큰사진보기 ▲예산군의회 의원들이 25일 열린 제328회 정례회 1차 본회의에서 제2차 공공기관 지방이전 충남혁신도시 우선 배치를 촉구하는 결의안을 채택한 뒤 구호를 외치고 있다. ⓒ 예산군의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장순관 의원이 25일 열린 제328회 정례회 1차 본회의에서 제2차 공공기관 지방이전 충남혁신도시 우선 배치 촉구 결의안을 대표 발의하고 있다. ⓒ 예산군의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

충남 예산군의회(의장 박중수)는 25일 제328회 제2차 정례회를 개회하고, 오는 12월 16일까지 22일간의 의사일정에 돌입했다고 밝혔다.이번 정례회 첫날 본회의에는 임애민 의원이 '예산 쪽파 산업의 유통기반 확충 및 판로 다변화로 지역 먹거리 관광자원 육성 촉구'에 관한 5분 자유발언을 했다. 또한 장순관 의원(국민의힘·다선거구)이 대표 발의한 '제2차 공공기관 지방이전 충남혁신도시 우선 배치 촉구 결의안'을 만장일치로 채택했다.이어 상임위원회별 안건 심사에 들어갔으며, 심사 안건은 '예산군의회 기본 조례 일부개정조례안' 등 의원 발의 조례안 6건과 예산군수가 제출한 '2026년도 지방채 발행 변경 동의안' 등 14건이다. 아울러 '2026년도 제2회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안'에 대한 심사도 각 상임위원회별로 진행한다.또한 11월 30일부터 12월 7일까지 6일간 진행되는 군정질문을 통해 집행부가 군민과의 약속을 충실히 이행하고 있는지 점검하고, 미흡한 부분에 대해서는 건설적인 대안을 제시할 계획이다.12월 8일 열리는 제8차 본회의에서는 예산군수의 시정연설과 함께 '2027년도 예산안 및 기금운용계획안'에 대한 제안설명이 진행된다. 이후 12월 14일까지 각 상임위원회별로 내년도 예산안을 예비심사하고, 예산결산특별위원회의 종합 심사를 거쳐 회기 마지막 날인 12월 16일 제9차 본회의에서 최종 의결할 예정이다.이날 예산군의회는 장순관 의원(국민의힘·다선거구)이 대표 발의한 '제2차 공공기관 지방이전 충남혁신도시 우선 배치 촉구 결의안'을 만장일치로 채택했다.장순관 의원은 결의문을 통해 충남이 2005년 행정중심복합도시 건설을 이유로 1차 공공기관 이전에서 제외되고, 2012년 세종시 출범 과정에서 연기군 전역과 공주시 일부를 내주는 등 국가균형발전을 위해 두 차례 희생을 감내해 왔다고 지적했다.특히 2020년 10월 충남혁신도시 지정 이후 6년째 이전한 수도권 공공기관 본사가 한 곳도 없는 만큼, 정부가 밝힌 "기존 혁신도시 중심 집적 배치" 원칙에 따라 충남혁신도시가 우선 배치 대상이 되어야 한다고 강조했다.결의안에는 충남의 특수성을 반영한 공공기관 우선 배치와 지역 산업 특성에 연계한 핵심 공공기관 집적 배치, 광역교통망 확충 및 정주여건 개선을 위한 국가 차원의 지원 요구가 담겼다. 예산군의회는 채택된 결의문을 대통령과 국무총리, 국회, 국토교통부, 지방시대위원회, 각 정당, 충남 지역 국회의원 및 충청남도 등에 전달할 예정이다.장순관 의원은 "공공기관 이전의 성과가 혁신도시에 머무르지 않고 원도심과 농촌지역까지 퍼져 나갈 때 비로소 국가균형발전의 취지가 실현될 수 있다"며 "정부는 이중의 희생을 감내해 온 충남의 특수성을 반영해 충남혁신도시에 공공기관을 우선 배치하고, 정치권도 여야를 넘어 힘을 모아야 한다"고 말했다.임애민 의원(더불어민주당·라선거구)은 5분 자유발언에서 "예산 쪽파"의 옛 명성을 되찾고 농가 소득을 높이기 위한 유통 혁신과 쪽파김치 산업화를 촉구했다. 임 의원은 과거 우수한 품질로 전국적인 명성을 얻었던 예산 쪽파가 최근 소비 환경 변화와 불안정한 시장가격 등으로 인해 농가의 어려움이 커지고 있다고 강조했다.임 의원은 이를 타개할 방안으로 농협 중심의 공동수매 및 저장시설 확충, 유통전문법인을 통한 쪽파김치 산업화, 예산 쪽파김치의 지역 대표 브랜드 육성 등 세 가지 정책 방향을 제시했다. 특히 지역 단위농협이 출자한 유통전문법인을 중심으로 쪽파김치 생산과 브랜드 개발, 전국 유통망 구축을 추진하고, 예산시장 등 지역 관광자원과 연계해 새로운 대표 먹거리로 육성해야 한다고 목소리를 높였다.임애민 의원은 "농업인에게 가장 필요한 것은 정성껏 생산한 농산물이 제값을 받고 안정적으로 판매할 수 있다는 믿음"이라며 "예산 쪽파김치가 예산 사과와 함께 우리 군의 대표 브랜드이자 세계인의 식탁에 오르는 K-푸드로 성장할 수 있도록 집행부의 적극적인 지원을 촉구한다"고 말했다.