큰사진보기 ▲조상호 세종시장은 25일 언론브리핑을 열고 행정안전부가 24일 고시한 중앙행정기관 등의 이전계획 변경을 환영했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장은 25일 언론브리핑을 열고 31개 중앙행정기관과 소속기관의 세종시 이전에 대한 시 차원의 준비 현황과 정부 건의 사항, 현안에 대한 입장을 밝혔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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24일 행정안전부가 중앙행정기관 2차 이전을 반영한 이전계획 변경 고시를 확정하면서 수도권 소재 31개 중앙행정기관과 소속기관의 세종시 이전 일정과 방식이 공식화됐다.조상호 세종시장은 25일 세종시청 브리핑실에서 언론브리핑을 열고 이번 정부의 고시를 환영하며 시 차원의 준비 현황과 정부 건의 사항, 현안에 대한 입장을 밝혔다.조 시장은 이번 고시에 대해 "지난 10월 13일 정부가 발표한 44개 중앙행정기관, 9929명 가운데 31개 기관, 5460명의 이전이 우선 확정된 것"이라며 "이재명 대통령이 강조한 '경제수도 서울'과 '행정수도 세종'의 2수도 체제가 이제 구상이 아닌 현실화되고 있음을 뜻한다"고 평했다.행안부가 24일 고시한 '중앙행정기관 등의 이전계획 변경'(행안부고시 제2026-74호)은 중앙행정기관 2차 이전에 맞춰 이전 대상과 방식, 시기, 비용 등을 담은 조치다. 이번 고시로 확정된 곳은 총 31개 기관, 5460명(2026년 9월 29일 정원 기준)으로, 대통령 소속기관 등 10개 기관 530명, 국무총리 소속기관 등 9개 기관 842명, 청·부 소속기관 등 8개 기관 2678명, 직무상 독립기관 및 소속기관 4개 기관 1410명이 포함됐다.이전은 내년까지 민간 건물을 임차해 들어오는 방식과 2031년까지 청사를 새로 지어 옮기는 방식으로 나뉜다. 방송미디어통신위원회와 개인정보보호위원회, 금융위원회 등 22개 기관(1600명)은 2027년까지 임차청사로 먼저 옮긴 뒤 신축청사 여건에 맞춰 순차적으로 입주하고, 반면 감사원과 국가인권위원회, 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등 9개 기관(3860명)은 업무 특성에 맞는 신축청사를 마련해 2031년까지 이전한다.이전 비용은 임차청사 이전에 약 482억 원, 신축청사 건립에 약 1조 6000억 원으로 추산됐다. 임차 비용은 22개 기관의 청사 임차·조성비와 이전비, 이주지원비 등을 반영했고, 신축 비용은 청사 건립비 약 1조 4000억 원과 부지매입비 약 2000억 원을 합친 금액으로 향후 계획 구체화에 따라 달라질 수 있다. 행안부는 세종 중심의 보고·회의 체계와 기관 간 연계 배치, 영상회의·전자협업 등으로 업무 효율을 높이고 대국민 행정서비스 공백도 막겠다는 방침이다.조 시장은 "아직 고시되지 않은 13개 기관의 이전과 대통령 세종집무실, 국회세종의사당 건립이 더해지면 대한민국 국정운영 체계는 근본적인 대전환을 맞이할 것"이라며 이 같은 변화에 맞춘 시 차원의 정착 지원과 도시 기능 확충 방안을 설명했다.세종시는 지난 10월 정부의 이전 계획 발표 이후 이전지원단을 구성해 범정부 이전 지원 전담팀과 협력해 왔으며, 내년에는 기획조정실 내에 행정수도지원담당관을 신설해 이전부터 정착까지 체계적으로 대응할 계획이다. 청사 확보 측면에서는 어진동과 대평동, 나성동, 집현동 등 신도시 주요 대형 공실을 중심으로 약 5500명이 근무할 수 있는 민간 건물 임차청사 후보지를 이미 확보해 행안부와 행복청, 이전 기관에 정보를 제공했으며, 건축물 용도변경 절차를 신속히 지원하기로 했다.이주 공무원과 가족의 정착을 돕는 방안도 제시됐다. 시는 행복청, 한국토지주택공사(LH)와 협력해 매년 최소 6000호 이상의 주택이 공급되도록 추진하고, 주택 특별공급과 공공임대주택, 공무원 임대주택 활용 방안을 관계기관과 협의하고 있다. 주거지원금과 주택거래지원금, 자녀성장지원금 등 직접 지원과 함께 기획공연, 음식점 할인 등 시민도 혜택을 나누며 지역 상권에 활력을 불어넣을 간접 지원 방안을 검토 중이며, 이를 뒷받침할 지원 조례를 시의회와 제정할 방침이다.지난달 인사혁신처 수요조사 응답자(3891명 중 2685명, 약 69%)의 의견을 바탕으로 대중교통 노선과 환승체계를 개선하고, 어린이집 이용과 자녀 전·입학 지원, 문화·체육시설 이용 확대에도 나선다.이와 함께 조 시장은 행정수도에 걸맞은 도시 기능 확충을 위해 의료·고등교육·미디어 분야 과제를 정부에 건의했다. 5-2생활권에 500병상 이상 필수의료 종합병원을 유치해 충청권 공공의료 안전망을 갖추고, 4-2생활권 복합캠퍼스에 종합국립대와 카이스트 세종캠퍼스 등 산·학·연 혁신 거점을 조성해야 한다고 밝혔다. 아울러 방송미디어통신위원회 이전을 계기로 한국방송공사(KBS)·한국교육방송공사(EBS)·한국방송광고진흥공사·한국언론진흥재단 등 방송·언론 관련 기관의 세종 이전 검토도 주문했다.이어진 질의응답에서 조 시장은 일부 언론에서 다뤄진 국가인권위원회 등 일부 기관의 반발·우려 기류에 대해 "현재까지 우리가 느끼기에 정부의 이전 원칙이 흔들리지 않고 있다는 점이 가장 중요하다"며 사업이 순항하고 있음을 강조했다. 인권위의 문제제기에 대해서도 "기관 입장에서 충분히 할 만한 얘기"라고 짚은 뒤, 고시상 인권위가 2031년까지 신축청사로 이전하도록 반영된 점을 두고 "정부가 독립된 건물로 신축해 이전하도록 결정한 것도 좋은 대안이자 선택이라 환영한다"고 밝혔다.공무원 특별공급을 둘러싼 특혜 논란과 관련해서는 과거와 달리 건축비 상승 등으로 공급가액과 실거래가 간 격차가 크게 줄어 투기 수요보다 실수요가 중심이 될 것이라고 전망했다. 이어 "과거에 행복청이 운영했던 특공을 부활시키는 게 제 의견"이라며 국가가 추진하는 이전인 만큼 국가 차원의 제도 운영이 바람직하다는 뜻을 밝혔다. 당장 내년부터 시작되는 초기 이주 수요에 대해서도 관내 주거 매물 약 1만 건과 1600여 세대 규모의 유니버시아드 대회 선수촌 공공임대아파트 등을 활용하면 단기적인 혼선 없이 수용이 가능할 것으로 내다봤다.국회 논의가 진행 중인 행정수도 특별법과 관련해서는 다음 달 초 국회 국토교통위원회 법안심사소위에서 위원회 대안이 확정되면 여야의 협조와 정부·여당의 의지 속에 연내 제정이 마무리될 수 있을 것으로 기대했다. 이 밖에도 장기 보류 상태인 조치원과 연기 공공택지 지구는 단순 지정보다 빠른 개발이 중요하다는 입장을 국토부에 전달했다고 밝혔으며, 2027년 1월 개통 예정인 세종과 공주 간 간선급행버스체계(BRT)의 출퇴근길 정체 우려에 대해서는 신호체계 개선과 함께 도로 확장이 필요하다며 행복청, 국토부와 협의하고 있다고 덧붙였다.