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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 공공기관연구회장이다. 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장과, 국무조정실 평가관리관을 역임했다.

지난 8월 26일 공공기관운영위원회(이하 공운위)를 행정위원회로 개편하는 <공공기관의 운영에 관한 법률> 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 9월 29일 개정법이 공포되었고, 11월 24일 민간위원장과 민간위원 2명이 위촉되면서 새로운 공운위의 출범이 본격화되고 있다. 2007년 공공기관운영법 제정 이후 19년 만의 중요한 제도개편이자, 지난 40여 년간 이어져 온 재정당국 중심의 공공기관 관리정책을 전환할 수 있는 계기다.정부가 국회에 제출한 2027년도 예산안은 820조 9천억 원이다. 국회예산정책처에 따르면 2026년 지정 기준 342개 공공기관의 사업 규모는 2025년 결산 기준 824조 8천억 원에 이른다. 정부 순지원 수입을 제외하고도 국내총생산(GDP)의 31.0%, 같은 해 정부 총지출의 약 1.2배에 해당한다.이처럼 국가경제와 국민생활에서 중요한 역할을 담당하는 공공기관의 운영 방향을 결정하는 기구가 바로 공운위다.그러나 공운위의 법적 지위를 바꾸고 민간위원장을 위촉하며 사무처를 신설하는 것만으로 공공기관의 경영혁신을 기대할 수 있을까. 중요한 것은 새로운 공운위가 어떤 정책 철학과 전문성을 갖추고 얼마나 민주적이고 독립적으로 의사결정을 하느냐에 있다.공공기관의 지배구조를 개선하려면 공운위 자체의 지배구조부터 달라져야 한다.1983년 전두환 정부에서 <정부투자기관관리기본법>이 제정되고 1984년 정부투자기관 경영평가제도가 도입된 지 40여 년이 지났다. 2007년에는 <공공기관의 운영에 관한 법률>이 제정되면서 공공기관 관리체계가 더욱 체계화되었다.그동안 재정당국은 공공기관의 지정과 유형 구분, 임원 선임 관련 제도, 예산운용지침, 경영평가, 경영공시, 재무관리, 고객만족도 조사 등 다양한 제도적 수단을 통해 공공기관을 관리해 왔다. 이러한 제도는 공공기관의 경영 효율성과 투명성, 책임성을 높이는 데 기여했다. 동남아시아와 중남미 등 개발도상국들이 한국의 경제발전 경험과 함께 공공기관 경영평가와 공시제도에 관심을 갖는 것도 이러한 성과와 무관하지 않다.그러나 성과만큼 한계도 분명하다. 경제기획원에서 재정경제원, 기획예산처, 기획재정부로 이어지는 과정에서 우리나라의 공공기관 정책은 재정규율과 표준화된 경영관리를 중심으로 발전해 왔다.경영평가와 총인건비 관리 등 한 번 도입된 제도는 경영환경의 변화에 맞추어 유연하게 개선되기보다 새로운 기준과 지표가 추가되면서 통제가 강화되는 경향을 보여 왔다. 공공기관의 경영 효율성을 높이기 위해 도입한 제도가 오히려 자율적인 경영혁신을 제약하는 역설이 나타나고 있는 것이다. 지난 40여 년간 축적된 제도적 성과는 계승하되 시대적 변화에 맞지 않는 관리방식은 과감하게 개선해야 한다.공공기관의 경영 효율성과 재무건전성은 중요하다. 그러나 이는 공공기관이 설립 목적을 효과적이고 지속 가능하게 달성하기 위한 수단이지 궁극적인 목적은 아니다.국민에게 안정적으로 전력과 에너지를 공급하고, 안전하고 편리한 교통서비스를 제공하며, 중소기업의 성장과 기술혁신을 지원하고, 국민의 주거와 건강, 사회보장을 뒷받침하는 것이 공공기관의 본질적인 역할이다.많은 국가정책이 공공기관의 사업을 통해 국민과 기업에 전달된다. 그런 의미에서 공공기관의 사업은 곧 국민의 민생이다.공공기관이 경영평가에서 좋은 등급을 받는 것보다 중요한 것은 국민과 기업에 더 나은 서비스를 제공하고 국가경제와 사회발전에 실질적으로 기여하는 것이다.인공지능과 디지털 전환, 기후위기, 글로벌 산업경쟁, 인구구조 변화에 대응하기 위해서도 공공기관은 새로운 기술과 인재를 확보하고 사업구조를 혁신해야 한다.글로벌 기업과 경쟁하는 공기업과 국내에서 정책사업을 수행하는 준정부기관을 획일적인 기준으로 관리하는 것이 과연 합리적인가. 민간기업과 전문인력 확보 경쟁을 벌이는 공공기관에 일률적인 총인건비 관리방식을 적용하는 것이 장기적으로 국가경쟁력에 도움이 되는지도 되돌아봐야 한다.공공기관의 자율성을 확대한다고 해서 재정규율을 포기하자는 것이 아니다. 필요한 재정규율은 유지하되 기관의 설립 목적과 사업 특성, 경영환경에 적합한 맞춤형 관리체계로 전환하자는 것이다. 이제 공공기관 정책의 중심을 획일적인 경영관리에서 자율적인 경영혁신과 공적 가치 창출로 옮겨야 한다.세계적으로도 공기업에 대한 정책적 접근이 달라지고 있다. 1980년대 이후 영국을 비롯한 여러 국가에서 공기업 민영화가 추진되었다. 그러나 글로벌 금융위기와 코로나19 위기 등을 거치면서 경제·사회적 안정과 전략산업의 경쟁력 확보를 위한 공기업의 역할이 다시 주목받고 있다.이러한 변화 속에서 주요 국가들은 공기업에 대한 국가의 소유권 행사 기능을 전문화하고 지배구조를 개선하고 있다. 프랑스는 2004년 국가출자관리청(APE·Agence des participations de l'État)을 설립했다. 국가가 보유한 기업 지분을 전문적으로 관리하면서 기업의 장기적인 발전과 재무적 성과, 전략산업의 경쟁력 등을 종합적으로 고려하는 조직이다.1980년대 공기업 민영화를 주도했던 영국도 재무부가 전액 출자한 전문기관인 UK Government Investments(UKGI)를 운영하고 있다. 공공부문과 민간부문의 기업재무 및 지배구조 전문성을 결합해 정부 소유 기업의 주주 역할을 수행하거나 지원하고 정부에 전문적인 자문을 제공한다.두 나라의 제도적 형태와 관리 대상은 서로 다르다. 그러나 국가의 소유권 행사를 단순한 행정적 관리가 아니라 전문적인 기업경영과 지배구조의 영역으로 접근한다는 공통점이 있다.경제협력개발기구(OECD)의 2024년 조사에 따르면 국가의 소유권 행사를 중앙집중형 또는 조정형으로 운영하는 조사 대상 국가·관할권의 비중은 2021년 41%에서 2024년 53%로 증가했다.OECD의 공기업 지배구조 가이드라인도 국가가 전문적이고 책임 있는 소유주로서 역할을 수행하고, 소유권 행사 기능과 산업정책 및 시장규제 기능을 명확히 구분할 것을 강조하고 있다.우리나라가 외국의 제도를 그대로 도입할 필요는 없다. 다만 국가의 소유권 행사 기능을 전문화하면서 공기업의 자율성과 경쟁력을 높이려는 국제적 흐름은 재정당국 중심의 공공기관 관리체계를 발전시켜 온 우리나라에 중요한 교훈을 준다.이재명 정부는 국정과제를 통해 공공기관의 경제적·사회적 역할을 강화하고 공운위의 독립성과 대표성을 높이겠다는 방향을 제시했다.이번 공공기관운영법 개정에 따라 재정경제부 장관과 민간위원의 공동위원장 체제가 도입되고 상임위원과 사무처가 신설되는 등 공운위의 조직과 운영체계가 달라진다.그러나 법률 개정은 새로운 공운위의 출발점일 뿐이다. 공운위가 재정경제부의 또 하나의 부서처럼 운영되거나 기존의 관료 중심 의사결정 방식을 답습한다면 제도개편의 의미는 퇴색할 것이다.반대로 정치적 이해관계나 특정 집단의 요구에 좌우되는 위원회가 되어서도 안 된다. 새로운 공운위가 갖추어야 할 핵심 조건은 독립성, 민주적 대표성, 전문성, 책임성이다.민주적 대표성을 확보하려면 경제계와 노동계, 학계, 시민사회 등 다양한 사회적 관점과 이해관계가 위원 구성과 의사결정 과정에 반영되어야 한다. 다만 위원들은 자신이 속한 집단의 이해를 넘어 국민 전체의 이익을 고려해야 한다.민주적 대표성 못지않게 중요한 것이 전문성이다. 공공기관은 일반 행정기관과도 다르고 민간기업과도 다르다. 공공성과 기업성, 정책적 책임과 경영 효율성을 함께 고려해야 하는 조직이다.따라서 민간위원장과 상임위원, 민간위원을 선임할 때는 공공기관의 지배구조와 기업경영, 재무·회계, 노동관계, 산업정책, 공공서비스 등에 관한 전문지식과 현장 경험을 균형 있게 고려해야 한다. 위원 선임의 기준과 절차를 투명하게 공개하고 정치적 연고나 특정 집단의 이해관계보다 전문성과 공익에 대한 책임감을 우선해야 한다.사무처도 기존의 관리업무를 수행하는 관료조직에 머물러서는 안 된다. 국내외 공공기관 정책을 연구하고 기관별 경영환경을 분석하며 중장기 경영혁신 방안을 마련할 수 있는 전문적인 정책지원 조직이 되어야 한다.위원회의 의사결정 방식도 달라져야 한다. 위원들이 정부나 사무처에서 마련한 안건을 수동적으로 승인하는 것이 아니라 실질적인 안건 제안권과 자료 요구권을 바탕으로 충분한 검토와 토론을 거쳐 의사결정을 할 수 있어야 한다.아울러 이해충돌 방지제도를 내실화하고 공개 가능한 주요 회의 내용과 정책 결정의 근거를 투명하게 밝혀야 한다. 공운위가 결정한 정책의 성과와 부작용을 점검하고 국민에게 설명하는 책임체계도 마련해야 한다.공운위는 공공기관의 정원과 인건비, 예산, 경영평가를 둘러싼 이해관계만을 조정하는 기구가 아니다. 공공기관 정책의 중장기 방향을 설정하고 미래 경쟁력과 경영혁신을 이끌어가는 기구가 되어야 한다.공공기관에 민주적이고 전문적인 이사회 운영과 자율·책임경영을 요구하려면 공운위부터 이러한 원칙을 실천해야 하지 않겠는가.새로운 공운위가 제 역할을 다하려면 위원회 자체의 변화만으로는 충분하지 않다. 국회와 주무부처, 재정경제부의 역할과 책임도 합리적으로 재정립해야 한다. 우선 국회는 공운위의 실질적인 독립성과 전문성을 보장하기 위한 후속 입법을 서둘러야 한다.이번 공공기관운영법 개정은 중요한 진전이지만 위원 구성과 선임 절차, 회의 운영방식, 전문 분야별 분과위원회, 위원회와 사무처의 권한 및 책임 관계 등 보완해야 할 과제가 남아 있다.국회는 여야를 떠나 공공기관이 경영혁신을 통해 경쟁력을 높이고 경제적·사회적 역할을 충실히 수행할 수 있도록 올해 말까지 공공기관운영법의 후속 개정을 마무리하기 바란다.국정감사와 예산심의 과정에서도 개별 공공기관의 경영상 문제를 지적하는 데 그치지 않고 정부의 공공기관 관리정책 자체가 합리적인지, 불필요한 경영 개입과 중복 규제는 없는지 살펴야 한다.주무부처는 공공기관에 대한 직접적인 경영 개입보다 정책적 목표 설정과 사업성과에 대한 책임을 강화해야 한다.소관 공공기관을 단순한 산하기관이나 정책사업의 집행수단으로 인식하는 관행에서 벗어나 해당 산업과 정책 분야의 전문성을 바탕으로 공공기관이 설립 목적을 충실히 달성하고 중장기적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원해야 한다.특히 정부의 정책적 판단에 따라 공공기관에 새로운 사업이나 공적 의무를 부과할 경우에는 필요한 재원과 비용 부담, 경영성과에 미치는 영향까지 함께 검토해야 한다.정책 결정은 정부가 하고 그에 따른 재정적 부담과 경영 책임은 공공기관에 전가하는 방식으로는 자율·책임경영을 정착시키기 어렵다.재정경제부는 재정규율 중심의 직접적인 경영관리에서 벗어나 공운위의 독립성과 전문성을 뒷받침해야 한다.공공기관의 재정위험을 충실히 관리하되 국가의 소유권 행사 기능과 재정관리 기능을 합리적으로 구분해야 한다. 정부 예산편성을 담당하는 기획예산처와의 협력도 중요하다.궁극적으로 공운위는 전문적인 소유권 관리와 지배구조 개선을, 주무부처는 산업·정책적 목표 설정과 감독을, 재정경제부는 재정규율과 재정위험 관리를 중심으로 역할과 책임을 정립해야 한다.개별 공공기관의 이사회와 경영진에는 실질적인 경영 자율성을 보장하되 그 결과에 대해서는 명확하게 책임을 물어야 한다.공운위의 독립성을 강화한다는 것은 공공기관에 대한 국가의 책임을 약화하자는 것이 아니다. 정부와 공공기관 사이의 권한과 책임을 명확히 함으로써 국가의 책임 있는 소유권 행사를 실현하자는 것이다.앞으로 30년의 대한민국은 대기업과 중소기업이 동반성장하며 양질의 일자리를 창출하고, 공기업과 준정부기관이 정부와 시장, 국민과 기업을 연결하는 가교 역할을 충실히 수행하는 나라가 되어야 한다.정부는 이를 제도적으로 뒷받침하고 공공기관은 지속적인 경영혁신을 통해 국가경제의 경쟁력과 국민의 삶의 질을 높여야 한다. 그 출발점이 2027년이 되기를 기대한다.지난 40여 년간의 공공기관 정책이 재정규율과 경영 효율화에 중점을 두었다면, 앞으로의 공공기관 정책은 민주적 지배구조와 전문적인 소유권 행사를 바탕으로 경영혁신과 공적 가치 창출을 촉진하는 방향으로 나아가야 한다.새로운 공운위의 성공 여부는 조직의 규모나 권한의 크기에 달려 있지 않다. 얼마나 독립적이고 민주적으로 운영되며, 전문적인 판단을 통해 공공기관의 혁신과 국민의 삶에 기여하느냐에 달려 있다.공공기관의 지배구조를 개선하려면 공공기관운영위원회 자체의 지배구조부터 개선해야 한다. 새롭게 출범하는 공운위가 공공기관을 통제하는 또 하나의 행정조직이 아니라 대한민국 공공기관의 미래를 설계하는 민주적이고 전문적인 국가 소유권 관리기구로 자리 잡기를 기대한다.국회와 주무부처, 재정경제부는 그 주춧돌을 놓는 역할을 충실히 해야 한다.