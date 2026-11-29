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큰사진보기 ▲선조 어진 전립본으로 알려져 있는 초상화. 추정 근거가 부족해 사실 여부는 불확실하다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲<화성능행도> 병풍 7도, 8도. 7도는 행궁 가는 모습, 8도는 한강을 건너기 위해 설치한 배다리이다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 오항녕 인권연대 칼럼니스트는 현재 전주대학교 대학원 사학과 명예교수로 재직 중입니다.

축구 보려고 유튜브를 켜니 몇몇 화면에서 선조, 정조라는 글자가 보인다. 분위기로 보아 선조는 무능한 왕, 정조는 잘난 왕이라는 프레임이 작동하는 건 어렵지 않게 알 수 있었다. 이게 세간의 평가에 올라탄 수사법인 것은 말할 것도 없다.얘기를 계속하려는데 자기 검열이 작동한다. 나도 나이를 먹었나 보다. 이전에는 눈치 안 보고 내 생각을 얘기했는데, 그래서 그나마 덜 부끄러운 학인의 길을 걸어왔다고 생각했는데, 이젠 자꾸 눈치가 보인다. 역시 인간은 사회적 동물이다. 시장의 우상, 종족의 우상을 거스르는 건 생각보다 고통스러운 일이다.사람들은 배우기 위해 공부를 하는 것 같지만, 자기 생각을 확인, 강화하기 위해 지식을 얻는 경우가 많다. 맘에 드는 말만 듣는 것이다. 왜? 생각을 바꾸는 건 힘든 일이기 때문이다. 배워서 생각을 바꾸는 데는 매우 큰 에너지가 들어간다. 우리는 힘든 일을 피하게 진화되어 온 동물이다.역사 언저리에서 먹고 사는 역사 소매상들이 선조를 업신여기고 정조를 띄우는 것도 이렇게 형성된 정서에 편승하는 바 크다. 그래서 자연스럽게 콩쥐-팥쥐 구도가 만들어진다. 참고로 '콩쥐-팥쥐 구도'는 내가 만든 학술용어다. 조선시대의 특정 인물을 연구할 때 나타나는 병리 현상으로, 상황과 인생을 설명하기 전에 선입견을 가지고 평가부터 하고 시작하는, 그것도 우리 인생에 좀체 보기 힘든 절대선과 절대악이라는 기준으로 재단하는 양상을 말한다.그 결과는? 간단하다. 자신만 허접해진다. 이유는 이렇다. 죽은 자는 말이 없다. 과거는 흘러갔다. 그들은 아무 상관 없다. '콩쥐-팥쥐'의 재단은 자신의 안목 부재를 드러낸다. 그냥 세상을 그 정도밖에 읽을 줄 모르는 식견의 저열성만을 드러낼 뿐이다. 얼핏 과거의 누군가를 평가하는 듯하지만, 실제로는 지금 현실을 보는 자신의 눈이 그렇다고 보여줄 뿐이다. '콩쥐-팥쥐' 안목으로 내가 사는 세상을 경박하게 보며 살고 있다는 뜻에 불과하다. 그런 눈으로 사는 인생이 행복하겠는가? 이런 의미에서 확실히 모든 역사는 현대사이다.오늘은 선조나 정조가 '콩쥐-팥쥐'가 아니라는 증거를 몇 가지만 들어보련다. 미리 말해두자면, 내 주변의 괜찮은 사람 또는 좀 거시기한 사람조차, 내가 기분 좋게 또는 나쁘게 생각하는 것만큼 좋지도 나쁘지도 않듯이, 선조나 정조도 그렇다는 얘기 정도이다. 내가 제시하는 의문이나 반대 증거에 너무 열받을 필요 없다는 말이다. 더구나 42년, 25년의 재위 기간을 담기에는 내 칼럼이 너무 짧다.선조(1552~1608)와 정조(1752~1800). 각각 조선 14대, 22대 왕이다. 60갑자로 해를 세던 당시로는 별 의미가 없지만, 딱 200년을 사이에 두고 태어났다. 둘의 공통점은, 무엇보다 몇몇 우연이 겹쳐서 임금이 되었을 뿐, 왕위 계승에서 거리가 멀었던 인물들이라는 사실이다.먼저 선조를 보자. 바로 앞 명종의 세자였던 순회세자는 이미 죽었다. 후사가 없자 덕흥대원군의 아들, 그것도 셋째 아들인 하성군이 낙점을 받아 선조가 되었다. 12대 인종에게 세자가 있었다면 말할 것도 없고, 13대 명종의 형제나 아들 항렬에 누군가 있었다면 선조는 그냥 종친으로 먹고 살 수 있던 인물이었다.정조는 말할 것도 없다. 20대 경종에게 세자가 있었거나, 21대 영조와 정성왕후 사이에 세자가 있었거나, 영조와 정빈 이씨 사이에 태어난 효장세자가 살았거나, 아버지 사도세자가 멀쩡했으면, 왕위에 오를 일이 없거나 그 나이에 왕이 될 일이 없었던 인물이었다.그러니 겹겹으로 우연이 겹쳐 어쩌다 왕이 된 사람들을 두고, 자신의 의지라고는 거의 개입할 수 없는 상황에 놓였던 사람들을 두고 과도한 비난이나 기대를 쏟는 건 좀 미뤄두자는 말이다. 두 인물의 즉위를 떠올리는 내 느낌은 그저 짠할 뿐이다.즉위 후. 선조 초반, 아직 명종 어머니 문정왕후의 세력이 남아 있었다. 을사사화를 일으키고 받은 공신 칭호조차 회수하지 못하였다. 구습에 젖은 관료도 여전하였다. 사림들은 아직 젊었다. 다행히 사화의 와중에 인물들이 도처에 깔려 있었다. 덜컥 왕위에 오른 청년 선조는 삼촌뻘, 아버지뻘 되는 쟁쟁한 인물들을 조정에 불러들였다. 할아버지뻘 이황, 아버지뻘 이이….그런 까닭에 임진왜란을 겪었는데도 불구하고 후대에 목릉성세(穆陵盛世, 목릉은 선조의 능 이름)라는 말이 나왔다. 다름 아니라 선조 때 조정에 인물이 그만큼 많았다는 말이다. 우리가 알고 있는 조선시대 사람의 이름 대부분은 이 시대 사람들이다. 이들이 조정에 들어온 건 임금인 선조의 발탁이 아니었다면 어렵다.임진왜란 얘기가 나왔으니 한 마디. 선조가 욕을 먹는 건, 의주에서 요동으로 피난 가자는 얘기를 꺼냈기 때문이다. 그래서 이승만에 비유되기도 하나 보다. 당시 조선과 명나라가 현대 국민국가의 관계와 다르다는 얘기는 일단 빼자. 서울 사수한다고 거짓말하고 한강 다리를 끊은 이승만과 경우가 다르다는 얘기도 빼자.앉아서 왜적에게 당할 수 없는 형세였으니 일단 피난을 가야 했다. 그래서 당초 한양에 남을 유도(留都) 대장으로 유성룡을 생각했다. 말이 좋아 유도 대장이지 패전 투수의 역할이었다. 비서실장 이항복은 선조에게 건의했다. 유성룡은 데리고 가야 한다, 명나라와의 교섭이나 피난 정부를 추스를 때 꼭 필요하다는 의견이었다. 선조는 다른 사람을 유도 대장으로 남겼다. 어떤 역사학자는 이 장면을 보고 조선은 망하지 않을 것 같다고 느꼈다고 털어놓았다. 이런 판단을 하는 참모와 국왕이 있다면 망하지 않는다는 것이다. 여러분 생각은 어떤지 모르겠다.임진왜란을 온몸으로 막아낸 것이 대부분 백성이고 의병이라고 보면, 관군이나 군주 선조의 역할에 대한 평가는 낮을 수 있다. 또한 침략 전쟁이라도 위정자는 그 책임을 면할 수 없기에 피난 가는 임금 행차에 돌이 날아들 수도 있는 것이다. 하지만 이순신 장군도 관군이고, 김시민 장군도 관군이었다. 전국 시대를 거치며 세계 최강의 전투력을 가졌던 왜군을 결국 밀어낸 국왕 선조의 역할에 인색할 이유는 없지 않은가.왜란 뒤, 우리가 아는 조선시대 최대의 개혁으로 부르는 대동법이 실시되었다. 이 역시 선조가 경기도를 대상으로 처음 시범적으로 시도하였다. 비록 광해군이 즉위하며 바로 유야무야되었지만 인조반정 이후에 다시 본격적으로 논의, 시행되었다. 인재들이 많은 선조의 조정에서 조선 후기 다양한 개혁의 싹이 튼 건 사실이었다.이제 정조를 보자. 나는 정조를 보면 제일 먼저 <화성능행도>와 <원행을묘정리의궤>가 생각난다. 하나는 그림, 후자는 종합백서이다. 1795년(정조19), 정조가 어머니 혜경궁 홍씨를 모시고, 살아 있었으면 회갑을 맞았을 아버지 사도세자 능으로 8일간 나들이했던 기록이다. 특히 <화성능행도>는 기록화로 담아낸 사실성으로 인해 어떤 사료보다 시대상을 보여주는 데 적절하다.병풍7은 화성 행궁으로 가는 길을 보여준다. 현장 중계를 보듯 생생한 기록화에 고마움을 느끼면서, 나는 적어도 10m, 혹은 행차에 따라 20m가 넘었을 저 도로를 어떻게 깔았는지가 궁금하다.조선의 도로는 대로가 16~17m 정도였고, 서울 경복궁 앞길이 이러하였다. 중로는 5m 이하였다. 흔히 삼남대로, 영남대로 같은 곳을 '대로'라고 불렀다. 하지만 아직 지방도로 가운데 그 규모의 대로가 발굴된 적이 없다. 지금처럼 자동차가 다니는 시대도 아닌데, 굳이 16~17m의 도로를 만들어서 관리할 이유가 없을 것이다. 지방도로는 대로라고 해도 5m, 넓어야 10m가 안 되었을 것이다.그렇다면 그림에서 보다시피 정조가 화성에 가기 위해서 10~20m의 도로를 깔았으니, 마치 현재 고속도로 놓는 것과 같은 재정 지출이 필요했을 것이다. 국왕의 행차를 위해 주변 농지를 수용하고, 민가가 있다면 헐어야 했을 것이다. 게다가 길도 평평하게 만들어야 했을 터이다.조선시대에 국왕이 왕릉 참배를 꺼린 이유는 바로 민폐를 꺼려했기 때문임을 상기할 필요가 있다. 그렇기에 40리 거리의 구리시 동구릉, 30리 거리의 고양시 서오릉 가는 길도 멀다고 여겨, 민폐를 걱정해서 가능하면 움직이지 않았던 것이다. 하물며 정조 화성 능행 같은 규모로 창덕궁에서 수원까지라니!정조의 능행에 든 소요 비용이 얼마였는지 추정하기는 어렵다. 다만, 행차에 소모된 비용 외에, 화성 행궁 등 공사비가 약 90만 냥으로 호조의 1년 세수였던 점을 고려하면 정조의 화성 토목 전체 비용은 상상을 초월했을 것이다. 나는 이것이 정조의 친위부대 장용영 재정 운영과 상관이 있고, 정조 사후 장용영이 해체된 이유라 추정하고 있다. 장용영 예산은 각 관청에서 끌어다 썼으므로 당장 민생 피해로 드러나지 않았지만, 속으로 국가 재정을 곪게 만들었기 때문이다.어떤 연구자들은 '학자 군주' 정조를 존경하는 듯하다. 실제로 정조는 유생이나 문신들을 가르치고 시험문제도 냈다. 더구나 홍문관이 있는데 따로 규장각을 두어 개인 연구소를 운영했다. 정조에 대한 우호적인 감정은 아마 '공부 잘하면 사람도 좋을 것'이라는 착각 때문일 텐데, 그 반대 증거를 우리는 그동안 참 많이도 보아왔다.정조가 생각한 '임금이자 스승(君師)' 관념은 위험하다. 현실 정치 권력과 학문 권력, 정권과 이데올로기를 독점하기 때문이다. 멀리는 플라톤의 철인 정치에 연원을 두고 있고, 조선시대에는 왕위를 찬탈하고 집현전을 없앤 세조가 있으며, 가까이는 북쪽 주체사상에 그 실례가 있다.조선시대 임금의 학문을 강조한 것은 임금이 배워야 한다는 생각이었지, 임금이 가르친다는 구상이 아니었다. 임금이 가르친다는 것은, <주역>의 비괘(否卦 乾上坤下 ䷋)를 의미했다. 하늘이 위에, 땅은 아래에 있다. 당연한 듯 보인다. 그러나 하늘만 떠들고 땅은 듣기만 하는, 하늘은 하늘대로, 땅은 땅대로 따로 노는 불통의 상징이다. 정조 이후 조선이 비실비실해지는 게 우연이었을까? 나는 정조가 조선의 원기(元氣) 중 어떤 부분을 손상시켰다고 생각한다.지금까지 선조에 대해서는 플러스 방향으로, 정조에 대해서는 마이너스 방향으로 세간의 인식과 다를 수 있는 사료를 제시해 보았다. 나는 선조=팥쥐 임금, 정조=콩쥐 임금이라는 생각에 전혀 동의하지 않는다. 그리고 적어도 이 주제에 관해서 우리가 과도한 이분법에 심각하게 노출되어 있는 건 분명해 보인다. 그래서 권유하는 바이다. 잘 모르는 역사 얘기 끌어다가 헷갈리게 하지 말고, 그냥 우리나 잘 살자. 좀 현명하게. 아니, 덜 어리석게. 잘 모르면서 공연히 옛날 사람들 들먹이지 말고.