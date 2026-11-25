익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다."처음엔 한센인 정착마을에 대한 선입견 때문에 주민들께 다가가기 어렵지 않을까 걱정했어요. 하지만 매주 만나며 서로 마음을 열다 보니 어느새 어머니, 아버지, 이모, 삼촌이라 부르는 사이가 됐죠."
지난 4일 경북 칠곡군 지천면 신동성당 연호공소에서 열린 '연호2리 마을기록관 첫 걸음' 행사에서 정영미 자원봉사자가 한 말이다. 정씨는 "주민들과 가까워지면서 공감과 위로를 주고받게 됐다"며 "보람과 기쁨을 함께 느낀 특별한 봉사활동이었다"고 말했다.
한센인 정착마을인 연호2리에는 주민 80여 명이 살고 있다. 이 가운데 50여 명은 한센병 회복자다. 인구가 줄고 고령화가 진행된 이 마을에 지난해 1월 자원봉사자 10여 명이 찾아왔다. 오랫동안 사회적 편견과 배제를 겪어온 주민들은 처음엔 낯선 이들의 방문을 경계했다. 당시 봉사자들과 마을을 찾은 박인숙 칠곡군종합자원봉사센터 팀장은 "봉사자들이 거듭 마을을 찾아 인사를 건네며 수개월에 걸쳐 관계를 쌓았다"고 설명했다.
지난해 5월부터 주민과 봉사자들은 매주 건강체조를 함께했다. 올해는 무언가를 두드리는 활동을 해보고 싶다는 주민들의 제안으로 난타동아리가 생겼다. 봉사자들은 버려진 상자와 신문지로 북을 만들었다. 함께 연습한 주민과 봉사자들은 마을 밖 공연에도 나섰다.
마을기록관도 함께 만들었다. 봉사자들이 오래전 문을 닫은 연호공소를 수리하자 주민들은 옛 사진과 생활용품을 기꺼이 내놓았다. 공소를 정비하다 발견한 옛 앨범에서 세상을 떠난 가족과 이웃의 얼굴을 알아보고 눈물을 흘리는 주민도 있었다.
박 팀장은 "이제는 봉사자들의 차 소리만 들려도 주민들이 커피와 감자, 옥수수를 준비한다"며 "외부인을 경계하던 마을이 찾아오는 사람들을 환대하는 분위기로 바뀌었다"고 전했다. 주민들은 봉사자들을 명예주민으로 받아들였다.
홍완근 연호2리 이장은 "택배차 말고는 들어오지 않던 마을에 매주 북소리와 웃음소리가 들린다"며 "지금이 우리 마을이 가장 행복하다"고 말했다. 한국한센인총연합회 관계자도 "주민들의 표정이 정말 밝아져 지켜보는 저까지 행복해지는 기분"이라고 말했다.
친구를 찾다 시작한 봉사, 80명 모임이 되다
"사실은 봉사보다 친구가 필요했어요."
강원 홍천군 한서중학교에 다니는 김동규(15) 군은 처음 봉사에 나선 이유를 이렇게 돌아봤다. 초등학교 3학년이던 2021년, 코로나19가 한창일 때 가족과 함께 홍천군 서면으로 이사 온 김 군은 함께 놀 친구가 그리웠다. 그해 여름 큰 비로 불어난 계곡에 잔뜩 쌓인 쓰레기를 보고 함께 치울 친구를 찾았다. 그렇게 시작한 봉사 모임이 '한서행복드림'이다.
첫 활동 날부터 비가 내렸다. 김 군은 '아무도 오지 않으면 어쩌나' 걱정했다. 동네 아이들과 부모들이 하나둘 모였다. 빗속에서 함께 쓰레기를 치운 아이들은 그날 이후 친구가 됐다. 한 달에 한 번 모여 봉사한 뒤에는 함께 물놀이를 하고 고기도 구워 먹었다. 일곱 살 여동생도 "오빠, 다음에 우리 언제 또 만나?"라고 물으며 즐거워했다. 친구들이 다른 친구와 가족을 데려오면서 10명으로 시작한 모임은 80명이 넘는 규모로 커졌다.
김 군은 지난 8월 22일 강원콘텐츠코리아랩에서 열린 '2026 자원봉사 우수사례발표대회'에서 이 경험을 소개해 대상인 행정안전부장관상을 받았다. 발표에서 그는 서면의 여섯 학교가 모두 봉사에 참여하고 있다고 전했다. 마을에 새로 들어오는 가족이 늘고 한때 60명이던 서면의 초·중학생 수도 130명을 넘어섰다고 소개했다. 김 군은 "봉사는 친구를 만들고 행복이 시작되는 일"이라며 "모두가 봉사를 통해 행복을 찾았으면 좋겠다"고 말했다.
남을 돕는 일이 행복이 되려면
봉사로 맺은 관계가 행복과 어떻게 이어지는지는 국제 연구에서도 다뤄졌다. 경제협력개발기구(OECD)의 <How's Life? 2015>는 자원봉사가 삶의 의미와 목적을 찾는 계기가 되고 새로운 관계를 맺어 고립감을 덜고 자존감을 높이는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다.
<세계행복보고서>(2023·2025)는 남을 돕는 일이 주는 사람과 받는 사람 모두의 행복에 기여할 수 있고 행복한 사람은 남을 더 자주 돕는 경향이 있다고 분석했다. 도움을 받은 사람의 감사와 이를 지켜본 사람의 감동도 또 다른 도움으로 이어질 수 있다. 서로를 배려하는 관계에서 자발적으로 참여하고 자신의 도움이 가져온 변화를 확인할 수 있을 때 그 효과는 더 커질 수 있다.
지난 18일 국회의원회관에서 열린 '2026 세계 자원봉사자의 해 기념 심포지엄'에서는 봉사자와 주민이 이런 경험을 할 수 있도록 어떤 여건을 마련하고 활동이 가져온 변화를 어떻게 평가할지 논의했다. 이지훈 국민총행복전환포럼 연구이사는 "참여 인원과 활동 시간에 더해 삶의 만족도와 사회적 관계의 변화를 살피자"고 제안했다. 활동 과정에서 참여자가 느끼는 부담과 소진도 함께 조사해야 한다고 봤다.
조지용 건양대 사회복지학과 교수는 "시민이 가까운 곳에서 짧은 활동으로 봉사를 시작하고 참여하면서 역할과 시간을 유연하게 조정할 수 있어야 한다"고 강조했다. 주민이 지역 의제와 사업 운영을 함께 결정하고, 자원봉사센터가 활동을 조율할 인력과 운영비를 확보해야 한다고 제안했다.
토론에 나선 이관욱 광명시자원봉사센터 팀장은 "봉사 현장에서 나온 주민 제안을 센터가 모아 지방정부와 시의회에 전달하고 필요한 경우 시범사업을 거쳐 조례나 제도 개선으로 이어가자"고 제안했다.
연호2리 주민과 봉사자들은 요즘 12월 10일 '2026 칠곡군자원봉사자대회'에서 선보일 난타 공연을 함께 연습하고 있다. 마을기록관을 보수하고 주변을 정비하는 일도 이어가고 있다.
박인숙 팀장은 "마을과 봉사자를 연결하는 일이 주민의 소외감을 덜고 봉사자에게도 특별한 경험이 됐다"며 "모두가 행복한 마을이 이어질 수 있도록 지방정부와도 협력해 나가겠다"고 밝혔다.
덧붙이는 글 | 글 노유진(시민가치연구소 대표)
<참고자료>
조덕경, 「홍천 15세 김동규 군, 강원 자원봉사 우수사례 발표대회 대상」, 『신아일보』, 2026. 8. 23.
OECD, 「How's Life? 2015: Measuring Well-being」, OECD Publishing, 2015.
Helliwell, J. F. 외 편, 「World Happiness Report 2023」, Sustainable Development Solutions Network, 2023.
Helliwell, J. F. 외 편, 「World Happiness Report 2025」, Wellbeing Research Centre, University of Oxford, 2025.
한국중앙자원봉사센터, 「서로 돕는 시민이 행복한 지역을 만든다: 2026 세계 자원봉사자의 해 기념 심포지엄 자료집」, 2026. 11. 18.