큰사진보기 ▲전국교직원노동조합세종지부 사무실 ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

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전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미, 아래 전교조세종지부)가 교육부의 내신 평가 부정행위 대책에 "충분한 인력과 지원 없이 학교와 교사의 업무 부담 및 책임만 가중시키는 결과를 초래하고 있다"며 강하게 반발했다.전교조세종지부는 25일 성명을 내고 "스마트 기기를 활용한 부정행위를 막고 내신 평가의 공정성을 확보해야 한다는 취지에는 공감한다"면서도 "그러나 24일 발표된 교육부 지침에는 학교 시험장 관리·감독 강화와 엄격한 징계 기준, 수능 매뉴얼을 준용한 시험 관리만 담겼다"고 지적했다.앞서 교육부는 지난 24일 국무회의에 '중등학교 내신 평가 스마트기기 활용 부정행위 대응 방안'을 보고하고 올해 2학기 고등학교 기말고사부터 우선 적용하겠다고 밝혔다. 최근 생성형 인공지능(AI)과 스마트안경 등 웨어러블 기기를 악용한 부정행위 사례가 잇따르면서 내신 시험장에도 수능 수준의 고강도 보안과 처벌을 도입하겠다는 취지다.이에 따라 학교 현장에는 전자기기 수거 및 별도 보관, 가방 분리 보관, 시험실 변경, 금속 탐지기 검사, 매 교시 안경·복장 확인(단추 달린 옷 스티커 부착), 필기구 제공, 통신 신호 점검 및 기록 등 광범위한 조치가 요구됐다. 적발 시에는 당일 전 과목 0점 처리와 함께 학칙 개정을 통해 최소 출석 정지에서 최대 퇴학까지 징계할 수 있도록 권고됐다.다만 전교조 세종지부는 수능과 달리 별도의 감독 인력과 지원 체계가 없는 일반 학교에 감독 책임만 지우는 것은 비현실적이라고 짚었다. 당장 기말고사를 앞둔 학교가 학칙 개정부터 학생·학부모 교육, 감독관 교육, 시험장 운영 계획 수립까지 추가 업무를 한꺼번에 떠안게 됐다는 것이다.특히 문항 출제와 검토, 채점, 감독을 모두 도맡는 내신 평가 구조상 교사의 부담은 더 가중된다는 비판이다. 지부는 "부정행위를 예방하고 적발하기 위한 교사의 적극적인 감독 행위가 학생에게 불편함이나 감시 받는다는 느낌을 주었다는 민원으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"며 "감독 책임은 강화하면서 교사가 정당하게 감독할 수 있는 여건과 보호 장치, 또 학생들이 불필요한 불안과 위축 없이 시험을 치를 환경을 만드는 것에 대한 고려는 사라졌다"고 주장했다.교육부의 이번 대책을 둘러싼 현장 반발은 세종만의 이야기가 아니다. 지침 발표 당일인 24일 전교조 본부와 교사노동조합연맹, 한국교원단체총연합회 등 전국 주요 교원 단체들도 일제히 성명과 논평을 내고 "첨단 기기를 악용한 부정행위 대책이 교사를 감시 인력으로 소모 시키는 통제 지침에 그쳤다"며 전면 개선을 촉구했다.전교조 세종지부는 교육부와 세종시 교육청을 향해 ▲별도 감독 인력 및 운영 시간·예산 확보 ▲의심 사례에 대한 일관된 판단 기준과 처리 절차 마련 ▲정당한 감독 과정의 민원·분쟁에 대한 교육청 책임 대응 등을 요구했다. 아울러 "AI 시대의 새로운 부정행위에 대응하려면 단속과 처벌 강화를 넘어 학생의 배움과 성장을 중심에 둔 평가 방식과 고부담 내신 평가 구조에 대한 논의를 시작해야 한다"고 강조했다.끝으로 지부는 "학교의 현실을 외면한 일방적인 시험 관리 강화와 책임 전가를 강력히 규탄한다"며 "교육부와 세종시 교육청은 시험의 공정성을 교사의 희생과 책임에만 기대지 말고, 교사를 보호하고 학교를 지원하는 것이 학생들이 안정적으로 평가받을 수 있는 환경을 만드는 길임을 명심해 실질적 대책을 마련하라"고 촉구했다.