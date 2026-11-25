큰사진보기 ▲국민의힘 김동빈 의원이 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동빈 의원 5분 자유발언 발표자료 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 김동빈 의원이 25일 5분 자유발언을 통해 읍면 지역 마을회관을 여행객을 위한 게스트하우스로 활용하자고 제안했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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세종시 읍면 지역 마을회관을 여행객을 위한 게스트하우스로 활용해 체류형 관광을 활성화하고, 그 수익으로 농가소득 증대와 어르신 복지까지 함께 이뤄내자는 제안이 세종시의회에서 나왔다.국민의힘 김동빈 의원(부강면·금남면·대평동)은 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 이 같은 구상을 밝히며 집행부의 적극적인 행정을 주문했다. 부족한 숙박 인프라를 막대한 예산 투입 없이 기존 지역 자원으로 해결하자는 취지다.김 의원은 "세종을 찾은 가족들이 하루 더 머물고 싶어도 편하게 지낼 곳이 마땅치 않을 때가 있다"며 "세종의 읍면에는 경로당을 겸하는 곳을 포함해 마을회관이 350곳이 넘게 있는데, 한 곳에 방 두 칸씩만 쓰더라도 하룻밤 사이 손님을 맞이할 방이 700개가 넘게 생긴다"고 짚었다.운영 방식은 주민들의 기존 이용권을 최우선으로 보장하되 빈 시간을 나누는 구조다. 방과 거실, 냉난방과 주방, 화장실, 샤워시설 등을 갖춘 마을회관을 선별해 주민이 먼저 쓰고 이용 일정이 없는 날에 여행객을 맞이하는 방식이다.김 의원은 이러한 체류형 숙박이 지역경제와 어르신 복지로 이어지는 선순환 효과도 강조했다. 그는 "세종으로 여행 온 일가족이 마을회관에서 하룻밤을 지내면 다음 날에는 마을길을 걷고, 동네 식당에서 식사하고, 농가에 들러 제철 농산물을 사서 돌아간다"며 "숙박료 중 청소비와 공과금 같은 운영비를 빼고 남은 돈을 어르신들의 공동 식사에 보탤 수 있다"고 설명했다.이어 제도적 실현 가능성과 관리 방안도 구체적으로 제시했다. 이 제안은 과거 시민과의 대화에서 한 이장이 건의했으나 당시 어렵다는 답변이 나왔던 사안이지만, 김 의원은 관련 법령을 검토해 행정사무감사에서 재차 꺼내 들었다.농어촌체험·휴양마을로 지정받고 일정 시설 기준을 갖추면 마을회관에서도 합법적으로 숙박객을 받을 수 있다는 판단에서다. 침구류 세탁 등 관리 부담 역시 기존에 공용으로 마련된 대형세탁기와 건조기를 활용하면 별도 비용 문제 없이 해결할 수 있다고 보았다.실행을 위한 단계적 로드맵도 제안했다. 우선 이장회의를 통해 참여 의사가 있는 마을을 발굴하고, 관련 부서가 현장을 함께 점검해 시범 운영에 나서야 한다는 것이다. 나아가 지역의 볼거리와 농산물을 하나의 여행 코스로 묶어 홍보하고, 숙박객 수와 농산물 판매액, 어르신 식사 지원 금액을 데이터로 축적해 국비 공모사업에 활용하는 방안을 내놓았다. 확보된 국비로 회관의 화장실과 샤워시설을 보강하면 시 예산 부담을 덜면서도 주민과 방문객 모두의 편의를 높일 수 있다는 계산이다.김 의원은 "마을회관을 숙소로 잘 운영하면 관광 활성화, 지역경제 활성화, 노인복지라는 여러 부서의 목표를 한 사업으로 함께 이룰 수 있고, 이런 성과를 쌓아 세종의 도농상생 사례로 알릴 수 있다"며 "세종의 관광과 소상공인, 농가소득, 어르신 복지를 함께 살릴 수 있도록 시에서는 적극적인 행정을 펼쳐주시길 바란다"고 당부했다.