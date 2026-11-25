큰사진보기 ▲이순열 의원(도담동)이 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이순열 의원은 25일 5분 자유발언을 통해 “절반이 곧 공평은 아니다”라며 세종~공주 광역BRT 운영비 분담 비율의 전면 재협의를 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 “절반이 곧 공평은 아니다”라며 세종~공주 광역BRT 운영비 분담 비율의 전면 재협의를 촉구했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

개통 초기부터 막대한 적자가 예고된 세종~공주 광역간선급행버스체계(BRT)를 두고, 세종시가 6년간 약 96억 원에 달하는 운영비를 떠안는 것은 불합리하다는 지적이 나왔다.더불어민주당 이순열 의원(도담동)은 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 "절반이 곧 공평은 아니다"라며 세종~공주 광역BRT 운영비 분담 비율의 전면 재협의를 촉구했다.앞서 지난 18일 시의회 도시환경위원회에서 심사한 세종~공주 BRT 동의안은 지방비 분담 비율을 세종시 50%, 충남도 15%, 공주시 35%로 규정했다. 이 의원은 "사업의 시급성과 행정의 신뢰를 고려해 동의안은 통과됐지만, 50% 분담률의 적정성까지 인정한 것은 아니다"라며 "세종시의 예상 부담은 매년 약 16억 원, 6년간 같은 수준이면 약 96억 원에 달한다"고 지적했다.이 의원은 실제 이용 수요와 편익을 따져보면 일률적인 50% 분담은 불합리하다고 짚었다. 2022년 행정중심복합도시건설청 연구보고서에 따르면 공주에서 세종으로 향하는 하루 버스 통행량은 1395명으로 반대 방향인 964명보다 약 45% 많았고, 설문조사에서도 공주시민의 주요 광역이동 지역 1순위는 세종시인 반면 세종시민은 대전 이동 비중이 높았다. 그럼에도 당초 4월 협의에서는 노선과 이용객을 고려하기로 했다가 7월에는 차등 없이 5 대 5 비율에 합의하면서 수요와 편익의 원칙이 사라졌다는 비판이다.불투명한 수요 예측에 따른 적자 누적 우려도 도마 위에 올랐다. 당초 개발계획은 하루 6655명의 수요를 예상했으나 개통 초기 수입 산정에는 하루 3100명을 적용하면서 연간 운송비용은 약 47억 원, 예상 수입은 약 7억 원으로 수입이 투입 비용의 14%에 불과한 실정이다.타 광역노선과의 형평성 문제도 제기됐다. 세종~청주 B7 노선과 세종~대전 M1 노선이 공동운행 체계로 운영되는 것과 달리 유독 공주 BRT만 세종도시교통공사가 단독으로 운영하며 지방비의 절반까지 떠안고 있기 때문이다. 수도권 광역버스 역시 국가와 경기도, 해당 시군이 비용을 분담할 뿐 서울시가 별도의 적자 분담자로 나서지 않는다는 점도 근거로 들었다.이 의원은 집행부의 소극적인 협상 태도도 강하게 질타했다. 충청광역연합 조례 입법예고 당시 충남도가 분담 비율 명시를 요구한 것과 달리 세종시의 분담률 인하 협상 실적은 확인되지 않는다는 것이다. 그는 "동의안 통과가 소극적인 협상에 면죄부를 주는 것은 아니다"라며 "매년 16억 원 가까운 시민의 세금이 투입되는 협약에 우리 시는 얼마나 치열하게 대응했느냐"고 반문했다.시민들의 체감 불편 역시 외면받았다는 지적이 이어졌다. 정작 세종시민 내부 이동권을 위한 조치원 BRT 사업은 국비가 교부되고도 시비를 확보하지 못해 2027년 하반기 개통을 목표로 미뤄진 상태다. 여기에 가름로와 장군면 일대 일반차로 축소로 극심한 출퇴근길 정체가 빚어졌고, 공주시 차고지 문제로 준공마저 두 차례 연기되면서 공사로 인한 고통과 재정 부담이 모두 세종시민에게 집중됐다는 비판이다.이 의원은 집행부에 ▲수요와 편익, 원인자·수익자 부담원칙에 따른 50% 분담률 재조정 추진 ▲국비 미확보·환승손실 부담 명확화 및 실제 이용실적에 따른 분담률 재조정 의무 명문화 ▲협상시기·조정기준 마련 및 전용차로 탄력 운영 등 교통혼잡 대책 신속 추진을 요구했다.끝으로 이 의원은 "가장 우려되는 것은 이번 50%가 향후 청주와 천안 등 다른 광역BRT의 분담 원칙으로 굳어지는 것"이라며 "오늘의 안이한 합의가 앞으로 세종시 재정을 옥죄는 잘못된 선례가 되어서는 안 되며, 공정한 분담은 책임과 편익에 비례해야 하는 만큼 시민을 위해 더 나은 조건을 이끌어내는 협상력을 보여주길 바란다"고 당부했다.