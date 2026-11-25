▲'혈액암 사망' 하청노동자 유족, "삼성 사과 못 받아" 유지영 관련영상보기

"항상 건강하며 지병조차 없었던 형이기에 더욱더 슬픔을 넘어 죽음에 의문만 쌓여간다. 저희 형은 저와 마찬가지로 3교대로 일하며 사랑하는 아들과 가족을 위해 성실히 살아왔다. 하지만 같이 일하며 직접 느낀 건 '현장은 정말 환경과 물질에서 안전한가?'였다." - 고 김태진씨의 동생 김태용씨

큰사진보기 ▲반올림 등 노동시민사회단체들이 25일 오전 11시 삼성반도체 화성사업장 사내하청 노동자로 NK/T세포 림프종 진단을 받고 한 달여 만에 사망한 고 김태진씨에 대한 산재를 신청하는 기자회견을 열었다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲반올림 등 노동시민사회단체들이 25일 오전 11시 삼성반도체 화성사업장 사내하청 노동자로 NK/T세포 림프종 진단을 받고 한 달여 만에 사망한 고 김태진씨에 대한 산재를 신청하는 기자회견을 열었다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲반올림 등 노동시민사회단체들이 25일 오전 11시 삼성반도체 화성사업장 사내하청 노동자로 NK/T세포 림프종 진단을 받고 한 달여 만에 사망한 고 김태진씨에 대한 산재를 신청하는 기자회견을 열었다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성반도체 화성사업장 사내하청 노동자였던 고 김태진씨 ⓒ 유지영 관련사진보기

지난 7월 NK/T세포 림프종 진단을 받고 한 달여 만에 사망한 삼성반도체 하청노동자 고 김태진씨의 유족이 25일 산재를 신청하며 삼성과의 싸움에 나섰다.동생 김태용씨 또한 사망한 김씨처럼 삼성반도체 하청노동자로 설비 유지·보수 업무를 담당하고 있다. 김태용씨는 "형의 죽음에 대해 유가족은 회사로부터 사과 한 번 받지 못했다. 남겨진 저희 형의 아들은 초등학생으로 항상 아빠를 보고 싶어 하며 그리워 울곤 한다"고 말했다.25일 오전 11시 서울 영등포구 근로복지공단 서울남부지사 앞에서 반올림 등 노동시민사회 단체들은 기자회견을 열고 "삼성반도체 화성사업장에서만 12명의 혈액암 피해가 발생한 것은 크나큰 중대재해"라며 삼성과 정부에 대책을 촉구했다.고 김태진씨는 1980년생으로, 2011년 6월부터 15년간 삼성전자 화성사업장 하청노동자로 반도체 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 설비를 유지·보수하는 업무를 해왔다. CMP 공정은 반도체 표면을 갈아내 평평하게 만드는 작업으로, 이 과정에서 연마를 돕기 위해 주입하는 액상 물질이 무엇인지는 영업비밀로 정확하게 알려지지 않았다.고 김씨는 지난 6월 고열과 안면마비 증상이 나타나 병원에 처음 내원했고, 7월 NK/T세포 림프종을 진단받았다. 김씨는 진단 37일 만인 8월 16일 끝내 사망했다.이종란 반올림 상임활동가(노무사)는 이날 기자회견에서 "재해자와 같이 유지·보수를 담당하는 하청노동자들은 하루에도 수십 장의 연마 패드를 떼어내며 그 과정에서 화학적 찌꺼기가 얼굴과 피부에 닿는 일은 다반사"라며 "삼성전자는 반도체 미세화, 고용량화를 위해 최신 개발된 신규 화학물질을 계속 도입하지만 이 물질의 명칭조차 노동자들이 알지 못하고 일한다"고 비판했다.이 상임활동가는 "고인이 일한 15~17라인에서만 백혈병, 림프종 등 혈액암 피해자는 9명에 달하고 그중 7명이 사망했다"라고 밝혔다. 삼성반도체 화성사업장 15~17라인은 자동화가 이뤄진 비교적 최신 라인으로 알려져 있다. 이 상임활동가는 "고인과 함께 일한 노동자들은 대장암, 유방암, 갑상선암, 피부암 등 여러 암 피해자들이 있다"라며 "얼마나 피해가 많은지, 어떤 문제가 있는지 제대로 조사해야 한다"고 주장했다.임용현 한국노동안전보건연구소 활동가는 정부가 추진 중인 이른바 '초광역특구법(지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안)'을 두고 "더욱 심각한 문제는 위험 정보를 비공개하려는 기업과 정부의 태도가 지금 추진 중인 3대 메가 프로젝트 전반에 걸쳐 광범위하게 나타나고 있다는 사실"이라고 비판했다. 지난 10월 20일 박상혁 더불어민주당 의원이 대표 발의한 초광역특구법안은 기업이 영업비밀에 해당하는 유해 화학물질의 명칭을 다른 명칭으로 대체해서 사용할 수 있도록 해 비판받고 있다.기자회견이 끝난 뒤 김태용씨는 근로복지공단 서울남부지사 사무실에 산재 신청을 접수하면서 "형이 병원에 있을 때 아들과 제주도에 함께 가기로 약속했는데, 아들이 아빠가 약속을 지키지 않고 하늘나라로 갔다고 슬퍼한다"며 "형이 원한 없이 하늘나라에서 웃을 수 있도록 산재 진행을 잘 부탁드린다"고 말했다.