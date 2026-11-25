큰사진보기 ▲박수현 지사(왼쪽)와 장명순 충남공공노동조합 위원장(오른쪽)이 25일 도청 상황실에서 ‘2026년 충청남도 공무직 단체협약 및 임금협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

충남도가 민선 9기 출범 이후 도 단위 광역지자체 중 전국 최초로 공무직 전직종 정년을 2030년 65세까지 단계적으로 연장한다.도는 25일 도청 상황실에서 박수현 지사와 장명순 충남공공노동조합 위원장(충남도청지회장)이 이 같은 내용이 담긴 '2026년 충청남도 공무직 단체협약 및 임금협약'을 체결했다고 밝혔다.도와 공무직 노조는 지난 2월부터 총 11차례에 걸친 단체교섭과 노사 간 지속적인 협의를 통해 노동자의 고용안정과 근로조건 개선이라는 공동의 목표를 위해 한발씩 양보하며 합의점을 찾았다.이 자리에서 박 지사는 "서로 다른 입장을 좁히고 한 걸음씩 양보해 주신 덕분에 뜻깊은 결실을 맺게 됐다"며 "그동안 관례적으로 실국장이 위임받아 협약서에 서명해 왔지만 오늘은 도지사가 직접 서명했다"고 말했다.이어 "이는 그만큼 공무직을 존중하고 약속을 직접 책임지겠다는 뜻"이라며 "공무직의 근무 여건과 삶에 관한 약속인 만큼 도정을 책임지는 제가 서명도 하고, 이행도 하나하나 챙겨나갈 것"이라고 강조했다.협약에 따라 도는 2026년 하반기 재직중인 공무직 근로자를 대상으로 정년을 매년 1세씩 단계적으로 연장해 2026년 61세, 2027년 62세, 2028년 63세, 2029년 64세, 2030년 65세 정년을 적용한다.출생연도별로는 1966년 7월생 이후 재직자부터 정년을 순차적으로 연장하고, 1970년생부터 65세 정년이 적용된다.도는 관련 규정 정비 등 후속 절차를 추진하고, 합의사항이 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 노사 간 협력을 이어갈 계획이다.박 지사는 끝으로 "공무직은 도정의 손과 발이자, 도민의 일상을 지키는 힘"이라며 "행정 최일선에서 애쓰시는 공무직 분들에게 감사하고, 후속 조치까지 꼼꼼히 챙길 것을 다시 한번 말씀드린다"고 밝혔다.장명순 위원장은 "임금 삭감이나 별도의 정년 연장 심사 없이 안정적으로 근무할 수 있는 체계가 마련됐다는 점에서 이번 합의는 매우 의미가 크다"며 "정년 연장에 대한 사회적 합의가 쉽지 않은 상황에서 도가 과감하고 선도적인 결정을 내린 만큼, 이번 사례가 다른 지방자치 단체와 공공부문으로 확산되기를 기대한다"고 말했다.