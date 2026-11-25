양평군의회가 내년 월정수당을 3.5% 인상하는 내용의 조례 개정을 추진하고 있다.
양평군의회는 오는 12월 1일 개회하는 제320회 제2차 정례회에 이 같은 내용의 '양평군의회의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안'을 부의했다고 25일 밝혔다. 앞서 군의회는 지난 13~18일 이 조례안에 대한 입법예고를 마쳤다.
양평군의회 관계자는 "공무원 보수인상률을 반영해 월정수당을 3.5% 인상하게 됐다"고 설명했다.
이에 따라 양평군의원은 한 달에 9만400원이 증가한 267만3270원의 월정수당을 받게 된다. 여기에 월 150만 원의 의정활동비를 합하면 한 달에 417만3270원을 받는다.
월 110만 원이던 기초의원 의정활동비는 지난 2024년 3월 150만 원으로 인상됐다. 의정활동비는 의정자료 수집·연구비 120만 원과 보조활동비 30만 원으로 구성돼 있다.
이번 조례안은 오는 12월 2일 열리는 제1차 조례등심사특위 심의를 거친 뒤 7일 제2차 본회의에서 확정된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광에도 실립니다.