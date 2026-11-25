큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위원회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 평양 주재 스위스 외교사무소를 폐쇄하고 사무소 대표에게 48시간 이내에 북한을 떠날 것을 요구했다. 김여정 노동당 중앙위원회 부장이 스위스와의 관계를 전면 재검토하겠다는 담화를 발표한 지 하루 만이다.북한 관영 <조선중앙통신>은 25일 박현수 외무성 유럽담당 국장이 아스티에르 실바인 평양 주재 스위스 외교사무소 대표를 불러 사무소 폐쇄와 출국을 요구하는 외무성 명의의 각서를 전달했다고 보도했다.북한 외무성은 스위스 연방정부가 송도원국제소년단야영소를 제재 대상에 포함한 것을 적대행위로 규정하고, 스위스 외교사무소 대표를 "환영할 수 없는 인물"로 선포했다.외교적으로 '페르소나 논 그라타'(persona non grata)로 불리는 이 조치는 주재국이 특정 외교관을 받아들이지 않겠다는 의사를 공식적으로 밝히는 것으로, 사실상 추방 통보다.북한의 이번 조치는 스위스 정부가 유럽연합(EU)의 대러시아 제재에 동참하면서 북한의 송도원국제소년단야영소를 제재 명단에 올린 데 따른 것이다.강원도 원산에 있는 송도원국제소년단야영소는 북한뿐 아니라 외국 청소년들도 이용하는 시설이다. EU와 스위스 등은 이 시설이 러시아가 점령한 우크라이나 지역의 어린이들을 북한으로 이송하는 프로그램에 관여한 것으로 보고 제재 대상에 포함했다.앞서 김여정 부장은 24일 담화를 통해 스위스의 제재가 북한의 주권과 주민들의 인권을 침해하는 행위라고 주장했다. 또 북러 간 협력관계의 정당성을 강조하면서 평양 주재 스위스 외교사무소의 철수 문제를 검토하겠다는 입장을 밝혔다.하지만 스위스 정부는 외교사무소 개설과 제재 정책은 별개의 사안이라며 제재를 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 평양에 외교사무소를 개설한 것은 의견 차이가 있는 국가와도 대화 채널을 유지하기 위한 것이라고 설명했다.북한의 이번 조치로 양국은 외교관계 확대에 나선 지 불과 한 달도 지나지 않아 갈등을 빚게 됐다. 이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 지난달 29~30일 북한을 방문해 평양 주재 외교사무소 개소식에 참석하고 조용원 노동당 비서, 최선희 외무상 등과 회담했다.스위스는 1974년 북한과 수교했으며, 1997년부터 평양에서 인도적 지원과 개발협력 업무를 담당하는 사무소를 운영해 왔다. 코로나19 확산으로 2020년 현지 사무소 운영을 중단했다가 지난달 외교사무소를 개설했다.북한이 스위스 외무장관의 방북을 계기로 마련된 외교 채널을 단기간에 폐쇄하기로 한 것은 북러 협력관계와 관련한 유럽 국가들의 제재에 강경하게 대응하겠다는 메시지로도 해석된다.