큰사진보기 ▲다큐멘터리 < Unseen North Korea >의 한 장면, ⓒ 부뚜막고양이 관련사진보기

"일단 해외 배급이 한 번 이뤄졌으니 그 망을 타고 전 세계가 한반도 영상을 볼 수 있게 됐습니다. 큰 시장은 아니지만, 수요가 있는 걸 확인한 셈입니다." (김명환 대표)

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큰사진보기 ▲제작사 부뚜막고양이 김명환 대표. ⓒ 부뚜막고양이 관련사진보기

한국 방송 최초로 북한 백두대간 일대를 4K UHD로 기록한 영상과 북한 소재 다큐멘터리가 해외 배급 판로를 열게 됐다. 김명환 부뚜막고양이 대표는 24일 북한 소재 3부작 다큐멘터리 < Unseen North Korea >의 해외 배급 계약을 영국 배급사 TVF인터내셔널(TVF International)과 체결했다고 밝혔다. 제작 중인 2부작 다큐멘터리 <한반도 백두대간>에 대해서도 해외 배급을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.두 작품은 각각 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)의 '2026년 지역 대표 글로컬 콘텐츠 해외 마케팅 지원사업'(Unseen North Korea), '2026년 방송영상콘텐츠 확장지원 사업'(한반도 백두대간) 선정작이다. 이중 <한반도 백두대간>은 2023년 KBS 정전 70주년 특집 <개마고원>의 후속 프로젝트기도 하다.부뚜막고양이는 북한의 자연과 생활상을 다룬 다큐멘터리를 꾸준히 제작해왔다. 김명환 대표는 OBS와 JTBC 등에서 방송 제작 경력을 쌓았으며, JTBC <이규연의 스포트라이트>의 책임프로듀서(CP)를 맡았다. 당시 남북교류추진단에서 관련 콘텐츠 제작에 참여하며 북한 영상 관계자들과 신뢰를 쌓았다는 게 그의 설명이었다.김 대표는 "<개마고원>이나 <한반도 백두대간> 등을 통해 정치나 이념과 상관없는 북한의 자연, 음식에 집중하고자 했다"며 "백두대간은 사실 한반도의 가장 거대한 생태 축인데 단절돼 있다. 지금껏 사람들이 보지 못했던 풍경을 꾸준히 담아낼 역량을 가지고 있다"고 밝혔다.<한반도 백두대간>에는 낭림군 와갈봉, 백두산 인근 포태산, 해발 1700m에 형성된 거대 습지 등이 담겼다. 김 대표는 "북한의 동물·식물학자들을 인터뷰해 학술적 견해도 담았다"며 " 백두대간의 생태적 특수성과 가치를 조명하려 했다"고 강조했다.이같은 계약과 업무협약은 지난 10월 프랑스 칸에서 열린 국제 콘텐츠 마켓 'MIPCOM 2026'에서 진행한 협의를 바탕으로 성사됐다. 전작 <개마고원>은 이미 TVF인터내셔널을 통해 < North Korea: A Year in the Wilderness >라는 제목으로 해외에 유통되고 있다. 제작사에 따르면 <개마고원>은 지난 10월 기준 중국·러시아·몰도바 등 14개국·지역에 판매됐으며, 미국·일본·독일 등에서도 추가 계약을 협의하고 있다.김 대표는 "<개마고원>이 나름 잘 팔리는 걸 보면서 한반도 전체를 다루는 콘텐츠의 힘을 봤다"며 "(TVF 측도) 지속적으로 관련 라인업을 갖추길 원하고 있다"고 전했다.< Unseen North Korea >는 부뚜막고양이가 보유한 북한 오리지널 영상 IP를 해외 시장 규격에 맞춰 영어 버전으로 재구성한 프로젝트다. 총 세 편의 구성으로 1부 'Northern Rails, An Endless Journey'는 철길을 따라가며 북한의 이동과 일상을, 2부 'Hidden Cities, Secret Tables'는 도시와 식문화를, 3부 'Forgotten Worlds'는 사람의 손이 닿지 않은 자연과 잊힌 공간을 다룬다.이번 계약으로 TVF인터내셔널은 < Unseen North Korea >에 대해 대한민국을 제외한 전 세계에서 10년간 독점 배급권을 갖는다. 배급 범위에는 방송·주문형비디오(VOD)·온라인동영상서비스(OTT)뿐 아니라 기내 상영과 교육기관 이용도 포함된다. 작품의 저작권 등 지식재산권(IP)은 제작사가 보유한다.김 대표는 "일단 한번 해외 배급 판로를 열었으니 앞으로 꾸준히 이어질 것"이라며 "가장 중요한 게 IP(지적재산권)인데 그걸 우리가 소유하면서 어려운 제작 여건에서도 세계 시장에 활로를 모색하는 의미가 크다"고 강조했다.한편 <한반도 백두대간>은 2027년 상반기 국내 지상파 방송을 앞두고 있으며, 국제판은 영어권 시장을 겨냥해 별도로 제작될 예정이다.