결할 수 없고 시급하다고 사회가 합의한 일에 대해 지자체와 기관이 대응하는 건 좋은 일이지만 현장에서는 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 방식으로 이뤄진다. 그리고 청렴과 투명성을 위해 모든 행정에서 수반되는 필연적 비효율성까지 어느 정도 수반되면 최초의 문제는 해결까지 아주 작은 발걸음을 내딛고, 조직 전체엔 좀 더 불필요한 업무가 가중되고, 기관장과 지자체장의 선언 이후 전담 인력은 문제의 원인으로 대신 지목되는 욕받이 역할을 하게 된다. 이러다 누가 죽으면 지자체는 강력대응 한다고 너스레를 떨고 우리는 술 마시면서 민원인을 증오하고 민원인은 우리를 증오하고 똥구멍이 꿰매진 쥐처럼 서로 혈안이 되어만 간다.공무원의 이런 애로가 알 바 아니고 감정을 배출하는 대상이 생긴 걸로 충분하다면 이대로 두면 되겠지만 대부분의 사람들은 욕받이를 원하는 게 아니라 문제의 해결을 원할 것이므로 결국 답은 지루하지만 선명하다. 인력을 확충하고 어느 정도의 근무 여건이 보장되어야 그 토양에서 비로소 시민의 권리도 제대로 발아할 수 있다. 이를 위해 서울지하철노조가 준법 투쟁을 시작하고, 현장의 공무원들은 가능한 방식으로 목소리를 내고 있다.나태주 시인은 자세히 보아야 아름답다고 했는데, 공무원은 자세히 볼 여건이 되어야 문제를 해결한다. 우리도 민원인을 공포와 미처리 업무로서만이 아니라 한 사람의 시민으로 보고 봉사하고 싶다.