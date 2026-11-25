큰사진보기 ▲한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 착석 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 윤동호 인권연대 칼럼니스트는 현재 국민대학교 법과대학 교수로 재직 중입니다.

윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 사태에 가담한 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원 판결이 선고되었다. 1심과 2심은 12·3 비상계엄 선포는 계엄법이 요구하는 실체적·절차적 요건을 갖추지 않은 것으로서, 이를 통해 군과 경찰을 동원하여 국회의 권능 행사를 정지시키고 국민의 기본권을 광범위하게 제한하려 하였다고 판단하고, 여기에 가담한 한 전 총리의 행위는 형법의 내란죄에 해당한다고 봤다.형법 제87조의 내란죄의 요건은 간단하다. 국헌을 문란하게 할 목적으로 폭동을 일으키면 성립한다. 폭동에 가담한 형태에 따라 법정형에 차이가 있다. 한 전 총리처럼 모의에 참여하거나 지휘하거나 그 밖의 중요한 임무에 종사한 자에 대한 법정형은 사형, 무기 또는 5년 이상 징역·금고이다. 우두머리에 대한 법정형은 사형이나 무기형이다. 부화수행(附和隨行)하거나 단순히 폭동에만 관여한 자에 대한 법정형은 5년 이하 징역·금고이다.그러나 대법원은 원심의 유죄 판결을 파기하면서 무죄 여지를 남겨 둔 채 다시 판결하라고 원심으로 돌려보냈다. 그래서 유죄 판결인지, 무죄 판결인지 논란이 있다. 노래 가사처럼 '무죄인 듯 무죄 아닌 무죄 같은' 애매한 판결이다. 대법원이 이런 판결을 할 수 있었던 것은 '국헌 문란 목적'의 존재가 인정되려면 국헌 문란에 대한 미필적 인식으로 충분하다는 종전 입장(80도306전합)을 변경했기 때문이다. 한 전 총리에 대한 내란 재판은 확정되지 않았다.대법원은 국헌 문란 목적이 인정되기 위해서는 폭동행위자가 국헌 문란의 가능성을 미필적으로 인식하는 것으로는 부족하고, 더 나아가 그 실현을 지향하면서 최소한 그러한 결과를 용인하려는 정도의 의사가 있어야 한다는 새로운 법리를 선언한다. 이 법리에 따르면 국헌 문란에 대한 미필적 인식 외에 그런 결과 발생을 용인하는 것까지 엄격하게 증명되어야 내란죄가 성립한다.죄형법정주의에 부합하는 엄격한 해석으로서 피고인의 인권 보장을 위해서 일찌감치 선언되었어야 할 법리다. 국가보안법의 이적표현물소지죄(2014도10978전합), 공직선거법의 허위사실공표죄나 후보자에 대한 매수 및 이해유도죄(2012도4637) 등과 같은 목적범에서 목적에 대한 미필적 인식으로 충분하다는 법리로 많은 사람들이 유죄 선고를 받았는데, 이 새로운 법리에 따르면 무죄가 선고될 수 있었다. 그런데 왜 하필 대법원은 12·3 비상계엄 사태 관련 첫 번째 내란 재판에서 이런 선언을 했을까.내란죄의 국헌 문란 목적은 이른바 초과주관적 구성요건요소로서 내란죄의 고의와 구별되는 요건이다. 고의란 자신의 행위가 범죄의 구성요건에 해당한다는 것을 인식하면서도 실행에 옮기려는 의사를 갖는 것을 말한다. 살인죄의 구성요건은 사람을 살해하는 것이다. 몽둥이로 사람의 얼굴을 내리쳐서 그 사람이 사망한 경우, 그 행위자가 자신의 행위로 사람이 죽을 수도 있지만 그런 결과가 생기더라도 괜찮다고 생각했다면 살인죄의 미필적 고의가 인정된다. 형법은 원칙적으로 고의범만을 처벌한다.내란죄의 구성요건은 국헌 문란의 목적을 가지고 폭동을 일으키는 것이다. 폭동이란 다수인이 모여서 폭행·협박하는 것인데, 여기서 말하는 폭행·협박은 일체의 유형력의 행사나 외포심을 생기게 하는 해악의 고지를 의미하는 매우 넓은 개념으로서, 이를 준비하거나 보조하는 행위를 전체적으로 파악한 개념이며, 그 정도가 한 지방의 평온을 해할 정도의 위력이 있음을 요한다.국헌 문란의 목적 없이 폭동을 일으키면 소요죄가 성립한다. 내란죄가 성립하려면 폭동의 고의를 가지고 폭동을 일으키는 것으로는 부족하고, 여기에 추가하여 폭동의 목적이 국헌 문란에 있음이 증명되어야 한다. 고의와 목적 모두 행위자의 머리 속 생각이므로 이를 자백하지 않는 이상 외부적으로 드러난 폭동행위와 그 행위에 이르게 된 경위 및 그 행위의 결과 등 그와 관련성 있는 간접사실 또는 정황사실을 종합하여 그 존재 여부를 판단할 수 밖에 없다.원심은 한 전 총리가 아래와 같은 일련의 행위를 수행한 중요 임무 종사자로서 윤 전 대통령의 내란행위에 가담했고, 이들 행위를 통해서 국헌 문란의 목적이 인정된다고 보고 내란중요임무종사죄를 인정했다. ①비상계엄 선포 전 국무회의 심의를 거친 것처럼 외관을 형성한 행위, ②비상계엄 선포 후 당시 참석한 국무위원들로부터 관련 문건의 서명을 받으려고 종용한 행위, ③행안부장관과 국회 등 주요 기관 봉쇄 계획 및 특정 언론사 단전·단수 조치 이행방안 논의 및 이행지시행위.그러나 대법원은 한 전 총리가 위와 같은 일련의 폭동행위를 했다는 것을 인정하면서도 이들 행위를 통해서 국헌 문란 목적의 존재를 인정할 수 있음을 확정하지 않았다. 그런데 그 방식이 잘못된 법리인데, 이 점을 찾아내기 쉽지 않다. 많은 사람을 속이려는 의도가 있는 기망적 판결이라고 생각한다. 난해한 대법원 판결을 읽으면서 대법원 판결이라는 권위와 함께 나의 부족함을 인정하고 해독하려고 노력해왔는데 앞으로는 그러고 싶지 않은 마음을 갖게 하는 판결이다.앞서 말했듯이 대법원은 먼저 국헌 문란의 목적을 인정하려면 목적에 대한 행위자의 미필적 인식 외에 그 결과를 용인하는 의사가 필요하다는 새로운 법리를 제시한다. 다음은 위 일련의 행위를 ①과 ②·③으로 분리한 후 증명을 어렵게 한 목적 개념에 따라 ①행위(와 관련 증거)로는 한 전 총리에게 국헌 문란의 목적이 있었음을 단정할 수 없다고 말하고, 아울러 ②·③행위(와 관련 증거)로는 한 전 총리에게 국헌 문란의 목적이 '있었다고 단정'하지 않고, "있었다고 인정할 여지가 크다"라고만 말한다.대법원이 이처럼 폭동행위를 분리한 의도는 재판을 직접하지 않고 원심으로 돌리기 위해서라 판단한다. 이 과정에서 상소불가분원칙과 일부무죄 법리가 동원되고, 위 일련의 행위들에 대해 각각 내란죄가 성립하고 각 죄들의 관계가 일죄이거나 동시적 경합범에 해당한다는 터무니없는 법리가 등장한다. 그래야 ①행위를 무죄로 판단하면 내란죄의 양형이 달라져야 하므로 그 전체가 원심의 판단 대상이 될 수 있기 때문이다.대법원은 무리한 법리로 재판을 원심으로 파기환송하면서 원심이 ②·③행위(와 관련 증거)로 한 전 총리에게 국헌 문란의 목적이 있었음을 분명하게 밝히고 있지 않으므로 원심이 다시 재판을 하면서 이 점을 범죄사실에 분명히 기재할 것을 요구한다. 그런데 대법원이 새로운 법리를 제시하면서 국헌 문란 목적 개념의 의미를 바꾸었으므로 당연히 환송을 받은 원심은 국헌 문란 목적의 존재 여부를 다시 판단해야 함에도 불구하고 이 점을 꼭 집어서 강조한 것이다. 환송을 받은 원심이 한 전 총리에게 국헌 문란 목적의 없었음으로 그 판단을 바꾸어주기를 은근히 강요하는 것 같다는 생각도 든다.대법원의 반대의견이 지적하고 있듯이 일련의 폭동행위 ①·②·③은 분리될 수 없고, 다수의견이 제시한 새로운 목적 법리에 따르더라도 ②·③행위(와 관련 증거)로는 물론 ①행위(와 관련 증거)로도 한 전 총리에게 국헌 문란의 목적이 있었음을 인정할 수 있다. 심지어 ②·③행위(와 관련 증거)만으로도 내란죄의 유죄를 확정할 수 있다. 내란의 목적은 하나이고 폭동행위가 여러 개이므로 그 중 하나만이라도 증명되면 내란죄가 성립한다.반대의견도 죄수(罪數) 및 경합에 관한 다수의견의 잘못된 법리를 전제하고 있는데, 이들 행위의 목적은 동일한 하나의 국헌 문란으로서 12·3 비상계엄 사태는 내란죄의 단순일죄이다. 2024. 12. 3. 22:00 경을 전·후로 약 8시간 사이에 어떻게 내란죄를 여러 번 저지를 수 있는가. 목적이 하나이므로 그렇게 볼 수 없다.단순일죄는 유죄 아니면 무죄이지 일부유죄나 일부무죄는 있을 수 없다. 이런 일련의 폭동행위를 쪼갠 후 별개의 국헌 문란 목적을 가진 내란죄의 포괄일죄이거나 경합범이라는 발상은 마치 품위있는 논객이 불리해지니 무식하다는 소리를 들을 것을 감수하면서도 이기기 위해 흉기를 꺼낸 것과 같다고 생각한다. 그 의도가 불순하다 본다. 개인적으로, 대법원장의 탄핵에 동조하고 싶은 마음을 부르는 판결이다.