큰사진보기 ▲17일 서울 종로구 교보문고 광화문점에 인공지능(AI) 서적들 뒤로 각종 자격증 등 시험 서적들이 진열돼 있다. 여당은 이날 세무사 시험 등 각종 시험에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 잇따르는 데 이어 대학수학능력시험에 대한 우려까지 제기되자 이를 제재할 특별법 제정에 착수하기로 했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"사회를 AI에 '넘겨주는' 것을 용납해서는 안 됩니다(We should not be okay with a "handover" of society to AI.).

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큰사진보기 ▲알렉산더 왕은 자신의 X에서 모든 결정권을 AI가 가져가는 상황을 경고했다. ⓒ X 캡쳐 관련사진보기

AI가 수학계 최대 난제인 리만 가설을 증명했다는 주장이 나온 직후, 알렉산더 왕 메타(Meta) 최고AI책임자(CAIO)는 초지능의 위험을 경고했습니다. 그는 자신의 X에 '초지능이 도래하고 있다(Superintelligence Is Arriving)'는 제목의 글을 통해, "AI 모델은 모든 AI 연구를 자동화할 만큼 충분히 똑똑해질 것이고, 스스로를 개선하는 데 있어서도 인간을 초월할 것"이라고 했습니다.알렉산더 왕은 인간이 AI 통제력을 유지하기가 어려워지고 있다고 경고했습니다. 왕은 "모든 분야에서 인간보다 1000배 더 똑똑하고 유능한 초지능이 존재하는 세상에서 인류가 통제력을 유지하는 것은 상상하기 어렵다"며 "이제 과학적, 기술적 능력 향상 문제가 해결됐을 가능성이 높은 시점에 이르렀으므로 안전, 정렬(alignment), 보안이라는 시급한 분야에서 진전을 이뤄야 한다"고 했습니다.그러면서 "사회를 AI에 '넘겨주는(handing over)' 것을 용납해서는 안 된다, 업계 전체가 현재의 '기본 경로'(default path)와는 다른 방향으로 의미 있게 나아가야 한다"고 강조했습니다. 그가 언급한 '기본 경로'는 AI가 인간의 통제를 벗어나는 '재앙'의 도래라고 봐도 무방합니다.마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠도 X에서 비슷한 경고를 했습니다. 그는 케임브리지 사전이 2026년 올해의 단어로 '인간(human)'을 선정한 소식을 인용하며 "AI의 성공 척도는 그것이 사람들의 삶을 얼마나 개선하느냐이고, 지금 이 순간 더 나은 선택을 떠올리긴 어렵다"고 했습니다. 그러면서 그는 "우리는 AI가 우리 삶에 어떻게 접목될지, 그리고 사람들이 여전히 중심에 있어야 할 곳은 어디인지에 대해 신중하게 선택해야 한다"고 했습니다.AI 기업 내부 현장에서도 통제불능 AI에 대한 경고는 계속되고 있습니다. 미국 매체 악시오스(Axios)의 24일 보도(Scoop — AI employees sound alarm: models too powerful to ever release)를 보면 오픈AI와 앤트로픽 내부 관계자·연구진들은 급격히 고도화된 미공개 프론티어 모델들이 "공개하기에 너무 위험하다(too risky to release)"고 경고했습니다.익명의 한 내부 연구원은 "모델이 실제로 우리보다 훨씬 더 똑똑해지도록 계속 만든다면 그들은 우리를 성공적으로 속일 수 있을 것"이라며 "그 지점에 도달하면 지금까지 작동하던 많은 안전 장치가 무용지물이 된다"고 우려했습니다. 테스트 중인 AI가 인간의 통제를 벗어나 해킹 등을 시도한 사례가 있었고, 이런 문제는 지금도 여전히 해결되지 않는 현장의 문제로 남아있다는 얘기입니다. 이런 상황에서 AI는 인류가 오랜 기간 풀지 못한 수학 난제까지 풀 정도 수준으로 진화하고 있습니다. 이대로라면 지난 9월 엔스토픽 전 연구원이 제기한 'AI 인류 멸종론'도 충분히 가능합니다.우리는 여전히 AI에 대해 많은 것을 알지 못합니다. AI가 왜 그런 답변을 했는지, 어떤 과정이나 코딩을 거쳐서 사고를 하고 생각한 답변을 내놓는지, 얼마나 많은 지식을 알고 있는지, 정확하게 알지 못합니다. 우리는 AI에게 많은 문제의 해결을 의존하면서 깊이 있게 생각하고 분석하는 힘을 잃어버리고 있습니다. AI가 리만 가설을 풀었다고 주장하지만, 그 프로젝트를 이끈 수학자조차 풀이 과정을 완벽히 이해하지 못한다고 합니다. AI는 더 똑똑해지고 있지만, 인류는 오히려 지능이 낮아지는 방식에 젖어들고 있습니다. 저는 인류의 운명이 '사육장의 소'와 같은 처지가 될지도 모를 상황을 우려합니다.사육장에 있는 소의 운명은, 금융 시스템에 의해 결정됩니다. 농장 기업의 주가, 전체적인 금융 경기 흐름은 소고기 소비량을 결정하는 주요 변인입니다. 경기가 좋으면 소가 도살장으로 끌려가는 시기는 빨라질 것이고, 경기가 나쁘면 소가 살아남는 시간은 조금 길어질지도 모릅니다. 소에게 금융 시스템은 운명을 결정하는 기준이지만, 소에게 금융시스템을 아무리 설명해줘도 이해하지 못할 겁니다. 인류도 마찬가지로, 언젠가 스스로의 운명을 결정하는 시스템을 이해하지 못한 채, AI에 의해 정해진 삶을 살아야 하는 날이 올 수도 있지 않을까 걱정입니다.