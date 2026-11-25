큰사진보기 ▲박홍근 기획예산처 장관이 10일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"오세훈 서울시장, 때와 장소를 가릴 줄 아십시오!"

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"아니나 다를까, 오 시장의 입에서 튀어나온 첫마디는 '특검과 탄핵에 관한~'이었고, 준비된 국무회의 안건과 무관한 발언 신청임을 확인한 의장께서는 규정과 원칙 대로 바로 폐회를 선언했다."

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 24일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열리는 국무회의에 참석, 회의 시작 전 ‘건의사항’이라고 적힌 서류를 이 대통령 자리에 두고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

박홍근 기획예산처 장관이 오세훈 서울시장을 향해 내놓은 지적이다. 박 장관은 지난 24일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의 말미에 오세훈 서울시장이 별도로 발언권을 신청해 조작기소 특검 관련 발언을 하려 했으나 무위에 그친 일을 두고 "개인적 지지율 올리기보다 서울의 현안 해결과 서울시민의 민생부터 챙기라"고 꼬집었다.박 장관은 25일 새벽 자신의 소셜미디어에 24일 국무회의 상황을 복기하는 글을 올렸다. 국무회의에 들어갔더니 한동안 출석하지 않은 오세훈 시장이 건너편 뒷줄에 앉아 있었다는 점을 설명하며 "상정 안건 중 서울시와 관련된 게 있어 배석한 줄 알았다"고 복기했다.그는 "규정상 국무위원이 아닌 배석자로서 발언은 허락 받아야 할 수 있다는 것과 차관회의 등을 통해 모든 안건은 사전에 조율한다는 것을 모를 리 없는 분"이라며 "서울시 일이 아닌 다른 의도를 갖고 작심하고 국무회의에 참석했구나라고 짐작할 수 있었다"고 평가했다.박홍근 장관은 "돌발적이고 좀스러운 행위를 지켜보며 쓴웃음과 깊은 탄식만 나왔다"면서 "시민의 삶과 직결된 난제가 산적한 서울시 행정과는 전혀 무관하고, 특히 지하철노조가 총파업을 예고한 전날인데도 5선의 서울시장은 태연히 3시간가량을 앉아 호시탐탐 정치적 공격의 기회만 엿보고 있었다니, 참으로 기가 찰 노릇"이라고 꼬집었다.그는 오 시장의 행동을 "국무회의를 자신의 대권 놀음을 위한 정쟁의 장으로 오염"시키려는 시도이며, "오만하고 불순한 정치적 쇼" "시민의 삶은 없고 지지층 확보를 겨냥한 정략적 셈법"이라고 규정했다.박 장관은 "서울시장을 국무회의 배석자로 열어준 것은 서울시 현안과 시민의 삶을 개선하라는 주권자의 공적 임무 부여"라면서 "오 시장은 국무회의의 목적을 되새겨서 부디 이성을 되찾길 바라며, 개인적 지지율 올리기보다 서울의 현안 해결과 서울시민의 민생부터 챙기라"고 쓴소리를 했다.이날 오세훈 시장은 국무회의 발언이 성사되지 않자 취재진에게 자신이 계획했던 발언 내용을 별도로 전했다. ▲조작기소 특검은 대통령 공소취소로 가기 위한 특검이란 의심을 사고 있으므로 특검 임명·수사 인력 파견을 하지 말라 ▲더불어민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵을 막아야 한다 등의 내용으로 구성돼 있었다.참고로 박홍근 장관이 주장한 '대권놀음'은 지난 10월 23일 정치자금법 위반 혐의 항소심에서 무죄 선고를 받은 뒤 여론조사상 지지율이 오르는 것을 의미하는 것으로 보인다.가까운 사례로 폴리뉴스·KNA25가 공동 의뢰해 한길리서치가 11월 22~23일 전국 만 18세 이상 남녀 1010명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 차기 대선주자 지지도 부문에서 오 시장은 18.9%로 가장 높은 지지도를 기록했다. 보수층 응답자로 한정하면 31.3% 지지도를 보였다(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 2.2%, 유선 ARS 4.4%, 무선 ARS 95.6% 방식, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집 참고).