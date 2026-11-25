큰사진보기 ▲ 한병철 <존중 없는 사회>. ⓒ 간디서원 관련사진보기

"누군가는 말해줘야 한다."

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바야흐로 '혐오의 시대'다. 오랫동안 여러 인터넷 커뮤니티를 이용해 왔다. 그곳에서는 매일 새로운 논쟁이 벌어지고, 어제의 혐오 대상이 잊힐 때쯤이면 또 다른 혐오 대상이 등장한다. 나 역시 한때 이러한 혐오에 동참한 적이 있다.그런데 어느 순간부터 의문이 들었다. 우리는 도대체 무엇을 위해 이토록 열심히 싸우고 있는 것일까. 서로의 주장을 이해하거나 무언가를 바꾸기 위해 싸우는 것일까. 아니면 싸우는 것 자체가 목적이 된 걸까.최근 철학자 한병철의 <존중 없는 사회>를 읽었다. 책을 읽으며 그동안 인터넷에서 마주했던 수많은 장면을 떠올렸다. 그가 설명하는 존중의 상실은 오늘날 인터넷이 혐오로 가득 찬 이유를 이해하는 데 여러 실마리를 제공한다.SNS, 특히 인스타그램 릴스에서 흔히 볼 수 있는 댓글이다. 주로 누군가의 어색하거나 민망한 행동, 혹은 댓글을 단 사람이 보기에 '이상한' 행동에 달린다. 무례하다고 반발하면 '솔직히' 이상하지 않느냐는 반박이 돌아온다. 그러니 우리 함께 솔직해져서 이 '이상하고 비정상적인' 사람을 비웃고 모욕하자는 것이다.한병철은 현대사회의 이러한 경향을 '진정성 숭배'라는 개념으로 설명한다. 그는 리처드 세넷을 인용해 정중함이 낯선 사람들이 파괴적인 마찰 없이 공적 삶에 참여할 수 있게 한다고 설명한다. 정중함은 사람들을 서로 속박하지 않으면서 연결하고, 가까움과 멂이 공존할 수 있도록 한다.그 과정에서 자신의 감정을 숨겨야 할 때가 있다. 상대를 '이상하다'고 느꼈더라도 서로를 존중하기 위해서는 '솔직함'을 숨길 필요가 있다. 그렇게 쓰게 된 가면은 흔히 '위선'이라 불리지만, 사회를 매끄럽게 만드는 역할도 한다.그러나 오늘날 SNS에서 숭배되는 가치는 진정성이다. 한병철은 디지털 의사소통이 타인에게서 '얼굴'을 제거한다고 지적한다. 존중을 요청하는 타인의 얼굴이 사라지면서, 면대면 소통과 달리 자신의 감정을 절제해야 할 필요성도 줄어든다.SNS에서는 절제할 필요가 없어지는 데 그치지 않고, 절제하는 행위 자체가 규탄받는다. 절제는 위선으로, 무례함은 솔직함으로 둔갑한다. 타인을 존중하기 위해 자신의 감정을 숨기는 사람보다 타인을 모욕하더라도 자신의 감정에 충실한 사람이 도덕적 우위를 점하는 기묘한 상황이 벌어지는 것이다.'너도 속으로는 이상하다고 생각하지 않느냐'는 말은 솔직해지라는 요구인 동시에 집단에 동조하라는 요구이기도 하다. 그렇게 정작 개인의 진정성은 뒤로 숨겨지고, 집단의 감정에 충실한 것만이 진정성으로 인정받는다.그런 점에서 오늘날 인터넷의 문화는 파시즘적이다. 개인에게 솔직해지라고 요구하면서도 집단과 다른 감정을 가질 자유는 허용하지 않기 때문이다.오늘날 인터넷에는 이른바 '남초'와 '여초' 커뮤니티의 구분이 뚜렷하다. 여러 커뮤니티를 이용하며 본 것은 구성원들이 공동의 적을 혐오하며 결속하는 모습이었다.남초 커뮤니티에서 군 복무에 대한 부당한 처우를 토로하면서도 여성들이 겪는 공포와 차별을 조롱하고, 여초 커뮤니티에서 두려움과 차별을 호소하면서도 군 복무를 '군캉스'라며 조롱하는 식이다. 두 문제가 반드시 대칭적인 건 아니지만, 자기 피해자성이 상대의 고통을 조롱하는 행위를 정당화하는 근거로 작용한다는 점에서 공통점이 있다.카를 슈미트는 '정치적인 것'의 본질을 친구와 적의 구분에서 찾았다. 이 관점에서 보면 오늘날 인터넷에서는 모든 것이 정치화된다. 개인의 취향과 언어, 특정 사건을 대하는 태도까지 피아를 가르는 기준이 된다.적대에 기댄 정체성 정치에서 적은 역설적으로 정체성을 유지하고 공동체를 결속하는 데 필요한 존재다. 이런 집단에서 상대의 고통에 공감하는 일은 배신으로 여겨진다. 상대를 혐오하지 않는다는 이유만으로 혐오의 표적이 되기도 한다.이는 한병철이 지적한 인터넷의 '부족화'와도 맞닿아 있다. 견해와 정체성이 결합하면 생각을 바꾸는 일이 곧 정체성을 위협하는 일이 된다.한병철은 하버마스를 인용해 존중에 바탕을 둔 논의가 타자의 관점을 받아들이고 그 상황에 이입할 가능성을 열어준다고 말한다. 그러나 타자가 적으로 규정되면 그 가능성은 닫힌다. 자신의 고통은 호소하면서 타인의 고통에는 이입하지 못한다. 논증과 대화가 있어야 할 자리에는 비난과 조롱이 대신한다.이들은 공론장 참여자라기보다 공동의 적을 공격하기 위해 모인 폭도(mob)에 가까워진다. 공동의 적이 사라진 뒤에도 이 공동체는 존속할 수 있을까.나는 사람이 스스로 존중의 기반을 훼손할 수 있다고 생각한다. 중범죄자의 몰락이 조롱받는 일은 그 행동에 따른 '업보'일지 모른다.그러나 최근 법학적성능력시험 만점자로 알려진 고(故) 이진우씨 사태를 보며 의문이 들었다. 시험 부정행위 의혹이 불거진 뒤 그가 과거 여러 차례 형사처벌을 받고 복역한 사실까지 드러났다. 그의 과거의 범죄 역시 비판받아 마땅하다.애초 과거 행적이 파헤쳐진 계기는 부정행위 의혹이었다. 부정행위는 공정성과 사회적 신뢰를 훼손하는 심각한 문제다. 하지만 비판은 그의 잘못에 대한 비판을 넘어서, 어느 순간 한 인간의 삶 전체를 심판하는 양상으로 번져 나갔다.한병철은 오늘날을 '성과 사회'라 부른다. 여기서는 존중이 존재 자체에 주어지지 않고 성과로 획득하는 대상이 된다. 인간의 가치는 무엇을 이뤄냈는가로 결정된다.이 씨의 사례도 다르지 않다. 학업 성취에 열광하던 사회는 그 성취가 흔들리자 인생 전체를 심판대에 올렸다. '파묘'의 목적은 의혹을 규명하는 것이었을까, 아니면 한 인간의 몰락을 지켜보는 일 자체였을까.과거 행적은 지나간 조롱을 정당화하고 앞으로의 조롱을 허락하는 근거처럼 쓰였고, 한 사람의 죽음마저 인터넷에서 서커스처럼 소비됐다. 그 광경을 보며 기존의 믿음을 되돌아보게 됐다. 인간으로서 최소한의 존중을 받는 데에도 자격이 필요한가.한병철이 말하는 존중은 본래 무조건적이다. 타인에게 표하는 존중은 상대가 어떤 인간인가의 문제이면서, 우리가 스스로를 어떻게 대할 것인가의 문제이기 때문이다.한병철은 이러한 사회의 대안으로 아리스토텔레스의 '우정의 정치학'을 제시한다. 카를 슈미트의 정치가 친구와 적의 구분에서 출발한다면, 아리스토텔레스의 정치는 함께 살아가는 사람들 사이의 우정에서 출발한다.우정은 반드시 서로 같은 견해를 갖는 것을 전제로 하지 않는다. 서로 다른 존재로서 삶을 함께 나누는 것이다. 그러나 오늘날 인터넷에서 우리는 서로의 삶을 나누기보다 서로의 적을 공유하는 데 익숙해져 있다.물론 우리가 모든 사람을 좋아할 수는 없다. 모든 사람의 행동을 이해할 수도 없고, 모든 사람의 견해에 동의할 수도 없다. 나 역시 그렇다. 그러나 누군가에게 동의하지 않는 것과 그를 적으로 삼는 것 사이에는 분명한 차이가 있다.오랫동안 인터넷 커뮤니티를 이용하며 나 역시 수많은 사람을 적으로 삼았다. 그러나 돌이켜보면 그토록 많은 싸움 끝에 내가 얻은 것은 무엇이었는지 잘 모르겠다. 우리가 바라는 사회를 만들기 위해 싸우는 것이라면, 그 사회는 과연 지금 우리가 서로를 대하는 모습과 얼마나 다른 사회인가."누군가는 말해줘야 한다"고 한다. 그러나 때로는 말하지 않는 것이 존중이고, 동의하지 않으면서도 상대의 말에 귀를 기울이는 것이 공존이다. 우리에게 필요한 것은 더욱 솔직한 사회가 아니라, 서로의 다름을 적대의 이유로 삼지 않는 사회가 아닐까.