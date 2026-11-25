"주민 요구를 전달하는 데서 더 나아가 예산과 제도를 움직이는 책임을 맡고 싶었습니다. 주민들이 느끼는 답답함을 실제 변화로 바꾸는 동네 의원이 되겠습니다."

큰사진보기 ▲이정열 의원은 현장에 답이 있다는 신념으로 작은 민원이라도 절실하게 살피겠다고 밝혔다. 사진 김민주 PD ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시의회 도시건설위원회 이정열 의원(보정·죽전1·2·3·상현2동)은 의회 입성 전부터 지역에서 다양한 활동을 해왔다. 죽전주민연합회 대표로 죽전 채석장 문제 해결에 나섰고 죽전3동 체육회장을 거쳐 현재 국민의힘 용인시정 당원협의회 사무국장을 맡고 있다.시민운동을 하며 주민들에게 필요한 사안이 행정 절차와 예산 문제로 번번이 멈춰 서는 현실을 목격한 것이 이 의원을 제도권 정치로 이끈 계기였다.등원 후 약 4개월간 의정활동을 펼친 이 의원은 현장 소통의 중요성을 다시 확인했다고 했다. 최근 6개월간 이어진 죽전 중앙하이츠 주민들과 새마을금고 간 갈등이 양측의 양보와 협의로 마무리되는 과정을 지켜보면서 대화와 조정의 중요성을 다시 느꼈다는 게 이 의원의 설명이다.이 의원이 의정활동의 최우선 과제로 꼽는 현안은 '언남동천선' 추진이다.이 의원은 "이 노선을 성사시키겠다는 마음으로 시의원이 됐다고 해도 과언이 아니다"라고 말했다.현재 죽전 주민들은 정시성이 떨어지는 마을버스에 의존하고 있으며 죽전역이나 미금역으로 이동하려면 다시 마을버스로 환승해야 하는 불편을 겪고 있다는 게 이 의원의 설명이다.그는 "매일 길 위에서 보내는 시간이 쌓이면 일상에 큰 영향을 미친다"며 "언남동천선의 조속한 추진으로 주민들이 시간을 계획하고 여유 있게 일상을 누릴 수 있도록 소중한 시간을 지켜드리고 싶다"고 강조했다.지역구 내 동별 현안에 대한 구상도 밝혔다.조성된 지 오래된 죽전동은 노후 기반시설 정비와 교통망 확충에 무게를 두고 있다. 보정동은 주거지 보행 안전 등 생활환경 개선과 상업지역 활성화, 주차공간 확보에 관심을 기울일 계획이다.시민단체 활동 때부터 이어진 장기 미해결 과제도 풀어야 할 현안으로 보고 있다.이 의원은 "철도기지창 이전 요구는 어느 단계에서 막혔는지, 어떤 기관의 결정이 필요한지 따져 실행 가능한 부분부터 접근하겠다"고 밝혔다.현암공원 개장 문제에 대해서는 준공에 필요한 예산을 살피는 한편 민간 당사자 간 분쟁이라는 한계 속에서도 당사자 동의를 통한 일부 개방이나 사업협약 이행 방안 등을 검토하고 있다.도시건설위원회에서는 용인 플랫폼시티가 당초 계획과 주민 요구를 반영해 조성되는지도 면밀히 살필 계획이다.예산 심사에도 나름의 원칙을 세웠다. 1차 정례회에서 예산결산특별위원장을 맡아 결산을 심사하면서 예산 편성만큼 집행 과정이 중요하다는 점을 절감했기 때문이다.이 의원은 이번 행정사무감사에서도 계획대로 추진되지 못한 사업과 예산 낭비 사례, 행정 편의로 인한 주민 불편 등을 집중적으로 점검했다.내년도 예산 역시 신규사업을 늘리는 것보다 도로·교통·노후 기반시설 등 기존 시설의 안전한 관리와 주민 생활에 직접 영향을 미치는 분야에 우선 투입되도록 살필 계획이라고 밝혔다.이 의원이 강조하는 민원 해결 방식은 '솔직하고 지속적인 소통'이다.그는 "무조건 되겠다고 약속하기보다 할 수 있는 일은 신속히 해결하고 시간이 걸리거나 어려운 사안은 '왜 안 되는지' 이유를 분명하게 설명하며 지속적으로 진행 상황을 알려드리는 것이 시민들을 안심시키는 길"이라고 말했다.이정열 의원은 "현장에 답이 있다는 신념으로 아무리 작은 민원이라도 절실하게 살피겠다"며 "좋은 일에는 함께 기뻐하고 어려운 일이 생기면 가장 먼저 달려가는, 늘 초심을 잃지 않는 시의원이 되겠다"고 말했다.