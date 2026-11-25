큰사진보기 ▲박병남 세종시의원이 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박병남 세종시의원은 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 공공시설 인수·운영체계의 전면적인 개선을 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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세종시 공공시설의 건립과 운영이 따로 움직이면서 시설 이용 불편과 불필요한 재정 부담이 반복되고 있다는 지적이 세종시의회에서 제기됐다.박병남 세종시의원(아름동, 더불어민주당)은 25일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 공공시설 인수·운영체계의 전면적인 개선을 촉구했다. 행정중심복합도시건설청(행복청)과 한국토지주택공사(LH)가 지은 시설을 넘겨받아 운영하는 구조 속에서 설계 미비와 개장 지연이 고질적인 문제로 자리 잡았다는 판단에서다.박병남 의원은 지난 10월 실시된 공공시설물 인수점검 결과를 짚으며 공동육아나눔터 앞 화장실에 정작 유아용 변기가 설치되지 않았던 사례를 문제 삼았다.그는 "이 사례를 단순히 화장실 변기 하나가 빠진 문제로 생각하지 않는다"며 "아이들이 이용해야 할 기본적인 시설이 빠져 있었던 것은 누구를 위해, 어떤 목적으로 공공시설을 만드는지에 대한 문제이자 시설을 실제로 이용할 시민과 운영 주체의 의견이 설계 과정에서 얼마나 중요하게 다뤄지고 있는지를 보여주는 사례"라고 꼬집었다. 이어 "설계에 없다는 이유로 필요한 시설을 설치하지 못한다면 시민은 불편을 감수해야 하고 세종시는 추가 예산을 들여 다시 공사해야 한다"며 "결국 설계 단계에서 놓친 작은 부분이 시민의 불편과 행정의 추가 비용으로 돌아오는 것"이라고 지적했다.인수 이후 불어나는 시의 유지관리 재정 부담도 도마 위에 올랐다. 국가가 초기 건설비를 부담하더라도 인수 뒤 인건비와 공공요금, 시설 보수비, 노후 설비 교체비는 모두 세종시가 감당해야 한다. 박 의원이 제시한 자료에 따르면 세종시의 시설물 유지관리비는 2015년 486억 원에서 2025년 1280억 원으로 2.6배 이상 급증했으며, 2030년에는 1820억 원까지 늘어날 것으로 추산됐다.건물이 완공되고도 한참 뒤에야 문을 여는 '개장 지체' 현상 역시 시민 불편을 키우는 원인으로 지목됐다. 대표적 사례로 지난해 10월 준공된 집현동 복합커뮤니티센터의 경우 도서관은 2027년 6월, 수영장은 2027년 7월에야 본격 운영을 목표로 하고 있어 준공 후 1년 8개월 넘게 핵심 시설 이용이 미뤄지는 실정이다.박 의원은 "건물은 완성됐는데 시민은 왜 기다려야 하느냐. 건물을 짓는 동안 인력 확보와 운영예산, 위탁 절차를 함께 준비할 수는 없었느냐"고 반문하며 "준공은 행정 일정일 수 있지만 개장은 시민의 생활과 직결되는 문제"라고 강조했다.이에 박 의원은 집행부를 향해 세 가지 개선 방안을 주문했다. 우선 설계 단계부터 실제 시설을 운영할 부서의 의견이 반영되도록 구조를 바꾸고, 둘째로 입주부터 개장까지 건축공사와 내부 공사, 인력·예산 확보, 위탁 절차를 아우르는 통합 일정을 마련해 지연 사유와 개장 시기를 시민에게 투명하게 공개할 것을 요구했다. 셋째로는 시설 인수 전에 장기 유지관리비와 하자 처리 책임을 명확히 따져 설계 미비와 초기 하자에 대해 행복청과 LH 등 관계기관에 책임 있는 조치를 요구해야 한다고 밝혔다.박 의원은 "공공시설의 성과는 준공식에서 완성되지 않는다"며 "당초 계획한 목적에 맞게 시민이 필요한 시기에 편리하게 이용하고, 세종시가 지속적으로 운영할 수 있어야 완성된다"고 강조했다. 이어 "집현동 복합커뮤니티센터의 사례와 유아용 변기 하나가 드러낸 행정의 빈틈을 공공시설 건립과 인수·운영체계 개선의 계기로 삼아달라"고 당부했다.