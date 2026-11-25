익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

"처음엔 한센인 정착마을에 대한 선입견 때문에 주민들께 다가가기 어렵지 않을까 걱정했어요. 하지만 매주 만나며 서로 마음을 열다 보니 어느새 어머니, 아버지, 이모, 삼촌이라 부르는 사이가 됐죠."

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큰사진보기 ▲경북 칠곡군 연호2리 주민과 자원봉사자들지난 7월 10일 경북 칠곡군 지천면 연호2리에서 주민과 자원봉사자들이 '제13회 행복농촌 만들기 콘테스트' 현장심사를 맞아 나무 아래에 모여 환하게 웃고 있다 ⓒ 칠곡군종합자원봉사센터 관련사진보기

"사실은 봉사보다 친구가 필요했어요."

큰사진보기 ▲시골 작은 학교를 살리는 봉사 이야기온 마을을 웃게 한 작은 봉사이야기로 대상을 수상한 김동규(15)학생이 2026 세상을 바꾸는 시간V × 강원 지역대회 무대에 선 모습이다. ⓒ 강원도자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲OECD 자원봉사와 삶의 만족도2015년 한국의 삶의 만족도는 자원봉사 참여자가 6.3점으로 비참여자(5.7점)보다 0.6점 높았다. OECD 평균에서도 참여자의 만족도가 더 높았다. ⓒ OECD, 「How's Life? 2015」 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글 노유진(시민가치연구소 대표)



<참고자료>

조덕경, 「홍천 15세 김동규 군, 강원 자원봉사 우수사례 발표대회 대상」, 『신아일보』, 2026. 8. 23.

OECD, 「How's Life? 2015: Measuring Well-being」, OECD Publishing, 2015.

Helliwell, J. F. 외 편, 「World Happiness Report 2023」, Sustainable Development Solutions Network, 2023.

Helliwell, J. F. 외 편, 「World Happiness Report 2025」, Wellbeing Research Centre, University of Oxford, 2025.

한국중앙자원봉사센터, 「서로 돕는 시민이 행복한 지역을 만든다: 2026 세계 자원봉사자의 해 기념 심포지엄 자료집」, 2026. 11. 18.