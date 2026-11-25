큰사진보기 ▲양평군의회 본회의장 입구 ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광에도 실립니다.

양평군의회가 내년 월정수당을 3.5% 인상하는 내용의 조례 개정을 추진하고 있다.양평군의회는 오는 12월 1일 개회하는 제320회 제2차 정례회에 이 같은 내용의 '양평군의회의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안'을 부의했다고 25일 밝혔다. 앞서 군의회는 지난 13~18일 이 조례안에 대한 입법예고를 마쳤다.양평군의회 관계자는 "공무원 보수인상률을 반영해 월정수당을 3.5% 인상하게 됐다"고 설명했다.이에 따라 양평군의원은 한 달에 9만400원이 증가한 267만3270원의 월정수당을 받게 된다. 여기에 월 150만 원의 의정활동비를 합하면 한 달에 417만3270원을 받는다.월 110만 원이던 기초의원 의정활동비는 지난 2024년 3월 150만 원으로 인상됐다. 의정활동비는 의정자료 수집·연구비 120만 원과 보조활동비 30만 원으로 구성돼 있다.이번 조례안은 오는 12월 2일 열리는 제1차 조례등심사특위 심의를 거친 뒤 7일 제2차 본회의에서 확정된다.