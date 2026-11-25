큰사진보기 ▲국제지뢰금지운동(ICBL)이 연례 보고서를 통해 북한의 지속적인 대인지뢰 매설과 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 폭발 사건을 1953년 정전협정 위반으로 명시했다. ⓒ 국제지뢰금지운동(ICBL) 관련사진보기

큰사진보기 ▲또한 보고서는 "이러한 북한의 행동은 2023년부터 2025년 중반까지 북한이 자국 영토 및 남한과의 접경 지역에서 대인지뢰를 사용했다는 기존 보고와 일치한다"면서 "이전에도 북한은 남한 및 중국과의 국경 지역 모두에서 대인지뢰를 사용해 온 것으로 보고되었다. 한국과 중국 정부는 각각 이러한 접경 지역에서의 북한 지뢰 매설 활동이 자국민에게 미치는 위험성에 대해 언급한 바 있다"고도 덧붙였다. ⓒ 국제지뢰금지운동(ICBL) 관련사진보기

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국제지뢰금지운동(ICBL)이 연례 보고서를 통해 북한의 지속적인 대인지뢰 매설과 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 폭발 사건을 1953년 정전협정 위반으로 명시했다.제23차 대인지뢰금지협약 당사국 총회를 앞두고 발표된 이번 보고서는 한반도의 심각한 지뢰 오염 실태와 함께, 전 세계적인 분쟁 확산으로 사상 최대의 시험대에 오른 국제 지뢰금지 규범의 위기를 경고했다.ICBL은 지난 24일 공개한 '2026년 지뢰 감시 보고서'에서 대인지뢰금지협약 비당사국인 북한을 대인지뢰 사용을 이어가는 국가로 분류했다. ICBL은 1992년 결성된 국제단체로, 지난 1997년 창립자 조디 윌리엄스와 함께 노벨평화상을 수상하기도 했다.ICBL은 유엔군사령부가 지난 6월 비무장지대(DMZ) 내 북한군의 신규 지뢰 매설을 보고하고 군사분계선 남쪽에서 발견된 지뢰를 제거한 사실과, 지난 9월 21일 서부전선 군사분계선 이남에서 북한 지뢰가 폭발해 한국군 장병 3명이 부상을 입은 사건을 비중 있게 다루면서 보고서에 "유엔사와 한국군의 합동 조사 결과 해당 폭발은 유실 지뢰가 아닌 북한군이 인위적으로 매설한 지뢰에 의한 정전협정 위반으로 확인됐다"고 기재했다. 이에 대해 북한은 지난달 유엔 안전보장이사회에 보낸 서한에서 한국의 자작극이라고 주장한 바 있다.또한 보고서는 "이러한 북한의 행동은 2023년부터 2025년 중반까지 북한이 자국 영토 및 남한과의 접경 지역에서 대인지뢰를 사용했다는 기존 보고와 일치한다"면서 "이전에도 북한은 남한 및 중국과의 국경 지역 모두에서 대인지뢰를 사용해 온 것으로 보고되었다. 한국과 중국 정부는 각각 이러한 접경 지역에서의 북한 지뢰 매설 활동이 자국민에게 미치는 위험성에 대해 언급한 바 있다"고도 덧붙였다.한반도 전체의 지뢰 오염 문제도 심각한 수준으로 평가됐다. 보고서는 북한과 한국을 아제르바이잔, 모로코와 함께 100제곱킬로미터 이상이 오염된 4대 '대규모 오염국'으로 꼽았다. 보고서는 한국이 비무장지대와 인근 지역에 광범위한 지뢰 오염이 남아 있으나 전체 규모는 파악되지 않았다고 진단했다.보고서는 한국의 대인지뢰 생산과 관련해서도 2011년 한화그룹이 KM74 대인지뢰 4천발을 제조한 이후 신규 생산이 없다는 것이 정부 입장이지만, 2025년 생산 여부에 대한 질의에 국방부가 예년과 달리 답변을 거부했다고 지적했다.또한 2020년 한화그룹에서 분사한 코리아디펜스인더스트리(KDI)가 155mm 지역거부 포병탄(ADAM)과 차량발사형 살포지뢰체계-II 등을 홍보·전시해 왔으며, 방위사업청 예산안상 ADAM이 현재 탐색개발 단계를 거쳐 2030~2031년 양산될 예정이라고 적시했다.전 세계적으로는 분쟁 격화와 지뢰 사용 증가로 인명 피해가 급증했다. 지난해 54개 국가와 지역에서 지뢰 및 전쟁잔여폭발물(ERW)로 인한 사상자는 최소 6929명으로, 전년 대비 10% 늘어나며 2020년 이후 5년 만에 최다치를 기록했다.신원이 확인된 사상자의 84%가 민간인이었고, 연령이 확인된 민간인 피해자의 절반은 어린이였다. 국가별로는 전체 행정구역의 64%에 달하는 211개 타운십에서 오염이 의심되는 미얀마가 1891명으로 3년 연속 최다를 기록했고, 피란민 귀환이 이어진 시리아가 1602명으로 뒤를 이었다.1999년 발효되어 현재 162개국이 협약 당사국인 대인지뢰금지협약 역시 사상 최대의 위기를 맞았다. 이 협약은 사람을 대상으로 하는 지뢰의 사용과 생산, 비축, 이전을 금지하고, 이미 매설된 지뢰의 제거와 피해자 지원을 규정한 국제 협약이다.하지만 러시아의 위협을 이유로 에스토니아, 핀란드, 라트비아, 리투아니아, 폴란드 등 유럽 5개국이 역사상 처음으로 협약에서 공식 탈퇴했다. 폴란드는 올해 말부터 약 1500만 발, 핀란드는 2028년부터 100만 발의 대인지뢰 생산을 계획 중이다.협약 당사국인 우크라이나마저 3D 프린터 제작 및 드론 투하 방식의 대인지뢰를 새로 생산·사용해 협약을 위반한 것으로 기록됐다. 여기에 지뢰 제거 작업이 둔화되고, 미국의 해외 원조 동결 등으로 국제 자금 지원마저 우크라이나 등 일부 분쟁국에 편중되면서 아프리카 5개 피해국은 어떠한 지원도 받지 못하는 등 불균형이 심화되고 있다.타마르 가벨닉 ICBL 사무총장은 협약 탈퇴와 신규 생산·사용을 위험한 후퇴로 규정하며, 어떠한 상황에서도 대인지뢰의 생산과 사용을 중단할 것을 전 세계에 촉구했다.