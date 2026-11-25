큰사진보기 ▲최고위 주재한 김민석김민석 더불어민주당 대표가 25일 국회에서 최고위원회의를 주재하며 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 2일 오전 서울 여의도 국회 본회의에서 열린 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설에 참석해 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

취임 100일을 맞은 김민석 더불어민주당 대표의 당 운영을 두고 '잘하고 있다'는 평가가 14.1%에 그치는 여론조사 결과가 나왔다. 조희대 대법원장 탄핵에 대해서도 반대가 우세한 여론이 유지되고 있는 걸로 보인다.한국사회여론연구소(KSOI)는 지난 23~24일 전국 만 18세 이상 1001명에게 ARS 자동응답 방식으로 36차 정기조사를 진행해 25일 발표했다(응답률 5.7%, 95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p).김 대표의 당 운영 평가를 물은 결과, '잘못하고 있다'는 56.3%, '잘하고 있다'는 14.1%였다. 부정평가가 긍정평가보다 무려 42.2%p 높았다. '잘 모르겠다'는 29.6%였다.지지 정당별로는 민주당 지지층에서도 부정평가(37.2%)가 긍정평가(32.5%)보다 4.7%p(오차범위 내) 높게 나타났다. '잘 모름' 응답은 30.2%였다. 국민의힘 지지층에서는 부정평가가 78.5%, 긍정평가가 3.3%였다. 무당층에서는 '잘 모름' 응답이 54.3%로 가장 많았고 부정평가 38.5%, 긍정평가 7.1% 순이었다.이재명 대통령 국정운영 긍정평가층에서도 김 대표의 당 운영에 대한 긍정평가(32.3%)와 부정평가(31.7%)가 엇비슷했다. 이념성향별로는 보수층(긍정 9.4%-부정 72.2%)과 중도층(16.2%-55.8%), 진보층(23.7%-52.4%) 모두 부정평가가 과반이었다.김민석 대표 취임 직후 실시한 KSOI 29차 조사(8월 18~19일 조사)에서 민주당 지지층의 66.1%가 김 대표의 당 운영에 긍정적인 기대감을 보였던 것과 대조적인 결과다. 중도층의 긍정적 전망도 당시 41.6%였다.지역별로는 전 권역에서 부정평가가 긍정평가보다 높았다. 서울의 부정평가가 62.7%로 가장 높았으며 대구·경북(61.5%)과 부산·울산·경남(57.7%), 경기·인천(55.4%)에서도 부정평가가 과반을 차지했다. 다만, 민주당의 지지기반인 전남광주·전북의 부정평가는 48.6%, 긍정평가는 21.1%로 그나마 격차가 줄었다.이번 조사에서 민주당 지지도는 33.3%로 나타났다. 김 대표 체제 출범 전 실시한 28차 조사(8.3~4) 때인 41.1%보다 7.8%p 하락한 수치다. 김 대표는 취임 100일(11월 24일)까지 당 지지율을 10%p 끌어올리겠다고 공언한 바 있다.KSOI는 "신천지 집단 입당 의혹과 합당론, 최민희 의원 징계 문제 등 내부 갈등이 지속되면서 당내 통합에 대한 기대에 부응하지 못한 것이 가장 큰 요인으로 보인다"라고 분석했다.KSOI는 이번 조사에서 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대한 의견도 물었다. '찬성한다'는 응답은 33.5%, '반대한다'는 응답은 48.2%로 반대가 14.7%p 높았다. '잘 모르겠다'는 18.2%였다.KSOI의 지난 34차 조사(10월 26~27일 조사)에서 같은 질문을 했을 때는 찬성 32.0%, 반대 50.3%였다. 한덕수 전 총리의 내란 중요임무종사 혐의를 일부 무죄 취지로 파기환송한 대법원 판결이 여론 지형에 큰 영향을 미치지 않은 걸로 보인다.연령별로는 70세 이상(29.0%-59.3%)과 60대(34.3%-53.8%)에서 반대가 과반이었다. 20대(22.5%-48.0%)와 30대(25.1%-47.3%)에서도 반대가 많았다. 50대(46.6%-39.5%)에서는 찬성이 더 많았다. 40대(39.6%-42.4%)에서는 두 의견이 엇비슷했다.지역별로는 전남·광주·전북(52.3%-30.2%)을 제외한 전 권역에서 반대가 찬성보다 높았다. 대구·경북(20.8%-56.9%)은 반대가 36.1%p 많아 격차가 가장 컸다. 부산·울산·경남(33.1%-51.0%)과 강원·제주(40.9%-51.0%)에서도 반대가 과반이었다. 서울(30.3%-49.0%)과 경기·인천(32.3%-49.6%)에서도 반대가 우세했다.지지 정당별로는 민주당 지지층(66.7%-15.7%)에서 찬성이, 국민의힘 지지층(6.0%-84.1%)에서 반대가 압도적이었다. 무당층(22.5%-42.2%)에서는 반대가 우세한 가운데 '잘 모름' 응답도 35.3%에 달했다. 이념성향별로는 진보층(60.1%-21.1%)에서 찬성이 높았다. 보수층(17.7%-71.2%)과 중도층(39.4%-47.6%)에서는 반대가 높게 나타났다.KSOI는 "향후 탄핵 논의가 구체화되는 과정에서 민주당이 제시할 탄핵소추 사유와 이를 뒷받침할 법적 근거가 주목된다"며 "국회 논의 과정에서 추가로 확인되는 사실과 탄핵 추진 필요성에 대한 설명이 여론 변화의 주요 변수가 될 전망"이라고 내다봤다.한편, 민주당 지도부는 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 내홍을 수습하고 전열을 정비해 조 대법원장 탄핵 추진에 당력을 모으겠다는 방침이다.박성준 수석대변인은 25일 당 최고위원회의 후 기자들과 만나 "조 대법원장 탄핵 추진과 예산안 심의 등 중요한 쟁점이 많이 있기 때문에 당이 하나로 힘을 모아야 한다는 데 지도부가 어느 정도 공감하고 있다"며 "내부적으로 문제가 있기 때문에 어려움도 분명 있는 것 아닌가. 최고위원들도 (수습 방안을) 깊이 고민하고 있다"라고 말했다.조 대법원장 탄핵 반대 여론이 높은 것과 관련해선 "조 대법원장 탄핵에 찬성하는 분들도 많이 있는 것 아닌가"라며 "왜 탄핵이 필요하게 됐으며 여기까지 오게 됐는지 조 대법원장에게 물어야 한다"라고 말했다.이번 여론조사의 자세한 조사개요와 결과는 KSOI 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.